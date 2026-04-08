Mizuki Park “dệt” hạnh phúc cho cộng đồng cư dân bằng vô vàn khoảnh khắc gắn kết

Thứ Tư, 09:00, 08/04/2026
VOV.VN - Tại Mizuki Park, thước đo của một khu đô thị đáng sống đến từ chỉ số hạnh phúc và sự giàu có trong đời sống tinh thần của cư dân. Và lễ hội "Nét tre dáng Việt" – điểm hẹn của cộng đồng Mizuki Park trong tháng 4 – tiếp tục thổi bùng luồng sinh khí mới cho đô thị, đem lại sự gắn kết và lan toả hạnh phúc.

Khoảng 17h30 ngày cuối tuần, vợ chồng chị Phương Thảo (cư dân tòa MP3) thong thả đưa hai nhóc tì đến quảng trường trung tâm tại Mizuki Park để tham gia lễ hội áo dài, theo lời rủ rê của hàng xóm cùng tầng. “Nhìn các con xúng xính trong tà áo dài, tự tin tạo dáng ở Đại lộ Duyên Dáng hay ngắm đôi tay nhỏ xíu lần đầu chạm vào đường kim mũi chỉ, tôi cảm thấy quyết định an cư ở Mizuki Park chính là món quà vô giá dành cho tuổi thơ các con”, chị tâm sự.

Chia sẻ về cơ duyên gắn bó với khu đô thị tích hợp này, chị thừa nhận ban đầu “ưng bụng” bởi lợi thế vị trí, vừa thuận tiện di chuyển vào trung tâm làm việc, vừa dễ dàng về quê ở miền Tây nhờ hạ tầng, đường xá thông suốt. Thế nhưng, sau nhiều năm xây dựng tổ ấm ở đây, điều khiến chị tâm đắc nhất không gói gọn trong việc đi lại hay tiện ích đa lớp, mà còn là cộng đồng cư dân gắn kết và môi trường sống chuẩn mực.

“Hơn 7 năm sống tại Mizuki Park, chúng tôi không đếm được số lần tham gia các sự kiện lớn nhỏ, vì đô thị tổ chức rất nhiều hoạt động. Con cái có vô vàn cơ hội để yêu văn hóa dân tộc một cách gần gũi nhất, còn ba mẹ thì làm quen được hàng xóm thân tình”, chị hào hứng.

Nổi bật trong đoàn diễu hành với tà áo dài mang sắc tím truyền thống, cô Đào Nguyên (cư dân MP2) không giấu được ánh mắt lấp lánh niềm vui: “Tình cờ thấy thông báo trên group cư dân nên tôi rủ ngay bạn già tham gia. Ở Mizuki Park, người lớn tuổi luôn tìm thấy niềm vui kết nối qua nhiều hoạt động thú vị. Môi trường sống ở đây cũng lý tưởng vì nhiều mảng xanh, cộng đồng cư dân thì gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau”.

Sau gần 8 năm khu đô thị đi vào vận hành, gia đình chị Phương Thảo, cô Đào Nguyên cũng như 4.000 gia đình đang an cư tại Mizuki Park đã quá quen thuộc với việc “bước ra cửa là thấy lễ hội”. Mỗi năm, đô thị tổ chức hàng chục sự kiện, từ hội chợ cuối tuần, các buổi workshop nghệ thuật đến giải chạy cộng đồng, sân chơi văn hóa quy mô.

Tại Mizuki Park, hành trình vun đắp cộng đồng gắn kết trong một đô thị hạnh phúc chưa bao giờ là nỗ lực ngắn hạn. Chặng đường ấy khởi nguồn từ sự thấu hiểu từng nhu cầu nhỏ nhất của cư dân, để kiến tạo chuỗi hoạt động mà ở đó, thành viên mọi độ tuổi đều có thể tìm thấy niềm vui cho riêng mình và tận hưởng đời sống tinh thần đa dạng ngay dưới thềm nhà. Trên hết, chuỗi hoạt động cộng đồng còn đóng vai trò cầu nối để cư dân giao lưu, hình thành nếp sống tình làng nghĩa xóm.

