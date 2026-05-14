Không ai biết trước kết quả: Điều gì đứng sau hơn 500.000 mã trúng thưởng?

Theo đại diện đơn vị vận hành, toàn bộ quá trình tạo mã, xác nhận kết quả và quay số đều được thực hiện theo nguyên tắc ngẫu nhiên, nhằm bảo đảm tính công bằng và minh bạch cho tất cả người tham gia.

Âm thanh dây chuyền chạy đều trong khu vực sản xuất, nơi hàng trăm ngàn mã khuyến mãi của chương trình khuyến mãi hè “Xé ngay trúng liền” được hoàn thiện mỗi giờ. Anh Hưng, Quản lý nhà máy sản xuất theo dõi hệ thống qua màn hình điều kiển, nơi các dãy mã liên tục được sinh ra với tốc độ mà không ai có thể theo kịp. Không ai, kể cả những người trực tiếp vận hành hệ thống.

Là người phụ trách toàn bộ nhà máy, anh Hưng không nhìn vào từng mã riêng lẻ, mà theo dõi toàn bộ hệ thống như một thể thống nhất. Với anh, điều quan trọng không nằm ở số lượng mã, mà ở nguyên tắc: không ai biết trước kết quả của bất kỳ mã nào.

Hệ thống sản xuất và in mã vận hành tự động trên dây chuyền, nơi mỗi mã được tạo ra mà không có sự can thiệp của con người

.Hệ thống tạo và in mã được lập trình, vận hành hoàn toàn tự động trên dây chuyền khép kín. Mỗi mã được sinh ra bằng thuật toán ngẫu nhiên, được bảo mật và kiểm soát chặt chẽ.

“Điều chúng tôi phải đảm bảo không phải là ai sẽ trúng, mà là không có cách nào tác động vào kết quả. Khi hệ thống vận hành đúng, kết quả phải nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người”, anh Hưng cho biết.

Vì sao không ai có thể biết trước một mã?

Tại chương trình khuyến mãi hè “Xé ngay trúng liền”, mỗi mã dự thưởng gồm 9 ký tự, kết hợp giữa chữ, số và các ký tự đặc biệt, được tạo hoàn toàn tự động với vài trăm triệu khả năng khác nhau. Không có quy luật, không có chu kỳ lặp lại.

“Không có cách nào để đoán mã tiếp theo, vì mỗi mã là một khả năng độc lập. Hệ thống tạo mã đảm bảo 2 yếu tố cực kỳ quan trọng: ngẫu nhiên và duy nhất”, anh Hưng khẳng định. Dù hàng trăm triệu mã ngẫu nhiên được tạo ra, nhưng hệ thống luôn đảm bảo mỗi mã là duy nhất, không bao giờ có sự trùng lặp.

Quá trình in mã diễn ra trực tiếp trên dây chuyền, sau đó được đóng nhãn vào từng chai trên hệ thống hoàn toàn khép kín trước khi sản phẩm được xuất ngẫu nhiên ra thị trường.

Mỗi mã dự thưởng dưới nhãn chai Nước tăng lực Number 1, Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ gồm 9 ký tự được tạo ngẫu nhiên, đại diện cho một cơ hội độc lập và duy nhất trong hệ thống

.Không có khâu thủ công, không có bước trung gian. “Không có ‘dấu chân người’ trong toàn bộ quy trình này,” anh Hưng nhấn mạnh. Khi sản phẩm đến tay người dùng, kết quả đã nằm sẵn trong hệ thống; việc nhập mã chỉ là bước xác nhận.

Không ai biết trước. Không ai có thể can thiệp. Đó chính là nền tảng của sự công bằng – yếu tố quan trọng nhất với người tiêu dùng.

Khi cơ hội liên tiếp xuất hiện trong những khoảnh khắc rất đời thường

Rời khỏi nhà máy, những chai Trà Xanh Không Độ, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh hay Nước tăng lực Number 1 được phân phối tới hàng triệu người tiêu dùng trên khắp các vùng miền, từ những con phố, quán ăn, cửa hàng, trạm dừng chân đến các nhà xưởng, công trường nhộn nhịp.

Chúng đơn giản là để giải khát, tiếp năng lượng, giảm stress, giải nhiệt cuộc sống hay thanh lọc cơ thể giữa ngày nắng nóng, nhưng với nhiều người, phía sau lớp nhãn chai còn là một cơ hội đáng để thử.

Với nhiều người, việc nhập mã sau mỗi lần giải khát với Nước tăng lực Number 1, Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ trở thành một thói quen trong hè này

Anh Vũ Đức (29 tuổi, công nhân tại Đồng Nai) cho biết anh đã tham gia chương trình từ nhiều năm nay. Cứ hè đến, việc tiếp năng lượng và xé nhãn chai trở thành một “nghi thức” nhỏ với anh mỗi ngày.

