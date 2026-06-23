Khơi thông nguồn vốn, trợ lực vững chắc cho “tam nông”

Agribank hiện đang triển khai hình thức cấp tín dụng này tại 105 Chi nhánh thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước với mạng lưới gần 60.000 Tổ vay vốn, gần 1 triệu thành viên tham gia và dư nợ lên tới hơn 215.000 tỷ đồng.

Kênh dẫn vốn hiệu quả, phát huy giá trị ưu việt vượt trội

Trong những năm qua, Agribank luôn khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn. Thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định 55) và các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Agribank đã phối hợp có hiệu quả với các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó nòng cốt là các cấp Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung cụ thể về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành do Đảng và Nhà nước giao.

Một trong những “mũi nhọn” giúp Agribank đưa dòng vốn tín dụng tiếp cận sâu rộng, kịp thời đến từng hộ gia đình, hộ sản xuất chính là hình thức cho vay thông qua Tổ vay vốn (Tổ tiết kiệm và vay vốn). Việc đẩy mạnh mô hình này không chỉ đơn thuần là mở rộng kênh dẫn vốn, mà còn phát huy tối đa thế mạnh của một ngân hàng gắn bó mật thiết với nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Hình thức cho vay qua Tổ vay vốn của Agribank được triển khai dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương. Thực tiễn đã chứng minh mô hình này mang lại những giá trị ưu việt mà phương thức cho vay truyền thống khó có thể bao phủ hết, là một kênh dẫn vốn đặc thù, phù hợp với điều kiện sản xuất nhỏ lẻ, phân tán của khu vực nông thôn; đồng thời là phương thức quan trọng giúp người dân tiếp cận vốn ngân hàng thuận tiện, minh bạch, an toàn và hiệu quả hơn.

Hiện nay, Agribank có hơn 2.200 điểm giao dịch, 68 điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng; tổng nguồn vốn huy động đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 2 triệu tỷ đồng, trong đó dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm trên 60%. Với kênh dẫn vốn qua các Tổ vay vốn, Agribank trực tiếp cấp tín dụng ngân hàng cho hàng triệu khách hàng tại khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; góp phần cụ thể hóa mục tiêu tài chính toàn diện và khẳng định vai trò chủ lực trong tín dụng phục vụ “tam nông”. Agribank đang triển khai cho vay qua Tổ vay vốn tại 105 Chi nhánh thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước với mạng lưới gần 60.000 Tổ vay vốn, gần 1 triệu thành viên tham gia và dư nợ lên tới hơn 215.000 tỷ đồng.

Thông qua Tổ vay vốn, Agribank có điều kiện bám sát địa bàn, nắm bắt nhu cầu thực tế của từng hộ dân, từng mô hình sản xuất, từng phương án kinh doanh nhỏ lẻ. Người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn chính thức, hạn chế phụ thuộc vào tín dụng phi chính thức, từng bước nâng cao năng lực tài chính và ý thức sử dụng vốn vay có trách nhiệm. Thay vì từng hộ dân phải tự tìm hiểu và lặn lội lên chi nhánh ngân hàng, Tổ trưởng Tổ vay vốn sẽ là người hướng dẫn bà con hoàn thiện hồ sơ ngay tại thôn, bản. Quá trình giải ngân, thu gốc và lãi cũng được thực hiện định kỳ ngay tại xã/phường/đặc khu, giúp người dân tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí đi lại.

Đối với đặc thù sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ nông dân thiếu tài sản bảo đảm giá trị lớn. Thông qua Tổ vay vốn, Agribank áp dụng cơ chế cho vay tín chấp (cho vay không có tài sản bảo đảm) dựa trên sự thẩm định, tín nhiệm của tổ và chính quyền địa phương, mở ra cơ hội thay đổi cuộc sống cho hàng triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhiều hộ gia đình từ chỗ “chật vật chạy ăn từng bữa”, nhờ đồng vốn kịp thời của Tổ vay vốn đã vươn lên thành hộ khá giả, tạo việc làm cho nhiều lao động khác tại địa phương. Đây cũng chính là một trong những giá trị cốt lõi của tài chính toàn diện: đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân, không để khu vực nông thôn bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Bên cạnh đó, Tổ vay vốn hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tương trợ. Các thành viên trong tổ không chỉ giám sát lẫn nhau sử dụng vốn đúng mục đích, mà còn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp đỡ nhau khi gặp thiên tai, dịch bệnh. Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu qua kênh tổ vay vốn của Agribank luôn được kiểm soát ở mức rất thấp. Đặc biệt, sự tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên đã làm khăng khít thêm tình làng nghĩa xóm, chung tay xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phát huy thế mạnh của ngân hàng chủ lực phục vụ “Tam nông”

Ngày 5/6, Tổng Giám đốc Agribank đã ký ban hành văn bản số 9515/NHNo-KHCN gửi Giám đốc các Chi nhánh loại I về việc đẩy mạnh triển khai hoạt động cho vay thông qua Tổ vay vốn nhằm tạo sự chuyển động mạnh mẽ, đồng bộ hơn trong toàn hệ thống, đồng thời gắn hoạt động cho vay qua Tổ vay vốn với các mục tiêu lớn về phát triển nông nghiệp, nông thôn, tài chính xanh, chuyển đổi số và tài chính toàn diện.

