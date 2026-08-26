Hòn Tre: Từ một hòn đảo hoang sơ giữa vịnh Nha Trang đến “đảo diệu kỳ”

Trong bức tranh ấy, VinWonders Nha Trang là một điểm nhấn nổi bật với gần 50 ha, 6 phân khu, gần 100 trải nghiệm, 56 trò chơi và 16 show diễn mỗi ngày. Từ những công trình kỷ lục đến đại dương, sân khấu và những miền tưởng tượng, VinWonders góp phần tạo nên diện mạo “đảo diệu kỳ” của Hòn Tre, nơi đã gắn với ký ức của gần 30 triệu lượt khách suốt hai thập kỷ.

“Đảo diệu kỳ” giữa vịnh Nha Trang

Nhìn Hòn Tre từ tuyến cáp treo vượt biển hôm nay, khó hình dung nơi đây từng là một hòn đảo còn rất ít dấu ấn của một điểm đến giải trí quy mô lớn.

Gần 50 ha của VinWonders Nha Trang giờ là một thế giới đủ rộng để mỗi du khách có thể tìm thấy một trải nghiệm của riêng mình. Người thích cảm giác mạnh có những trò chơi kỷ lục như Lốc Xoáy Liên Hoàn hay Cú Lật Sấm Sét. Những gia đình có trẻ nhỏ có thể bước vào thế giới đại dương tại Vương Quốc Hải Thần với đường hầm kính 360 độ dài 100 m và gần 15.000 cá thể sinh vật biển. Khi đêm xuống, sân khấu lại sáng lên với Tata Show, siêu phẩm thực cảnh đa phương tiện kết hợp âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng hiện đại.

Sau hai thập kỷ kiến tạo, Hòn Tre từ một hòn đảo còn nguyên vẻ hoang sơ đã trở thành điểm đến rực rỡ, ghi dấu trong hành trình của hàng triệu du khách

Sau hai thập kỷ kiến tạo, Hòn Tre từ một hòn đảo còn nguyên vẻ hoang sơ đã trở thành điểm đến rực rỡ, ghi dấu trong hành trình của hàng triệu du khách

Ở một góc khác của hòn đảo, Vinpearl Sky Wheel mở ra tầm nhìn rộng ra vịnh Nha Trang, trong khi Zipline và những trò chơi tốc độ mang đến một sắc thái hoàn toàn khác. Hành trình trên đảo vì thế liên tục chuyển đổi, từ phiêu lưu, khám phá đến những khoảnh khắc thư giãn và thưởng thức nghệ thuật.

Sau 20 năm, VinWonders Nha Trang sở hữu 10 kỷ lục Việt Nam và châu Á, đồng thời đã đón gần 30 triệu lượt khách. Nhưng sức sống của một điểm đến lâu năm có lẽ không chỉ nằm ở quy mô hay những kỷ lục.

Đó còn là khả năng khiến người ta muốn trở lại.

Con đường hoa giấy huyền thoại, nơi lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ du khách trên đảo Hòn Tre

Những đứa trẻ từng theo cha mẹ lên cáp treo ra Hòn Tre trong những năm đầu nay có thể quay lại cùng gia đình của riêng mình. Hòn đảo vẫn ở đó, nhưng mỗi lần trở về lại có thêm một trò chơi, một sân khấu, một vùng trải nghiệm hay một câu chuyện mới để khám phá.

Chính sự tiếp nối ấy khiến Hòn Tre không chỉ là một khu vui chơi, mà dần trở thành một “đảo ước mơ” trong ký ức của nhiều thế hệ du khách.

Hai thập kỷ để một hòn đảo thành một điểm đến

Để có Hòn Tre của hôm nay là một hành trình bắt đầu từ tháng 8/2006, khi Vinpearl Land Nha Trang, tiền thân của VinWonders Nha Trang, chính thức hoạt động với quy mô ban đầu 20 ha. Ở thời điểm đó, việc xây dựng một tổ hợp vui chơi, nghỉ dưỡng quy mô lớn ngoài đảo vẫn là một ý tưởng rất mới tại Việt Nam.

Một trong những dấu mốc đầu tiên đến vào năm 2007, khi tuyến cáp treo vượt biển dài 3.320 m nối đất liền với Hòn Tre đi vào vận hành và xác lập kỷ lục dài nhất thế giới tại thời điểm ra mắt. Không chỉ giải quyết bài toán kết nối, tuyến cáp treo còn biến chính hành trình ra đảo thành một phần của trải nghiệm, khi du khách bắt đầu chuyến đi giữa biển trời Nha Trang ngay từ lúc rời đất liền. Gần hai thập kỷ sau, công trình tiếp tục được Travel + Leisure đưa vào nhóm những tuyến cáp treo đẹp nhất châu Á năm 2026.

Tuyến cáp treo vượt biển kỷ lục, nét vẽ kiêu hãnh kết nối thế giới thực tại với thiên đường giải trí trên đảo Hòn Tre

Những năm tiếp theo, trên đảo Hòn Tre, VinWonders Nha Trang liên tục có thêm các công trình và trò chơi mới. Năm 2017, Vinpearl Sky Wheel ra mắt với vị thế vòng quay lớn nhất Việt Nam và thuộc top 10 thế giới. Năm 2019, đường trượt Zipline xác lập cùng lúc ba kỷ lục quốc gia. Sau đó là Lốc Xoáy Liên Hoàn thuộc top 5 thế giới và đứng đầu Đông Nam Á, Cú Lật Sấm Sét với thiết kế lật 90 độ đầu tiên tại Việt Nam.

Trò chơi Cú Lật Sấm Sét là tàu lượn lật 90 độ đầu tiên tại Việt Nam

Nhưng bước chuyển quan trọng hơn nằm ở cách trải nghiệm trên đảo được làm mới.

Từ một khu vui chơi với các công trình và trò chơi riêng lẻ, các trải nghiệm trên đảo Hòn Tre dần phát triển thành một thế giới có câu chuyện, kiến trúc, công nghệ và nghệ thuật trình diễn. Năm 2020, Vinpearl Land chính thức mang tên VinWonders. Tại Nha Trang, Tata Show trở thành một dấu ấn nổi bật với sân khấu thực cảnh đa phương tiện trị giá 10 triệu USD. Tiếp đó, Tata World River Adventure mang đến trò chơi thuyền nước trong bóng tối đầu tiên tại Việt Nam, kết hợp công nghệ robot và các hiệu ứng hiện đại.

Tata Show đã tạo nên một cú nổ lớn và thiết lập chuẩn mực mới cho ngành giải trí, du lịch tại Việt Nam vào thời điểm ra mắt

Sau hai thập kỷ, quy mô VinWonders Nha Trang đã tăng từ 20 ha lên gần 50 ha. Nhưng quan trọng hơn, hành trình ấy cho thấy một sự thay đổi lớn về chiến lược: từ nơi tập trung các trò chơi giải trí thành một điểm đến có khả năng đưa du khách bước qua nhiều thế giới khác nhau trong cùng một ngày.

Từ “đảo diệu kỳ” đến khát vọng kiến tạo những thế giới mới

Hòn Tre là nơi đặt dấu chân đầu tiên, nhưng hành trình lớn mạnh của VinWonders sau đó được bồi đắp qua nhiều điểm đến, nhiều thế hệ vận hành và những dự án liên tục được mở rộng trên cả nước.

Từ Nha Trang, thương hiệu tiếp tục hiện diện tại Phú Quốc, Nam Hội An, Hà Nội, TP.HCM và nhiều điểm đến khác. Sau 20 năm, hệ thống đã phát triển lên 16 công viên, khu vui chơi giải trí và điểm đến với tổng quy mô khoảng 1.000 ha.

Mỗi điểm đến có một câu chuyện và cách kiến tạo riêng, nhưng đều tiếp nối tinh thần theo đuổi những trải nghiệm mới, từ công nghệ vui chơi, thủy cung, nghệ thuật trình diễn đến cách xây dựng các thế giới chủ đề ngày càng rõ nét.

Trong hành trình 20 năm của VinWonders, VinWonders Nha Trang trên đảo Hòn Tre vẫn là một dấu mốc đặc biệt.

Đây là nơi câu chuyện bắt đầu, đồng thời cũng là nơi có thể nhìn thấy rõ nhất tinh thần liên tục làm mới qua hai thập kỷ. Từ một hòn đảo còn hoang sơ, nơi đây đã trở thành một thế giới của những công trình kỷ lục, đại dương, sân khấu, trò chơi và những miền tưởng tượng giữa vịnh Nha Trang.

Một góc khung cảnh của VinWonders Nha Trang sau 20 năm phát triển

Hai mươi năm trước, Hòn Tre là nơi một giấc mơ bắt đầu. Hai mươi năm sau, giấc mơ ấy đã thành hình trong những chuyến cáp treo giữa biển, những trò chơi kỷ lục, những sân khấu rực sáng và ký ức của gần 30 triệu lượt khách.

Và có lẽ đó cũng là cách một hòn đảo trở thành một điểm đến: không chỉ bởi những gì được xây nên, mà bởi những ước mơ, niềm vui và ký ức mà nhiều thế hệ du khách đã mang theo khi rời đảo.