Kolia - trợ lý AI cho quản lý huyết áp và bệnh mạn tính

Thứ Tư, 18:01, 20/05/2026
VOV.VN - Giữa nhịp sống hối hả, nhiều người trẻ đối mặt với một nỗi lo: Làm sao để chăm sóc cha mẹ ở xa? Sự ra đời của trợ lý AI Kolia với mô hình quản lý huyết áp thông minh đang biến sự quan tâm cảm tính thành kết nối dữ liệu cụ thể.

Với những người trẻ lập nghiệp tại thành phố, cuộc gọi về nhà thường bắt đầu bằng câu hỏi: "dạo này bố mẹ có khỏe không?". Đáp lại đa phần là câu "ở nhà vẫn ổn, con đừng lo".

Thế nhưng, đằng sau sự "vẫn ổn" ấy có thể là những lần cha mẹ quên đo huyết áp, quên uống thuốc, hay những chỉ số bất thường mà chính người lớn tuổi cũng không nhận ra.

Tăng huyết áp vốn là hành trình cần theo dõi đều đặn hằng ngày chứ không chỉ dừng lại ở lời hỏi thăm xã giao, và nỗi lo của người trẻ đến từ sự bận rộn cũng như khoảng cách khiến họ không thể sát sao nhắc nhở cha mẹ từng viên thuốc, hay theo dõi từng nhịp huyết áp mỗi ngày.

Trợ lý AI quản lý huyết áp Kolia. (Ảnh: OSP)

Thấu hiểu nỗi lo của người trẻ, Công ty Cổ phần Công nghệ OSP AI (thành viên OSP Group) chính thức ra mắt Kolia - trợ lý sức khỏe số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên sâu cho quản lý huyết áp và bệnh mạn tính

Điểm khác biệt của Kolia là khả năng biến sự quan tâm thành kết nối dữ liệu cụ thể. Thông qua ứng dụng, người thân có thể cùng theo dõi thông tin sức khỏe cha mẹ chia sẻ, nhận thông báo hoặc cảnh báo ngay khi có chỉ số bất thường cần chú ý. Điều này giúp người trẻ chủ động hỗ trợ người thân đúng lúc thay vì chỉ nắm được tình hình khi vấn đề đã trở nên nghiêm trọng.

Lễ ra mắt Kolia - trợ lý AI quản lý huyết áp  (Ảnh: OSP)

Sức mạnh của Kolia nằm ở kiến trúc AI đa tác nhân (Multi-agent AI), hoạt động như một "hệ thống tham khảo đa chuyên môn" hỗ trợ gia đình 24/7. Thay vì những tương tác khô khan, ứng dụng giúp người dùng số hóa thông tin từ ảnh chụp máy đo huyết áp, đơn thuốc hay phiếu khám, giúp việc lưu trữ trở nên đơn giản ngay cả với người cao tuổi.

Dựa trên dữ liệu đó, hệ thống sẽ tự động đưa ra các nhắc nhở cá thể hóa về lịch đo huyết áp, uống thuốc và tái khám đúng kế hoạch. Định kỳ, ứng dụng còn tổng hợp các báo cáo sức khỏe, giúp gia đình nắm bắt xu hướng chỉ số một cách tổng quát thay vì chỉ dựa vào cảm nhận hay trí nhớ.

Đặc biệt, quá trình phát triển Kolia có sự cố vấn từ PGS.TS.BS Đỗ Văn Chiến cùng các chuyên gia tim mạch, đảm bảo nội dung bám sát nhu cầu thực tế của người bệnh trong hành trình sống khỏe mỗi ngày.

Ông Lê Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD tập đoàn Công nghệ OSP phát biểu tại sự kiện (Ảnh: OSP)

Ông Lê Quang Dũng, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc OSP Group, khẳng định: “Chúng tôi không xây dựng Kolia để thay thế đội ngũ bác sĩ. Kolia được tạo ra để đồng hành cùng người dùng trong việc ghi nhớ đo huyết áp, uống thuốc đúng hướng dẫn, theo dõi thay đổi của cơ thể và kết nối với người thân. Khi mỗi người chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe hằng ngày, gia đình cũng yên tâm hơn và bác sĩ có thêm dữ liệu tham khảo khi cần”.

CTV An An/VOV.VN
