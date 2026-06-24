Maxtopia: Khi Gen Alpha học tài chính bằng trò chơi thay vì bài giảng khô khan

VIB Junior Banking – Ngân hàng cho con tiên phong tại Việt Nam dành cho trẻ từ 6 đến 15 tuổi – là hệ sinh thái tài chính số cho gia đình, bao gồm: Không gian tài chính số Maxtopia; Bộ thẻ gia đình Family Link cho ba mẹ hoàn tiền đến 12 triệu đồng/ năm các chi tiêu giáo dục, ý tế, bảo hiểm và Junior Smart Card – chiếc thẻ thanh toán đầu đời dành cho con, cùng tiết kiệm trực tuyến Future Savings.

Sự xuất hiện của Maxtopia trên một ứng dụng ngân hàng phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong giáo dục hiện đại: trẻ em không học tốt nhất qua những bài giảng một chiều, mà qua trải nghiệm thực tế, tương tác và khám phá. Điều này đặc biệt đúng với giáo dục tài chính - lĩnh vực thường được xem là khó tiếp cận đối với trẻ nhỏ nếu chỉ truyền tải bằng lý thuyết.

Gen Alpha học khác những thế hệ trước

Nếu hỏi một đứa trẻ thuộc thế hệ Gen Alpha "tiền là gì?", câu trả lời có thể rất khác với suy nghĩ của người lớn. Tiền không chỉ là phương tiện để mua sắm. Đó có thể là phần thưởng sau khi hoàn thành việc nhà, là điểm tích lũy sau khi đọc xong một cuốn sách, hay là công cụ giúp các em tiến gần hơn đến món đồ chơi mình yêu thích. Đó cũng là cách một thế hệ mới bắt đầu làm quen với những khái niệm đầu tiên về tài chính.

Sinh ra trong thời đại số, Gen Alpha lớn lên cùng điện thoại thông minh, video tương tác và các nền tảng trực tuyến. Các em quen với việc học thông qua trải nghiệm hơn là ghi nhớ những khái niệm trừu tượng. Nhiều nghiên cứu giáo dục cũng cho thấy trẻ tiếp thu hiệu quả hơn khi được trực tiếp tham gia vào quá trình khám phá, thử nghiệm và đưa ra quyết định. Với các em, học không còn đơn thuần là tiếp nhận thông tin mà trở thành một hành trình.

Từ thực tế đó, gamification - hay trò chơi hóa - dần trở thành một trong những phương pháp phổ biến trong giáo dục hiện đại. Thay vì yêu cầu người học ghi nhớ kiến thức một cách thụ động, phương pháp này đưa những yếu tố quen thuộc của trò chơi như nhiệm vụ, điểm thưởng, cấp độ và thành tích vào quá trình học tập. Nhờ đó, người học hứng thú hơn, chủ động hơn và duy trì động lực lâu dài hơn. Với trẻ em - những người vốn tiếp cận thế giới bằng sự tò mò và niềm vui - cách học này càng phát huy hiệu quả. Đây cũng là lý do gamification ngày càng được nhiều tổ chức giáo dục và doanh nghiệp ứng dụng trong các chương trình học tập dành cho trẻ em.

VIB Junior Banking và cách đưa giáo dục tài chính đến gần trẻ hơn

Việc giải thích về ngân sách, tiết kiệm hay quản lý tài chính bằng lý thuyết thường khó tạo hứng thú cho trẻ. Thay vì bắt đầu từ những khái niệm phức tạp, VIB Junior Banking lựa chọn cách tiếp cận thông qua trải nghiệm với Maxtopia trên ứng dụng Max.

Tại đây, phụ huynh có thể giao cho con những nhiệm vụ hằng ngày như đọc sách, dọn dẹp phòng, tập thể dục hoặc hoàn thành mục tiêu học tập. Sau mỗi nhiệm vụ, trẻ nhận được điểm thưởng và theo dõi hành trình tiến bộ của mình theo thời gian. Bên cạnh đó, các em còn học qua thẻ kiến thức trực quan, tham gia các câu hỏi tương tác và những thử thách được thiết kế phù hợp với từng độ tuổi.

Quan trọng hơn, trẻ không chỉ học về tiền mà còn hiểu được mối liên hệ giữa nỗ lực, thành quả và giá trị của việc lập kế hoạch cho các mục tiêu trong tương lai. Khi hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng, các em nhận ra giá trị được tạo ra từ sự cố gắng. Khi lựa chọn tích lũy điểm cho một mục tiêu lớn hơn thay vì sử dụng ngay, các em bắt đầu làm quen với việc đưa ra quyết định, trì hoãn phần thưởng và quản lý nguồn lực - những nền tảng đầu tiên của thói quen tài chính lành mạnh. Tất cả diễn ra một cách tự nhiên, như một phần của quá trình vui chơi và khám phá.

Một hệ sinh thái đồng hành cùng trẻ trên hành trình tài chính đầu đời

Maxtopia là một mắt xích trong bộ giải pháp VIB Junior Banking - mô hình được VIB phát triển nhằm đồng hành cùng phụ huynh trong việc xây dựng năng lực tài chính cho con từ sớm. Bộ giải pháp được thiết kế theo công thức 1-2-3: ứng dụng Max, dòng thẻ Family Link dành cho ba mẹ và Junior Smart Card dành cho con, cùng ba nhóm kỹ năng tài chính cốt lõi gồm kiếm tiền, quản lý tiền và sử dụng tiền có trách nhiệm.

Nếu Maxtopia đóng vai trò như một lớp học tài chính được trò chơi hóa, thì các thành phần còn lại của hệ sinh thái giúp trẻ từng bước kết nối kiến thức với trải nghiệm thực tế. Từ việc hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng, tích lũy cho mục tiêu cá nhân, đến làm quen với các hoạt động tiết kiệm và chi tiêu phù hợp với độ tuổi, trẻ được tiếp cận tài chính theo một lộ trình xuyên suốt dưới sự đồng hành của gia đình.

Để khuyến khích ba mẹ và con cùng tham gia khám phá các kiến thức tài chính bổ ích, vào 20h thứ Năm hằng tuần, VIB tổ chức cuộc thi "Đường lên đỉnh Maxtopia" gồm bốn chặng: Khởi động - Hiểu tiền không khó; Vượt chướng ngại vật - Phá giải mê cung chi tiêu; Tăng tốc - Tích lũy thông minh và Về đích - Chinh phục tháp tri thức Maxtopia. Cuộc thi diễn ra theo hình thức thi đấu nhanh, với tổng kho voucher quà tặng lên tới 100 triệu đồng. Để sẵn sàng tranh tài và chinh phục phần thưởng, các bé cùng gia đình có thể vào kho Học vui Maxtopia ôn luyện trước, biến mỗi tối thứ Năm thành một dịp vừa học vừa chơi của cả nhà.

Đồng thời, nhân dịp ra mắt Junior Banking - Ngân hàng cho con, VIB dành nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn cho ba mẹ và con, bao gồm: miễn phí thường niên khi mở thẻ mới; tặng học bổng MindX trị giá 500.000 đồng, bộ ly giữ nhiệt, ô, thẻ treo hành lý và quạt mini khi đăng ký sản phẩm dịch vụ. Tham khảo về bộ giải pháp Junior Banking và các ưu đãi của VIB tại đây.