Kết nối bảo hiểm nhân thọ với hành trình tạo tác động xã hội minh bạch

Chương trình hướng tới đồng hành cùng Quỹ Chạm Yêu Thương trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phát triển thể chất, tinh thần và nâng cao cơ hội phát triển cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Theo cơ chế chương trình, với mỗi 100 triệu đồng phí bảo hiểm đủ điều kiện, Techcom Life sẽ đóng góp 1 triệu đồng từ ngân sách của công ty vào Quỹ “Chạm Yêu Thương”. Techcom Life cam kết dành ngân sách đối ứng lên đến 10 tỷ đồng cho chương trình trong thời gian triển khai. Khoản đóng góp thực tế phụ thuộc vào số lượng hợp đồng đáp ứng điều kiện chương trình và không vượt quá ngân sách đối ứng tối đa nêu trên. Chi tiết được quy định tại Thể lệ Chương trình.

Mỗi hợp đồng bảo hiểm là một hành trình lan tỏa yêu thương

Chương trình "Gieo Yêu Thương cùng Techcom Life" được xây dựng trên niềm tin rằng khi một gia đình được bảo vệ vững vàng về sức khỏe, tài chính và nâng cao chất lượng sống, cộng đồng cũng có thêm cơ hội để phát triển bền vững hơn.

Thông qua chương trình, hoạt động bảo vệ tài chính được kết nối với những sáng kiến cộng đồng có tác động thực tế tới trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế. Mỗi hợp đồng bảo hiểm đủ điều kiện không chỉ góp phần bảo vệ tương lai của khách hàng và gia đình mà còn tạo thêm nguồn lực cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng do Quỹ Chạm Yêu Thương triển khai.

Khác với nhiều mô hình thiện nguyện dựa trên sự đóng góp trực tiếp từ khách hàng, toàn bộ khoản đóng góp trong chương trình được Techcom Life thực hiện từ ngân sách doanh nghiệp. Khách hàng không phải đóng thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài nghĩa vụ thanh toán phí bảo hiểm theo hợp đồng và các quyền lợi bảo hiểm đã cam kết không thay đổi.

Điểm nổi bật của chương trình thiện nguyện là khả năng minh bạch hóa được tối ưu bởi sức mạnh công nghệ/ số hóa – một trong những yếu tố then chốt chiến lược phát triển tổ chức của Techcom Life nói riêng và hệ sinh thái Techcombank nói chung. Khách hàng có thể theo dõi các khoản đóng góp mà Techcom Life thực hiện tương ứng với hợp đồng bảo hiểm của mình trực tiếp trên ứng dụng Techcom Life, đồng thời cập nhật thông tin công khai về các dự án mà Techcom Life cam kết đang triển khai như thế nào cùng những tác động thực tế của chúng tới cho cộng đồng thông qua website https://www.techcomlife.com/san-pham/song-tron-64/ Hành trình này được xây dựng trên giá trị nâng cao trải nghiệm khách hàng vượt trội chung của hệ sinh thái Techcombank khi nhấn mạnh sự minh bạch và trách nhiệm giải trình là các yếu tố then chốt tạo dựng niềm tin, nâng cao thấu cảm và cam kết đồng hành đa phương của Techcom Life, Quỹ Chạm yêu thương và khách hàng, cộng đồng.

Qua đó, khách hàng hiểu rõ hơn giá trị cộng đồng và tác động xã hội được lan tỏa từ quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ cùng Techcom Life.

Đồng hành cùng Chạm Yêu Thương kiến tạo cộng đồng bền vững

Chương trình “Gieo yêu thương cùng Techcom Life” hướng đến kiến tạo cộng đồng bền vững thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và tăng cường cơ hội phát triển cho trẻ em cùng các cộng đồng yếu thế tại Việt Nam. Theo đó, Techcom Life đóng vai trò là nhà tài trợ toàn phần và phối hợp triển khai trong các chương trình thiện nguyện do Quỹ Chạm Yêu thương khởi xướng, bao gồm:

Gieo tương lai:

Tập trung nâng cao cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế và cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, bệnh nhân, người khuyết tật và các nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các hoạt động hỗ trợ viện phí, khám sàng lọc, khám sức khỏe, trang thiết bị y tế và các sáng kiến tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chương trình hướng tới giảm bớt rào cản trong tiếp cận y tế, nâng cao hiệu quả điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống và góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của người thụ hưởng.

Gieo hy vọng:

Tập trung hỗ trợ sự phát triển toàn diện về tinh thần, cảm xúc, năng lực và tiềm năng của trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các hoạt động nghệ thuật, văn hóa, vui chơi, phát triển kỹ năng, kết nối cộng đồng và truyền cảm hứng, cải thiện không gian sinh hoạt, học tập, chương trình hướng tới nuôi dưỡng niềm tin, khơi dậy khát vọng vươn lên và tạo cơ hội phát triển trong tương lai cho người thụ hưởng.

Gieo sức sống:

Tập trung nâng cao chất lượng sống và thể trạng của trẻ em, người bệnh và các nhóm yếu thế trong cộng đồng thông qua các sáng kiến liên quan đến dinh dưỡng, điều kiện cơ sở hạ tầng về nước sạch, vệ sinh và các yếu tố thiết yếu cho sự phát triển khỏe mạnh. Chương trình hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng một cách bền vững.

Hiện thực hóa triết lý “Sống Trọn vẹn mỗi ngày”

“Chúng tôi tin rằng bảo hiểm nhân thọ không chỉ giúp mỗi cá nhân và gia đình bảo vệ tương lai của mình mà còn có thể tạo ra những tác động tích cực rộng khắp hơn tới cộng đồng. Thông qua chương trình 'Gieo Yêu Thương cùng Techcom Life', chúng tôi sử dụng chính nguồn lực của doanh nghiệp để đồng hành cùng các sáng kiến ý nghĩa dành cho trẻ em và các cộng đồng yếu thế, đồng thời giúp khách hàng nhìn thấy những giá trị tích cực được lan tỏa từ quyết định bảo vệ gia đình mình.” - ông Mukesh Pilania Tổng Giám đốc Techcom Life cũng chia sẻ thêm: “Là một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, sứ mệnh của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc mang đến giải pháp bảo vệ tài chính khi khách hàng cần nhất, mà còn góp phần xây dựng những cộng đồng vững vàng và giàu khả năng thích ứng hơn trong tương lai. Chương trình này phản ánh niềm tin của chúng tôi rằng khi bảo vệ một tương lai, chúng ta cũng đang tạo thêm cơ hội cho nhiều tương lai khác, đồng thời hiện thực hóa triết lý 'Sống Trọn Vẹn Mỗi Ngày' mà Techcom Life luôn theo đuổi."

Chương trình là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của Techcom Life, hướng tới việc kết hợp giữa bảo vệ tài chính, ứng dụng công nghệ và tạo tác động xã hội tích cực. Thông qua sáng kiến này, Techcom Life kỳ vọng góp phần xây dựng một mô hình kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp, khách hàng và cộng đồng, cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn cho người Việt.