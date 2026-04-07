Mobifone & Techcombank hợp tác, kiến tạo hệ sinh thái tài chính - công nghệ số

Thứ Ba, 19:56, 07/04/2026
VOV.VN - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone chính thức ký kết hợp tác toàn diện, đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc kết nối sâu rộng giữa lĩnh vực tài chính, viễn thông và công nghệ số, hướng tới kiến tạo hệ sinh thái số chuẩn quốc tế.

Sự hợp tác của 2 bên hướng tới kiến tạo hệ sinh thái số chuẩn quốc tế đồng hành cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các giải pháp tài chính toàn diện cho cả khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, đồng thời thúc đẩy các chương trình marketing, khách hàng thân thiết nhằm gia tăng khả năng tiếp cận và mức độ gắn kết với người dùng. Việc tích hợp các dịch vụ tài chính trên nền tảng viễn thông được kỳ vọng sẽ tạo ra trải nghiệm liền mạch, thuận tiện, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính tới nhiều phân khúc khách hàng hơn.

Bên cạnh đó, hợp tác sẽ tập trung phát triển các nền tảng tài chính số, trung gian thanh toán, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao năng lực phân tích, cá nhân hóa dịch vụ. Hai bên cũng đẩy mạnh kết nối hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, song hành với việc triển khai các giải pháp an ninh thông tin, xác thực danh tính điện tử và bảo mật giao dịch, đảm bảo nền tảng vận hành an toàn, bền vững và có khả năng mở rộng trong dài hạn.

Không dừng lại ở phạm vi hợp tác kinh doanh, thỏa thuận giữa Techcombank và MobiFone còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc đồng hành cùng Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới - nơi công nghệ, dữ liệu và kết nối trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng. Hai bên hướng tới xây dựng một hệ sinh thái mở, tích hợp sâu các dịch vụ tài chính và viễn thông nhằm tạo ra những giá trị gia tăng vượt trội cho người dùng và doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ Ký kết, ông Trần Đức Thành – Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone nhấn mạnh: “Với sự bổ trợ thế mạnh lẫn nhau – giữa một bên là hạ tầng viễn thông, công nghệ, dữ liệu, và một bên là năng lực tài chính, ngân hàng, quản trị rủi ro – MobiFone và Techcombank sẽ tạo ra những sản phẩm, dịch vụ khác biệt, mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng và thị trường. Việc ký kết ngày hôm nay không chỉ là sự khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác mới, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của MobiFone và Techcombank trong việc đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế & xã hội số tại Việt Nam”.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thu Lan - Phó Chủ tịch HĐQT Techcombank, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng sự đồng điệu trong định hướng số hóa và dữ liệu sẽ giúp hai bên nhanh chóng hiện thực hóa hệ sinh thái toàn diện, để cùng tiếp tục dẫn dắt hành trình số hóa cũng như kiến tạo giá trị vượt trội cho khách hàng và đối tác. Đây là nguồn động lực lớn thúc đẩy sự phát triển của Techcombank và MobiFone lên một tầm cao mới”.

Trên nền tảng đó, sự hợp tác được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm chuẩn mực dịch vụ trong ngành ngân hàng và viễn thông, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia và đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế số. Đồng thời, đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa khát vọng vươn mình của đất nước, khi các doanh nghiệp đầu ngành chủ động liên kết, phát huy nội lực và tận dụng cơ hội từ làn sóng công nghệ toàn cầu.

 

CTV Như Thuỷ/VOV.VN
Techcombank đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Đồng Nai
VOV.VN - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Nai cùng các sở, ngành tổ chức "Hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại Phường Bình Phước & Phường Đồng Xoài".

Techcombank lập kỷ lục lợi nhuận 2025 nhờ sức mạnh hệ sinh thái và nền tảng số
VOV.VN - Ngày 20/1, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) chính thức công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với những con số tăng trưởng ấn tượng. Khép lại một năm tài chính thành công, Techcombank ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục, bứt phá nhờ chiến lược hệ sinh thái và nền tảng số hóa vượt trội.

Techcombank hợp tác Hội Tư vấn Thuế Việt Nam hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuế
VOV.VN - Ngày 27/12 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai các chương trình truyền thông, chia sẻ và tư vấn kiến thức thuế cho cộng đồng hộ kinh doanh và các hộ kinh doanh đang trong quá trình chuyển đổi lên doanh nghiệp.

