Meey Group hợp tác với Christensen Advisory nâng cao năng lực tiếp cận thị trường

Đồng hành trong quá trình chuẩn bị và sau niêm yết

Theo thỏa thuận, Christensen Advisory sẽ tư vấn cho Meey Group về truyền thông chiến lược, quan hệ nhà đầu tư và quan hệ công chúng tài chính, đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn chuẩn bị và sau niêm yết.

Một trong những trọng tâm của hợp tác là xây dựng câu chuyện doanh nghiệp và hệ thống thông điệp thống nhất, qua đó giúp các bên liên quan hiểu rõ hơn về mô hình kinh doanh, chiến lược phát triển, năng lực công nghệ và triển vọng dài hạn của Meey Group. Hai bên cũng hướng tới nâng cao mức độ hiện diện của doanh nghiệp với cộng đồng nhà đầu tư và báo chí tài chính quốc tế, đồng thời hoàn thiện cách thức công bố và truyền tải thông tin theo thông lệ thị trường vốn.

Meey Group ký kết hợp tác chiến lược với Christensen Advisory

Christensen Advisory là hãng tư vấn truyền thông chiến lược cho doanh nghiệp trên thị trường vốn quốc tế, có trụ sở tại Hong Kong. Hoạt động của hãng tập trung vào bốn lĩnh vực gồm quan hệ nhà đầu tư, quan hệ công chúng tài chính, tư vấn chiến lược và tư vấn thị trường vốn.

Theo hồ sơ, hãng hiện nắm hơn 40% thị phần trong nhóm các đơn vị hàng đầu tư vấn cho doanh nghiệp châu Á niêm yết tại Mỹ. Trong hai năm gần đây, hơn 40 doanh nghiệp đang niêm yết tại Mỹ và Hong Kong đã chuyển sang sử dụng dịch vụ của hãng. Christensen cũng có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với NASDAQ và NYSE trong các hoạt động liên quan đến lễ niêm yết, cùng mạng lưới văn phòng tại nhiều trung tâm tài chính để phục vụ khách hàng trên các múi giờ khác nhau.

Nền tảng kinh nghiệm này được kỳ vọng bổ sung cho Meey Group góc nhìn chuyên sâu về cách doanh nghiệp định vị mình, xây dựng quan hệ với nhà đầu tư và xử lý những yêu cầu đặc thù của thị trường vốn quốc tế.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group, cho biết: “Thị trường vốn quốc tế đặt ra những yêu cầu rất cao về tính minh bạch, tính nhất quán và khả năng giải thích giá trị doanh nghiệp bằng những thông tin có thể kiểm chứng. Meey Group xác định đây là năng lực cần được chuẩn bị bài bản và từ sớm. Việc hợp tác với một đơn vị có kinh nghiệm chuyên sâu trên các thị trường phát triển giúp chúng tôi tiếp cận thêm những chuẩn tham chiếu cần thiết, qua đó tiếp tục hoàn thiện cách doanh nghiệp đối thoại với nhà đầu tư và các bên liên quan.”

Ký kết đi cùng triển khai công việc

Sau lễ ký kết, đại diện hai bên tiến hành phiên họp triển khai nhằm cụ thể hóa các nội dung trong thỏa thuận và trao đổi về những nhóm công việc ưu tiên.

Truyền thông trên thị trường vốn đòi hỏi sự liên thông giữa chiến lược kinh doanh, dữ liệu tài chính, thông tin vận hành, định hướng phát triển và cách doanh nghiệp trình bày những nội dung này trước nhà đầu tư. Hệ thống thông điệp vì vậy phải phản ánh đúng thực chất doanh nghiệp và được duy trì nhất quán qua nhiều điểm tiếp xúc với thị trường.

Meey Group và Christensen Advisory trong phiên họp triển khai nội dung hợp tác

Đối với một doanh nghiệp công nghệ phát triển hạ tầng số nhiều sản phẩm như Meey Group, việc xây dựng câu chuyện doanh nghiệp cũng đặt ra yêu cầu riêng. Các nền tảng về dữ liệu, bản đồ số, phân tích và định giá, quản trị khách hàng hay kết nối giao dịch cần được đặt trong một cấu trúc chung để thể hiện rõ mối liên hệ giữa năng lực công nghệ, mô hình kinh doanh và chiến lược tăng trưởng.

Chuẩn bị cho một quá trình dài hạn

Theo thỏa thuận, phạm vi tư vấn bao gồm cả giai đoạn chuẩn bị và sau niêm yết. Điều này cho thấy hoạt động quan hệ nhà đầu tư được đặt trong một quá trình liên tục thay vì tập trung vào một thời điểm cụ thể.

Ông Roger Hu, Giám đốc Điều hành Christensen Advisory nhấn mạnh: “Điều khiến chúng tôi quan tâm đến Meey Group nằm ở câu chuyện mà doanh nghiệp đang xây dựng. Thị trường bất động sản Việt Nam đang được định hình lại trên nền tảng hạ tầng số, và Meey Group đang tham gia vào quá trình đó. Chúng tôi tin đây là câu chuyện mà các nhà đầu tư quốc tế sẽ muốn tìm hiểu và đồng hành. Với Christensen, quan hệ đối tác này là một cam kết dài hạn, dựa trên sự thẳng thắn, cởi mở và trách nhiệm từ cả hai phía.”

Sau khi doanh nghiệp bước vào thị trường vốn, yêu cầu duy trì đối thoại với cổ đông, phản hồi các vấn đề thị trường quan tâm và bảo đảm tính nhất quán trong cách trình bày chiến lược sẽ trở thành những yêu cầu thường xuyên. Khả năng tổ chức tốt các hoạt động này từ giai đoạn chuẩn bị có thể giúp doanh nghiệp hình thành phương thức tương tác chuyên nghiệp hơn với giới đầu tư.

Kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp châu Á trên thị trường Mỹ và Hong Kong sẽ là một trong những nguồn lực hỗ trợ Meey Group trong quá trình xây dựng nền tảng đó.

Với Meey Group, thỏa thuận lần này bổ sung thêm một lớp năng lực trong quá trình chuẩn bị cho thị trường vốn quốc tế. Bên cạnh việc củng cố nền tảng vận hành, doanh nghiệp đang từng bước hoàn thiện năng lực quan hệ nhà đầu tư, định vị doanh nghiệp và kết nối với các chủ thể trên thị trường vốn. Sự đồng hành của một đơn vị có kinh nghiệm trên các thị trường phát triển được kỳ vọng sẽ giúp Meey Group nâng cao mức độ sẵn sàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.