Herbalife Việt Nam đồng hành Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần thứ 5

Được phát động từ năm 2022, sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng này đến nay đã thu hút hơn 15.500 người tham gia trên toàn quốc. Thông qua các thử thách rèn luyện thể chất và các câu hỏi về kiến thức sức khỏe, Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" khuyến khích người tham gia cũng như nhiều người trong cộng đồng cùng nỗ lực trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và thực hành lối sống năng động, lành mạnh để đạt các mục tiêu về sức khỏe và hạnh phúc lâu dài.

Lễ Phát Động "Tôi khỏe đẹp hơn" lần thứ 5 diễn ra tại Hà Nội

Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần thứ 5 sẽ diễn ra trong vòng ba tháng với ba vòng thi. Chương trình mang đến cho người tham gia cơ hội để đạt được sự thay đổi tích cực về thể chất, đồng thời nâng cao kiến thức về sức khỏe, vận động và dinh dưỡng. Trong quá trình tham gia, các thí sinh sẽ có cơ hội tương tác với những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và thể chất, qua đó củng cố kiến thức thực tiễn về lối sống lành mạnh. Dựa vào kết quả cuộc thi, những thí sinh xuất sắc nhất sẽ được trao thưởng tại buổi lễ chung kết ghi nhận những nỗ lực và kết quả đáng khích lệ của họ.

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống kiêm Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại Lễ Phát Động

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống kiêm Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi, cho biết: “Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức về dinh dưỡng hợp lý, vận động dựa trên nền tảng khoa học cho người dân, xây dựng nền tảng tạo ra một cộng đồng khỏe mạnh, góp phần nâng cao vóc dáng và trí tuệ cho các thế hệ người Việt tương lai. Ban Tổ chức kỳ vọng Cuộc thi sẽ giúp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dinh dưỡng lành mạnh – vận động hợp lý; đồng thời, cuộc thi hướng tới mục tiêu giúp người dân xây dựng, rèn luyện sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, chủ động phòng tránh các bệnh không lây nhiễm, nâng cao sức khỏe, thể lực”.

Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám Đốc Truyền Thông Cấp Cao Herbalife Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” đã có những đóng góp ý nghĩa, đến nay không chỉ tạo ra tác động tích cực đến sức khỏe và thể chất của hơn 15.500 người tham gia, mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng rộng lớn về việc thực hành lối sống năng động, lành mạnh. Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe và thể chất, chúng tôi cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ các chiến dịch vì sức khỏe cộng đồng – như cuộc thi này do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế – nhằm góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng. Chúng tôi rất phấn khởi và tự hào khi cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” luôn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ trên toàn quốc".

Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám Đốc Truyền Thông Cấp Cao Herbalife Việt Nam và VĐV Châu Tuyết Vân – Thành Viên Ban Giám Khảo Tôi khỏe đẹp hơn 2026

Không khi sôi nổi tại Lễ phát động Tôi khỏe đẹp hơn lần 5 năm 2026

Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần thứ 5 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 30/7/2026 và dành cho mọi công dân Việt Nam trên 18 tuổi. Thông tin chi tiết của Cuộc thi được đăng tải tại: https://toikhoedephon.vn/ or https://suckhoedoisong.vn/

Thông tin về Herbalife Ltd. Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York), với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980. Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.