Theo đó, Tổng Giám đốc yêu cầu Giám đốc các Chi nhánh loại I trực tiếp chịu trách nhiệm và tập trung thực hiện quyết liệt 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để phát triển hình thức cho vay qua tổ. Trong các nhiệm vụ này, cần đặc biệt chú ý gắn cho vay qua Tổ vay vốn với phát triển sản phẩm, dịch vụ Agribank. Cụ thể, gắn cho vay với việc hướng dẫn khách hàng mở tài khoản thanh toán, sử dụng ứng dụng Agribank Plus (với các tính năng như mở tài khoản trực tuyến, mobile banking, tiết kiệm và cho vay trực tuyến), quét mã QR, cài đặt thu nợ tự động nhằm giảm chi phí giao dịch, thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn.

Với mạng lưới rộng khắp cả nước, từ vùng đồng bằng đến các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, Agribank đã tận dụng tối đa lợi thế này để biến các Tổ vay vốn thành những “cánh tay nối dài” vững chắc. Việc đẩy mạnh cho vay qua tổ giúp Agribank kịp thời truyền tải các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đến đúng đối tượng. Dòng vốn từ Tổ vay vốn đã và đang “trợ lực”, làm “đòn bẩy” cho các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, các hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị phát triển mạnh mẽ, làm nền tảng phát triển các chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là địa bàn chiến lược nhưng cũng đầy thách thức do phụ thuộc nhiều vào thời tiết và thị trường. Do vậy, không chỉ dừng lại ở việc cấp vốn, các cán bộ tín dụng Agribank còn thường xuyên phối hợp cùng Tổ trưởng Tổ vay vốn tích cực tư vấn, định hướng cho bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với xu hướng thị trường. Việc phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương và triển khai đồng bộ các giải pháp trong toàn hệ thống đã dẫn tới sự phát triển mạnh mẽ của các Tổ vay vốn Agribank, mang lại hiệu quả kép rõ rệt cho dòng chảy kinh tế nông thôn.

Hướng tới sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số

Trong giai đoạn hiện nay, nông nghiệp Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng sinh thái, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, phát triển xanh và bền vững. Thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh đã được xác định là những động lực then chốt để phát triển nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Với vai trò là ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước, chủ lực đầu tư cho lĩnh vực “tam nông”, Agribank xác định việc đồng hành cùng người nông dân không chỉ là nhiệm vụ kinh doanh mà còn là trách nhiệm chính trị và sứ mệnh phát triển cộng đồng. Agribank đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá về công nghệ, tích cực số hóa hoạt động cho vay qua tổ nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân nông thôn. Việc áp dụng các ứng dụng ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác thu lãi, thu gốc giúp hoạt động của các tổ vay vốn ngày càng minh bạch, chính xác và an toàn hơn.

Bên cạnh chuyển đổi số, Agribank coi tín dụng xanh là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp. Nguồn vốn được tập trung vào nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, các mô hình kinh tế tuần hoàn, dự án giảm phát thải, chuỗi liên kết sản xuất bền vững và các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhờ đó, nhiều hộ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đã có điều kiện đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Hiện nay, Agribank có gần 39.000 khách hàng thuộc lĩnh vực tín dụng xanh với tổng dư nợ trên 28.000 tỷ đồng.

Agribank cũng từng bước tích hợp các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào hoạt động, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình. Ngân hàng hướng tới các chuẩn mực tài chính xanh quốc tế, góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

Kiên định với sứ mệnh phát triển “tam nông”, việc sát cánh cùng người nông dân, đẩy mạnh triển khai hoạt động cho vay thông qua tổ vay vốn và phát triển nông nghiệp hiện đại là một chiến lược đúng đắn, mang đậm tính nhân văn và hiệu quả kinh tế cao của Agribank. Bằng cách khơi thông nguồn vốn đến tận tay người nông dân, Agribank tiếp tục khẳng định vị thế “người bạn đồng hành tin cậy”, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển bền vững của nền nông nghiệp và kinh tế đất nước.