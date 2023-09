Moody's giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba3 và đánh giá triển vọng ổn định cho SeABank

SeABank ba năm liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

VOV.VN - Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) được Tạp chí HR Asia bình chọn là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023” (Best Companies To Work For In Asia 2023). Đây là năm thứ 3 liên tiếp SeABank được vinh danh giải thưởng này.