“Làm ở nhà máy, mình hay uống Nước tăng lực Number 1 để tiếp thêm năng lượng chạy deadline sản xuất mỗi ngày. Vừa uống vừa tranh thủ xé nhãn lấy mã code nhắn tin tham gia chương trình. Năm nay mình tham gia được 5-6 lần rồi. Lần gần nhất trúng thẻ nạp điện thoại 50 ngàn đồng, mình rất háo hức và vui vì trúng thật và trúng ngay chứ không phải chờ đợi”, anh Đức kể.

Không chỉ anh Đức, nhiều người tiêu dùng cũng có trải nghiệm tương tự. Anh Trần Khánh (27 tuổi, TP.HCM) từng nghĩ việc trúng thưởng là rất khó. Nhưng khi thanh nhiệt với Trà Dr Thanh khi thời tiết nắng nóng oi bức cực độ mỗi ngày, rồi xé nhãn tham gia chương trình và thực sự trúng thưởng, cảm nhận của anh đã hoàn toàn thay đổi.

“Tự nhiên thấy có động lực tham gia nhập mã tiếp mỗi ngày. Mình rất vui khi đã trúng 4 – 5 lần giải thẻ nạp điện thoại rồi nên càng hào hứng tham gia chương trình tiếp. Mỗi lần xé nhãn là một lần hồi hộp nhân 2 bởi biết đâu mình may mắn trúng giải đặc biệt trong tháng trị giá 100 triệu đồng để có vốn làm ăn”, anh Khánh vui vẻ nói.

Cứ vài phút lại có một người trúng thưởng

Hơn 500.000 giải thưởng đã được thiết lập trong hệ thống xuyên suốt chương trình. Mỗi ngày, hàng nghìn mã trúng được xác nhận, tương đương cứ vài phút lại có một người nhận được giải thưởng.

Mã trúng thưởng sẽ được hệ thống tự động nạp tiền vào thuê bao điện thoại tham gia dự thưởng trong vòng 24h

.Người trúng đến từ nhiều nhóm khác nhau, từ nhân viên văn phòng, sinh viên đến người lao động phổ thông khi giải khát, giảm stress, giải nhiệt cuộc sống với Trà Xanh Không Độ, tiếp năng lượng với Number 1 hay thanh nhiệt cơ thể ngày nắng nóng với Trà Dr Thanh.

Có người thử nhiều lần mới trúng, nhưng cũng có người chỉ thử một lần… và nhận được phần thưởng.

Khoảnh khắc 100 triệu: khi may mắn được gọi tên

Ngoài cơ hội trúng thẻ nạp điện thoại, người tiêu dùng còn có thêm cơ hội trở thành chủ nhân của giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng và giải nhất trị giá 10 triệu đồng. Các giải thưởng này được xác định thông qua các đợt quay số để tìm ra những khách hàng may mắn.

Tất cả mã tham gia hợp lệ trong tháng đều được đưa vào hệ thống quay ngẫu nhiên, mọi mã dự thưởng, mọi người chơi đều có cơ hội như nhau.

Anh Nguyễn Xuân Trung, một công nhân tại Đồng Nai là một trong những khách hàng may mắn trúng Giải thưởng 100 triệu đồng nhờ uống Trà Xanh Không Độ trong hè 2025

Các buổi livestreams quay số tìm khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sẽ diễn ra vào các ngày ngày 4/06, 20/07 và 4/09 và công khai trên l Fanpage chính thức của các nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1.

Để đảm bảo tính minh bạch, các buổi quay số luôn có sự tham gia của đại diện người tiêu dùng và hàng trăm ngàn người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội. Khoảnh khắc vòng quay dừng lại là lúc mọi sự chú ý dồn về một điểm duy nhất. Chỉ trong vài giây, một mã dự thưởng may mắn được xác định, và một thuê bao trúng thưởng được xướng lên.

Không ai biết trước. Không ai có lợi thế. Đó là lúc nguyên tắc vận hành của cả hệ thống được thể hiện rõ ràng nhất: mọi kết quả đều hoàn toàn ngẫu nhiên, minh bạch.

Từ dây chuyền sản xuất đến tay người tiêu dùng, đến khoảnh khắc mã dự thưởng may mắn nhất trong tháng được xướng lên trên livestream, tất cả đều vận hành theo cùng một nguyên tắc: không ai biết trước, không ai có thể can thiệp. Chính vì vậy, mỗi lần xé nhãn không chỉ là một hành động, mà là một trải nghiệm hồi hộp, nơi cơ hội luôn công bằng và bất ngờ luôn chờ đợi.

Liệu người nhận được tin nhắn báo trúng, hoặc được gọi tên giữa hàng nghìn người, có phải là bạn?