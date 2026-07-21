English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

LPBank báo lãi gần 6.000 tỷ đồng, thu ngoài lãi tăng 33% sau 6 tháng đầu năm 2026

Thứ Ba, 09:38, 21/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh NIM toàn ngành ngân hàng tiếp tục chịu áp lực, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng tài sản vượt 615.000 tỷ đồng, huy động vốn và tín dụng tăng trưởng đồng đều.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt gần 6.000 tỷ đồng, trong khi thu ngoài lãi tăng 33%, khẳng định hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa nguồn thu.

bieu-do-1_lpbankkqkd.jpg

Quy mô hoạt động mở rộng mạnh mẽ

Đến ngày 30/6, tổng tài sản của LPBank đạt 615.502 tỷ đồng, tăng 6% so với thời điểm kết thúc Quý I. Với kết quả này, quy mô tổng tài sản của Ngân hàng đã tiệm cận mục tiêu 615.600 tỷ đồng của cả năm 2026, phản ánh đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm.

Cùng với việc mở rộng quy mô hoạt động, LPBank duy trì đà huy động vốn tích cực. Đến cuối tháng 6/2026, huy động vốn Thị trường 1 đạt 432.535 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm và 17% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn tăng trưởng ổn định giúp Ngân hàng duy trì thanh khoản dồi dào và tạo dư địa mở rộng tín dụng trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế phục hồi.

Nhờ đó, đến ngày 30/6/2026, dư nợ cho vay khách hàng đạt 429.465 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm và 16% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong Quý II, dư nợ tín dụng tăng thêm khoảng 26.000 tỷ đồng, phản ánh khả năng mở rộng khách hàng, giải ngân hiệu quả và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Trên nền tảng quy mô hoạt động mở rộng, nguồn vốn ổn định và tín dụng tăng trưởng tích cực, kết quả kinh doanh của LPBank ghi nhận nhiều điểm sáng. Trong Quý II/2026, lợi nhuận trước thuế đạt 3.147 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với Quý I. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 5.973 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 40% kế hoạch năm, tạo dư địa để Ngân hàng bứt tốc trong những tháng cuối năm.

bieu-do-2_lpbank.jpg

Cơ cấu nguồn thu chuyển dịch theo hướng tích cực

Cùng với việc mở rộng quy mô, cơ cấu nguồn thu của LPBank chuyển dịch tích cực theo hướng gia tăng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động đạt 11.212 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 7.767 tỷ đồng, tăng 11%, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn duy trì hiệu quả dù chi phí vốn đầu vào ở mức cao. Thu nhập ngoài lãi đạt 3.445 tỷ đồng, tăng 33%, đóng góp khoảng 31% tổng thu nhập hoạt động.

Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động dịch vụ đạt 2.582 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ, trong khi kinh doanh ngoại tệ tăng tới 151%. Những kết quả này góp phần nâng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi, giảm sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng truyền thống và củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Đầu tư cho tăng trưởng dài hạn

Trong nửa đầu năm 2026, LPBank tăng cường đầu tư cho công nghệ, mở rộng mạng lưới và phát triển hoạt động kinh doanh, dẫn tới tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) tăng so với cùng kỳ, đạt mức 32,88%. Một trong những dấu ấn nổi bật là việc ra mắt ứng dụng ngân hàng số LPBank Plus, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính số và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng vẫn được duy trì tích cực với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 21,46% và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,59%, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn và tài sản ngay cả khi LPBank đang tăng cường đầu tư cho các động lực tăng trưởng mới.

Bên cạnh bức tranh lợi nhuận tích cực, LPBank cho thấy sự thận trọng trong quản trị rủi ro khi duy trì các bộ đệm an toàn vượt xa quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tính đến cuối tháng 6/2026, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,85%, phản ánh chất lượng tín dụng tiếp tục được đảm bảo trong bối cảnh dư nợ cho vay tăng trưởng tích cực. Đồng thời, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 11,23%, cao hơn đáng kể mức tối thiểu theo quy định, tạo điều kiện để Ngân hàng mở rộng tín dụng trong thời gian tới. Các chỉ tiêu thanh khoản cũng được duy trì ở mức an toàn với LDR 76,55%, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn 22,25% và tỷ lệ dự trữ thanh khoản 16,13%, qua đó củng cố nền tảng tài chính cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong bối cảnh áp lực huy động vốn và cạnh tranh của ngành ngân hàng vẫn hiện hữu, LPBank đang sở hữu nền tảng tài chính vững chắc, cơ cấu nguồn thu ngày càng cân bằng cùng các động lực tăng trưởng mới từ công nghệ và chuyển đổi số. Đây sẽ là bệ đỡ để Ngân hàng tăng tốc trong nửa cuối năm 2026, hướng tới hoàn thành các mục tiêu kinh doanh và tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam.

le_ky_ket_giua_vnpt_va_lpbank_2.jpg

VNPT và LPBank ký kết hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững

VOV.VN - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra giai đoạn mới trong chiến lược hợp tác giữa một tập đoàn công nghệ chủ lực của nhà nước trong lĩnh vực VT-CNTT, tiên phong trong chuyển đổi số và một ngân hàng thương mại cổ phần giá trị hàng đầu Việt Nam.

CTV Kim Chi/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

LPBank vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
LPBank vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN - Ngày 30/8, tại Trụ sở Chính phủ, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp toàn quốc với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”.

LPBank vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

LPBank vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN - Ngày 30/8, tại Trụ sở Chính phủ, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp toàn quốc với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”.

Nhận thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên app LPBank của Ngân hàng Lộc Phát
Nhận thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên app LPBank của Ngân hàng Lộc Phát

VOV.VN - Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) ra mắt Dịch vụ Thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên ứng dụng di động LPBank, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc quản lý tài chính, đặc biệt dành cho các hộ kinh doanh và tiểu thương.

Nhận thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên app LPBank của Ngân hàng Lộc Phát

Nhận thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên app LPBank của Ngân hàng Lộc Phát

VOV.VN - Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) ra mắt Dịch vụ Thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên ứng dụng di động LPBank, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc quản lý tài chính, đặc biệt dành cho các hộ kinh doanh và tiểu thương.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng