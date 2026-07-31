English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Herbalife Việt Nam đồng hành Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần thứ 5

Thứ Sáu, 13:14, 31/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng ngày 30/7 tại Hà Nội, Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã phối hợp cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" năm thứ 5 liên tiếp.

Được phát động từ năm 2022, sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng này đến nay đã thu hút hơn 15.500 người tham gia trên toàn quốc. Thông qua các thử thách rèn luyện thể chất và các câu hỏi về kiến thức sức khỏe, Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" khuyến khích người tham gia cũng như nhiều người trong cộng đồng cùng nỗ lực trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và thực hành lối sống năng động, lành mạnh để đạt các mục tiêu về sức khỏe và hạnh phúc lâu dài.

herbalife viet nam dong hanh cuoc thi toi khoe dep hon lan thu 5 hinh anh 1
Lễ Phát Động "Tôi khỏe đẹp hơn" lần thứ 5 diễn ra tại Hà Nội

Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần thứ 5 sẽ diễn ra trong vòng ba tháng với ba vòng thi. Chương trình mang đến cho người tham gia cơ hội để đạt được sự thay đổi tích cực về thể chất, đồng thời nâng cao kiến thức về sức khỏe, vận động và dinh dưỡng. Trong quá trình tham gia, các thí sinh sẽ có cơ hội tương tác với những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và thể chất, qua đó củng cố kiến thức thực tiễn về lối sống lành mạnh. Dựa vào kết quả cuộc thi, những thí sinh xuất sắc nhất sẽ được trao thưởng tại buổi lễ chung kết ghi nhận những nỗ lực và kết quả đáng khích lệ của họ.

herbalife viet nam dong hanh cuoc thi toi khoe dep hon lan thu 5 hinh anh 2
Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống kiêm Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại Lễ Phát Động

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống kiêm Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi, cho biết: “Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức về dinh dưỡng hợp lý, vận động dựa trên nền tảng khoa học cho người dân, xây dựng nền tảng tạo ra một cộng đồng khỏe mạnh, góp phần nâng cao vóc dáng và trí tuệ cho các thế hệ người Việt tương lai. Ban Tổ chức kỳ vọng Cuộc thi sẽ giúp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dinh dưỡng lành mạnh – vận động hợp lý; đồng thời, cuộc thi hướng tới mục tiêu giúp người dân xây dựng, rèn luyện sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, chủ động phòng tránh các bệnh không lây nhiễm, nâng cao sức khỏe, thể lực”.

herbalife viet nam dong hanh cuoc thi toi khoe dep hon lan thu 5 hinh anh 3
Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám Đốc Truyền Thông Cấp Cao Herbalife Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” đã có những đóng góp ý nghĩa, đến nay không chỉ tạo ra tác động tích cực đến sức khỏe và thể chất của hơn 15.500 người tham gia, mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng rộng lớn về việc thực hành lối sống năng động, lành mạnh. Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe và thể chất, chúng tôi cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ các chiến dịch vì sức khỏe cộng đồng – như cuộc thi này do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế – nhằm góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng. Chúng tôi rất phấn khởi và tự hào khi cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” luôn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ trên toàn quốc".

herbalife viet nam dong hanh cuoc thi toi khoe dep hon lan thu 5 hinh anh 4
Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám Đốc Truyền Thông Cấp Cao Herbalife Việt Nam và VĐV Châu Tuyết Vân – Thành Viên Ban Giám Khảo Tôi khỏe đẹp hơn 2026
herbalife viet nam dong hanh cuoc thi toi khoe dep hon lan thu 5 hinh anh 5
Không khi sôi nổi tại Lễ phát động Tôi khỏe đẹp hơn lần 5 năm 2026

Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần thứ 5 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 30/7/2026 và dành cho mọi công dân Việt Nam trên 18 tuổi. Thông tin chi tiết của Cuộc thi được đăng tải tại: https://toikhoedephon.vn/ or https://suckhoedoisong.vn/

Thông tin về Herbalife Ltd.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York), với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

1.jpg

Herbalife tiếp sức cho thành công thể thao Việt Nam

VOV.VN - Nhiều vận động viên hàng đầu được các chuyên gia quốc tế khuyến nghị sử dụng sản phẩm Herbalife và ghi nhận cải thiện rõ rệt về thể lực, sức bền và khả năng hồi phục sau vận động cường độ cao.

 

Mai Hương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng “Dịch vụ Số Xuất sắc”
Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng “Dịch vụ Số Xuất sắc”

VOV.VN - Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, được trao giải “Dịch vụ Số Xuất sắc - I4 Digital Service Innovation Award” 2026 với ứng dụng Herbalife VNHUB tại Chương trình “Biểu dương Thành tựu Tác động vì Việt Nam Số – Viet Nam I4 Impact Awards”.

Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng “Dịch vụ Số Xuất sắc”

Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng “Dịch vụ Số Xuất sắc”

VOV.VN - Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, được trao giải “Dịch vụ Số Xuất sắc - I4 Digital Service Innovation Award” 2026 với ứng dụng Herbalife VNHUB tại Chương trình “Biểu dương Thành tựu Tác động vì Việt Nam Số – Viet Nam I4 Impact Awards”.

Cổ động viên Herbalife truyền cảm hứng cho những cô gái vàng của Bóng đá Việt Nam
Cổ động viên Herbalife truyền cảm hứng cho những cô gái vàng của Bóng đá Việt Nam

VOV.VN - Một đêm cổ vũ – Một hành trình truyền cảm hứng

Cổ động viên Herbalife truyền cảm hứng cho những cô gái vàng của Bóng đá Việt Nam

Cổ động viên Herbalife truyền cảm hứng cho những cô gái vàng của Bóng đá Việt Nam

VOV.VN - Một đêm cổ vũ – Một hành trình truyền cảm hứng

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng