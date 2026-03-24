KT Dental và dấu ấn của sự tử tế trong hành trình sẻ chia cộng đồng

Ngày 19/3/2026, Công ty TNHH Nha Khoa KT (KT Dental) cùng các đơn vị thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp – gồm Đoàn Thanh niên Học viện Tư pháp, Chi đoàn Cục Bổ trợ Tư pháp, Chi đoàn Cục Pháp luật dân sự – kinh tế, Chi đoàn Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và nhiều chi đoàn trực thuộc – đã triển khai chuỗi hoạt động thiện nguyện tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Chương trình được tổ chức trong dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hướng đến việc chia sẻ và tiếp thêm động lực cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong hành trình điều trị.

KT Dental cùng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong hoạt động thiện nguyện tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, 40 suất quà với tổng trị giá 80 triệu đồng đã được trao tận tay các bệnh nhân. Mỗi phần quà không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về chi phí, mà còn là sự chia sẻ kịp thời trong bối cảnh nhiều người bệnh đang phải đối mặt với áp lực điều trị kéo dài. Những cuộc trò chuyện ngắn, những lời động viên giản dị nhưng chân thành đã góp phần tạo nên không khí ấm áp trong không gian vốn nhiều lo âu của bệnh viện.

Đại diện KT Dental trao tận tay những phần quà hỗ trợ, tiếp thêm nguồn động viên cho các bệnh nhân trong quá trình điều trị

Rời Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, hành trình tiếp tục tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều – nơi nhiều bệnh nhân đang đối diện với những thử thách dài hạn hơn. Tại đây, chương trình được triển khai theo hướng thiết thực: “phiếu ăn 0 đồng” với tổng trị giá 20 triệu đồng, cùng 20 phiếu hỗ trợ viện phí, mỗi phiếu 3 triệu đồng. Tổng giá trị hỗ trợ đạt 80 triệu đồng, tập trung trực tiếp vào những chi phí thiết yếu mà người bệnh phải đối mặt hằng ngày.

Những phần hỗ trợ được gửi đến người bệnh tại Bệnh viện K Tân Triều, san sẻ phần nào áp lực trong hành trình điều trị dài ngày

Hai hoạt động được triển khai trong cùng một ngày với sự chuẩn bị và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tổ chức. Các nội dung hỗ trợ được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế tại từng bệnh viện, từ những nhu cầu sinh hoạt cơ bản đến chi phí điều trị. Cách phân bổ nguồn lực cho thấy một tư duy rõ ràng: thay vì dàn trải, chương trình hướng đến những điểm chạm cụ thể – nơi sự hỗ trợ có thể tạo ra tác động ngay lập tức. Chính điều này tạo nên sự khác biệt, khi giá trị của hoạt động không chỉ nằm ở con số, mà ở khả năng giải quyết những nhu cầu thực tế, tạo ra tác động rõ ràng trong quá trình điều trị.

Đoàn công tác thuộc Bộ Tư pháp và KT Dental chụp ảnh lưu niệm trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện tại Bệnh viện K Tân Triều

Trong suốt quá trình, KT Dental tham gia như một phần của cấu trúc vận hành, góp phần đảm bảo chương trình được triển khai đúng trọng tâm và đúng đối tượng. Sự hiện diện ấy không cần được nhấn mạnh bằng những tuyên bố, mà thể hiện qua cách chương trình vận hành: gọn gàng, có tổ chức và hướng đến hiệu quả thực chất.

Khoảnh khắc ấm áp giữa Đại diện KT Dental và các bệnh nhân tại Bệnh viện K Tân Triều

Ở góc độ rộng hơn, đây cũng là cách một doanh nghiệp trẻ định hình vị thế của mình trong hệ sinh thái xã hội. Thay vì lựa chọn những thông điệp mang tính phô diễn, KT Dental dường như ưu tiên cách tiếp cận dựa trên hành động cụ thể – nơi giá trị được tích lũy qua thời gian, thông qua những đóng góp có chiều sâu.

Khi chương trình khép lại, điều còn lại không phải là những con số, mà là những dấu ấn tinh tế: một nụ cười nhẹ, một ánh mắt an tâm, hay đơn giản là cảm giác được quan tâm trong những thời điểm khó khăn nhất. Đó cũng chính là giá trị bền vững mà những hoạt động như thế này hướng tới – không ồn ào, nhưng đủ sâu để ở lại.

Hình ảnh ghi lại những nụ cười ý nghĩa giữa đoàn công tác và các bệnh nhân

Công ty TNHH Nha Khoa KT (KT Dental) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe răng miệng, được thành lập năm 2026, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp vận hành theo mô hình nha khoa tiêu chuẩn quốc tế, định hướng theo chuẩn Australia, với hệ thống điều trị chú trọng yếu tố an toàn, chuyên môn và trải nghiệm khách hàng . KT Dental hiện được cấp phép hoạt động bởi cơ quan quản lý y tế địa phương và phát triển theo hướng tích hợp công nghệ hiện đại cùng quy trình điều trị chuẩn hóa . Trong chiến lược phát triển dài hạn, doanh nghiệp không chỉ tập trung vào chất lượng dịch vụ mà còn hướng đến việc xây dựng những giá trị bền vững thông qua các hoạt động cộng đồng, coi đây là một phần không tách rời của hành trình phát triển.