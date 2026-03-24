Mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi

Đây là sự kiện học thuật – chính sách quan trọng nhằm góp phần nhận diện những yêu cầu mới của phát triển đất nước trong bối cảnh quốc tế và trong nước biến đổi nhanh chóng, đồng thời làm rõ các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc xác lập mô hình phát triển mới của Việt Nam trong giai đoạn 2026–2030 và những năm tiếp theo.

Diễn đàn quy tụ đông đảo đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp cùng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương. Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo lập các động lực tăng trưởng mới và phát huy vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong tiến trình phát triển nhanh và bền vững.

Đến dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn có GS.TS. Lê Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Báo cáo đề dẫn Diễn đàn do TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương trình bày. Diễn đàn có sự tham gia chủ trì, điều hành của lãnh đạo Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới cùng các chuyên gia, nhà khoa học uy tín.

Ban Tổ chức Diễn đàn đã nhận được nhiều tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp. Các tham luận tập trung làm rõ bối cảnh quốc tế và trong nước đang tác động đến quá trình đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam; phân tích những cơ hội và thách thức đặt ra từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế số, kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời đánh giá thực trạng mô hình phát triển hiện nay của Việt Nam, chỉ ra những thành tựu, hạn chế, điểm nghẽn và các yêu cầu cải cách trong thời gian tới.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam là hoạt động khoa học thường niên của Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, hướng tới mục tiêu tạo dựng không gian đối thoại học thuật – chính sách có chất lượng, góp phần kết nối nghiên cứu với thực tiễn, kết nối tri thức với hoạch định chính sách, và thúc đẩy sự tham gia của các chủ thể phát triển vào việc giải quyết các vấn đề lớn của nền kinh tế đất nước. Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới trong nghiên cứu chiến lược, tư vấn chính sách và đồng hành cùng công cuộc đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Sự tham dự và đưa tin của đông đảo các cơ quan báo chí, truyền hình và nền tảng truyền thông sẽ góp phần lan tỏa thông điệp của Diễn đàn: xác lập mô hình phát triển mới cho Việt Nam trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng trong giai đoạn tới.