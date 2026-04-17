Meey Group khởi động chương trình “Khởi mầm xanh - Ươm thịnh vượng” tại Lào Cai

Lễ khởi động diễn ra với sự tham gia của đại diện Meey Group, chính quyền địa phương và đông đảo người dân. Tại đây, hai bên đã ký kết hợp tác, công bố chương trình và cùng trực tiếp tham gia trồng những cây quế đầu tiên.

Biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên và sức ép phát triển đang đặt ra những thách thức ngày càng lớn cho nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, định hướng tăng trưởng xanh đang được hiện thực hóa qua nhiều chương trình cụ thể, tập trung vào giảm phát thải, bảo vệ tài nguyên và cải thiện điều kiện sống, đặc biệt tại các khu vực miền núi và vùng còn nhiều khó khăn.

Chương trình được xây dựng dựa trên khảo sát thực tế tại địa phương - nơi đang đối mặt với tình trạng suy giảm cây xanh, xói mòn đất và thiếu mô hình sinh kế bền vững. Meey Group lựa chọn cây quế làm trọng tâm phát triển do loại cây này phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực và mang lại giá trị kinh tế ổn định cho người dân.

Meey Group trao tặng 30.000 cây quế giống chất lượng cao tới bà con nhân dân xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai

Ông Phạm Minh Huề, Phó Tổng giám đốc Khối Phát triển thị trường, cho biết: “Chương trình “Khởi mầm xanh - Ươm thịnh vượng” không đơn thuần là một hoạt động xã hội, mà là cam kết dài hạn của Meey Group trong việc đồng hành cùng địa phương, tạo ra những giá trị bền vững cho môi trường và cộng đồng. Chúng tôi tin rằng mỗi mầm xanh hôm nay sẽ góp phần ươm nên sự thịnh vượng trong tương lai”.

Trồng rừng gắn với sinh kế bền vững

Chương trình “Khởi mầm xanh - Ươm thịnh vượng” hướng tới hai mục tiêu song song: phục hồi môi trường sinh thái và nâng cao chất lượng sống cho người dân tại xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai. Đây cũng là lời khẳng định cho cam kết phát triển bền vững của Meey Group trong quá trình tăng trưởng.

Trong giai đoạn 2026 - 2028, chương trình dự kiến trồng 150.000 cây quế trên diện tích 100 - 150 ha, hỗ trợ khoảng 150 hộ dân. Qua đó, chương trình kỳ vọng góp phần tăng độ che phủ rừng, giảm xói mòn đất và hấp thụ từ 1.500 - 3.750 tấn CO2 mỗi năm kể từ sau năm 2028, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân địa phương từ 15 - 20%/năm thông qua mô hình sinh kế bền vững.

Ngoài mục tiêu trồng rừng, chương trình cũng xây dựng mô hình sinh kế kết hợp giữa cây quế và cây trồng xen canh, từng bước nâng cao thu nhập và khả năng thích ứng của người dân với biến đổi khí hậu. Các hoạt động truyền thông đi kèm cũng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Meey Group cùng bà con nhân dân xã Cao Sơn trực tiếp tham gia trồng những cây quế đầu tiên

Một điểm nhấn của chương trình là việc ứng dụng công nghệ vào quản lý vùng trồng. Meey Group dự kiến số hóa dữ liệu vùng trồng, xây dựng bản đồ quản lý diện tích và theo dõi sinh trưởng cây, qua đó hỗ trợ địa phương tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong dài hạn.

Cam kết dài hạn của doanh nghiệp proptech với rừng quế Lào Cai

Chương trình được thiết kế theo lộ trình 3 năm (2026 - 2028) nhằm tạo ra tác động bền vững về môi trường, kinh tế và xã hội tại địa phương, với mục tiêu và kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn.

Năm 2026 là giai đoạn khởi động, tập trung xây dựng vùng trồng, cải thiện điều kiện sống và tạo dựng niềm tin với cộng đồng. Các năm tiếp theo, doanh nghiệp hướng đến mở rộng quy mô canh tác, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và đặc biệt là đưa công nghệ vào quản lý vùng trồng. Việc tích hợp các giải pháp số sẽ giúp tối ưu hóa sản xuất, nâng cao năng suất, đồng thời tạo tiền đề cho truy xuất nguồn gốc và phát triển chuỗi giá trị bền vững.

Song song với các hoạt động trồng cây, chương trình cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động an sinh: lắp đặt cột đèn năng lượng mặt trời tại các khu vực thiếu sáng, tổ chức chương trình Tết Thiếu nhi 1/6 cho trẻ em và “Phiên chợ Cuối năm Không đồng”... nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Qua các hoạt động này, Meey Group kỳ vọng sẽ cải thiện điều kiện sinh hoạt, tăng sinh kế, thiết lập nền tảng hợp tác bền vững giữa doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

Ông Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Địa lý, chia sẻ: “Meey Group có thế mạnh về công nghệ địa lý và dữ liệu không gian. Việc đưa năng lực đó vào quản lý vùng trồng tại Cao Sơn là cách chúng tôi đóng góp thiết thực nhất cho địa phương, đồng thời khẳng định rằng công nghệ proptech có thể tạo ra giá trị vượt ra ngoài bất động sản”.