Được quy hoạch bài bản trên tổng diện tích 26ha, trong đó, mật độ xây dựng chỉ chiếm 29%, 71% còn lại dành cho tiện ích và không gian xanh, Mizuki Park còn đáp ứng mong đợi của cư dân thành thị về một nơi an cư ngập tràn hơi thở thiên nhiên.

Khi niềm vui của mọi thế hệ được lấp đầy từ chuỗi hoạt động gắn kết, khi mỗi cá nhân đều tìm thấy sự đồng điệu và an yên giữa “miền xanh hạnh phúc”, đó là lúc Mizuki Park thực sự trở thành "Nhà", mang theo nhịp đập bền bỉ của một khu đô thị đáng sống.

Sự kiện khai mạc Lễ hội Áo dài mang những dư âm về một cộng đồng văn minh và giàu bản sắc tại đây vẫn luôn hiện hữu. Đó là nền tảng quan trọng để cư dân cùng nhau viết tiếp định nghĩa về “miền xanh hạnh phúc” tại đô thị tích hợp đáng sống ở Nam Sài Gòn.

Trên nền tảng của một khu đô thị đã hoàn thiện với 4.000 gia đình an cư, Trellia Cove đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong hành trình kiến tạo khu đô thị tích hợp Mizuki Park. Là mảnh ghép compound cuối cùng, nâng tầm chuẩn sống tại đại đô thị, dự án gồm ba tòa tháp căn hộ cao 20 tầng cùng 24 căn nhà phố thấp tầng, với không gian sống sinh thái thủy – mộc giao hòa.

Sở hữu mức giá hợp lý cùng chính sách thanh toán linh hoạt, Trellia Cove trở thành dự án được săn đón tại khu Nam Sài Gòn, nhất là trong thời điểm mức giá còn ở mức dễ tiếp cận trong ngắn hạn.

Vũng Tàu trồng 2.000 cây hoa Huỳnh Anh: Gieo mầm xanh cho đô thị đáng sống

VOV.VN - Sáng 1/8, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vũng Tàu, TP HCM đã diễn ra buổi tiếp nhận 2.000 cây hoa Huỳnh Anh do ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường trao tặng, nhằm chung tay xây dựng đô thị xanh – sạch – đẹp và tạo điểm nhấn cảnh quan môi trường, thu hút khách du lịch.

CTV An An/VOV.VN
Tag: Mizuki Park Trellia Cove Nét tre dáng Việt khu đô thị đáng sống
Việt Nam thực hiện tích hợp các quy hoạch chuyên ngành trong phát triển đô thị
Việt Nam thực hiện tích hợp các quy hoạch chuyên ngành trong phát triển đô thị

VOV.VN - “Thực hiện tích hợp các quy hoạch chuyên ngành trong phát triển đô thị” là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với một số bộ, ngành về Dự án Luật Quản lý phát triển đô thị diễn ra chiều nay (24/2), tại Trụ sở Chính phủ.

Việt Nam thực hiện tích hợp các quy hoạch chuyên ngành trong phát triển đô thị

Việt Nam thực hiện tích hợp các quy hoạch chuyên ngành trong phát triển đô thị

VOV.VN - “Thực hiện tích hợp các quy hoạch chuyên ngành trong phát triển đô thị” là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với một số bộ, ngành về Dự án Luật Quản lý phát triển đô thị diễn ra chiều nay (24/2), tại Trụ sở Chính phủ.

Dàn Hoa hậu, Nam vương làm Đại sứ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2025
Dàn Hoa hậu, Nam vương làm Đại sứ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2025

VOV.VN - Hoa hậu đạt thành tích quốc tế Thuỳ Tiên, Thanh Thuỷ, Bảo Ngọc… trở thành Đại sứ tại Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025. Các đại sứ cùng lan tỏa tình yêu áo dài và khơi dậy niềm tự hào văn hóa Việt trong lòng người dân.

Dàn Hoa hậu, Nam vương làm Đại sứ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2025

Dàn Hoa hậu, Nam vương làm Đại sứ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2025

VOV.VN - Hoa hậu đạt thành tích quốc tế Thuỳ Tiên, Thanh Thuỷ, Bảo Ngọc… trở thành Đại sứ tại Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025. Các đại sứ cùng lan tỏa tình yêu áo dài và khơi dậy niềm tự hào văn hóa Việt trong lòng người dân.

