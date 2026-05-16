Học viện Tài chính công bố bộ nhận diện thương hiệu và cổng thông tin mới

Tại Hội trường 500, cơ sở Học viện Tài chính tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Học viện Tài chính (Bộ Tài chính) trang trọng tổ chức Lễ công bố Bộ nhận diện thương hiệu và Cổng Thông tin điện tử Học viện Tài chính, đồng thời tổ chức Diễn đàn “Hợp tác và Phát triển” lần thứ II năm 2026, chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18/5.

Sự kiện vinh dự đón tiếp các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo Bộ Tài chính, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, đại biểu khách mời quốc tế cùng đại diện hơn 200 doanh nghiệp, đối tác và đông đảo các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên Học viện.

Bước chuyển chiến lược trong kỷ nguyên số

Sau hơn 63 năm xây dựng và phát triển, Học viện Tài chính đã không ngừng khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu và tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế – tài chính của đất nước. Trong bối cảnh Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định “khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính” cho giai đoạn phát triển 2026-2030, chuỗi sự kiện ngày 16/5 mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt – là tuyên ngôn về tinh thần đổi mới và khát vọng hội nhập của Học viện trong giai đoạn mới.

Bộ nhận diện thương hiệu mới: Khẳng định triết lý “Tài – Tâm – Chính”

Bộ nhận diện thương hiệu mới được Học viện Tài chính xây dựng dựa trên triết lý giáo dục cốt lõi:

• “Tài” – trong trí tuệ và năng lực chuyên môn;

• “Tâm” – trong trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp;

• “Chính” – trong chuẩn mực, minh bạch và phụng sự xã hội.

Đây không đơn thuần là thay đổi về thiết kế logo hay hệ thống nhận diện bên ngoài, mà là sự kết tinh giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc học thuật và tinh thần hội nhập, phản ánh rõ nét định hướng phát triển bền vững của Học viện. Một điểm nhấn đáng chú ý là lần đầu tiên Học viện chính thức giới thiệu linh vật FINGO – Đại bàng Học giả, biểu tượng cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn cao của thế hệ sinh viên Học viện Tài chính trong thời đại số.

Cổng Thông tin điện tử mới – Bước đi cụ thể hóa chiến lược chuyển đổi số

Cùng với Bộ nhận diện thương hiệu mới, Học viện Tài chính chính thức ra mắt Cổng Thông tin điện tử và Hệ sinh thái giáo dục số với giao diện hiện đại, thân thiện người dùng, tối ưu hiển thị trên đa nền tảng. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trong quản trị, đào tạo và truyền thông của Học viện, hướng tới xây dựng mô hình “Học viện thông minh” thúc đẩy công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ người học.