Kim Long Motor khánh thành nhà máy sản xuất xe tải, hoàn thiện hệ sinh thái ô tô

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm và xây dựng hệ sinh thái sản xuất ô tô của Kim Long Motor, gắn với định hướng phát triển công nghiệp của TP Huế. Dự án được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng cho kinh tế địa phương, đồng thời góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô Việt Nam theo hướng hiện đại, tự chủ và hội nhập.

Nhà máy sản xuất xe tải Kim Long Motor có diện tích 6ha, tổng vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng, được trang bị dây chuyền công nghệ hiện đại với mức độ tự động hóa cao. Trong đó, xưởng hàn sử dụng hệ thống robot tự động; dây chuyền sơn ứng dụng công nghệ sơn nhúng tĩnh điện ED, cho phép xử lý toàn bộ thân vỏ xe, tăng độ bền và khả năng chống ăn mòn; xưởng lắp ráp vận hành theo mô hình linh hoạt, đáp ứng đa dạng chủng loại sản phẩm.

Toàn bộ quy trình sản xuất tại nhà máy tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý quốc tế như ISO 9001, ISO 14001 và IATF 16949, nhằm kiểm soát chất lượng, bảo vệ môi trường và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong lĩnh vực ô tô.

Việc đưa nhà máy vào hoạt động được xem là mảnh ghép quan trọng trong tổ hợp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor tại Huế. Cùng với các nhà máy cơ khí, động cơ, pin xe điện…, doanh nghiệp từng bước hoàn thiện chuỗi sản xuất khép kín, chủ động từ các linh kiện cốt lõi đến sản phẩm hoàn chỉnh, qua đó nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và năng lực cạnh tranh.

Theo kế hoạch, nhà máy có công suất khoảng 20.000 xe mỗi năm, phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu sang các quốc gia trong khu vực.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor cho biết, đây là bước tiến mới của Kim Long Motor, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng mới, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng vai trò động lực trung tâm.

Việc hoàn thành và đưa nhà máy vào vận hành đúng tiến độ thể hiện năng lực tổ chức, triển khai của doanh nghiệp; đồng thời mở ra dư địa phát triển mới trong lĩnh vực xe thương mại.

“Chúng tôi xác định nội địa hóa và làm chủ công nghệ cốt lõi là định hướng xuyên suốt, nhằm xây dựng hệ sinh thái sản xuất ô tô bền vững tại Việt Nam. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đầu tư, phát triển công nghiệp phụ trợ, từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa lên trên 90% và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Đào Viết Ánh nói.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, nhà máy sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền công nghiệp ô tô Việt Nam tự chủ trong giai đoạn mới.

Đối với TP Huế, đây còn là dự án mang tính tiên phong, thể hiện định hướng nhất quán của TP trong thu hút các dự án công nghiệp xanh, sạch, công nghệ cao và phát triển bền vững.

“TP Huế cam kết tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hệ sinh thái Kim Long Motor phát huy tối đa hiệu quả, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng bền vững và khẳng định vị thế Huế trên bản đồ công nghiệp ô tô của cả nước”, Chủ tịch UBND TP Huế nhấn mạnh.

Tại sự kiện, Kim Long Motor cũng giới thiệu một số dòng xe tải mới, gồm xe tải nhẹ Kim An 9, xe tải van động cơ diesel Kim Long X9 và xe tải van thuần điện GK48 EV mới mức giá công bố từ 349 triệu đồng – 580 triệu đồng.

Các sản phẩm được thiết kế phù hợp điều kiện vận hành tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu về an toàn, hiệu quả khai thác và tiết kiệm năng lượng.

Đáng chú ý, dòng xe tải van điện hướng đến xu thế vận tải xanh, vận hành êm, không phát thải, phù hợp với nhu cầu logistics đô thị. Trong khi đó, các dòng xe động cơ diesel được tối ưu về tải trọng, khả năng chuyên chở và chi phí vận hành.

Việc hoàn thiện danh mục xe tải với tỷ lệ nội địa hóa hơn 80% là minh chứng rõ nét cho năng lực của đội ngũ kỹ sư Kim Long Motor trong việc làm chủ công nghệ, trực tiếp sản xuất các dòng xe thương mại hiện đại, có khả năng cạnh tranh với sản phẩm quốc tế.

Từ nền tảng này, Kim Long Motor đặt mục tiêu phát triển trở thành nhà sản xuất xe thương mại có năng lực cạnh tranh trong khu vực, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế bền vững của đất nước.