Mua xăng dầu, tích điểm trên App Petrolimex 2.0, săn iPhone 18

Đặc biệt, 34 giải thưởng iPhone 18 Pro Max được phân bổ tại 34 tỉnh, thành phố, tạo sức hút cho chương trình khuyến khích người tiêu dùng trải nghiệm ứng dụng Petrolimex 2.0 (App Petrolimex 2.0) và duy trì giao dịch mua xăng dầu.

Hơn 3.300 giải thưởng hấp dẫn dành cho khách hàng tại 34 tỉnh, thành phố

Cơ hội sở hữu những sản phẩm công nghệ giá trị như iPhone 18 Pro Max, iPad, Apple Watch cùng hàng nghìn phần quà khi mua xăng dầu đang được Petrolimex triển khai dành cho khách hàng trên toàn quốc thông qua chương trình quay số trúng thưởng “Tải App ngay - Đón vận may”.

Chương trình được Petrolimex triển khai từ ngày 15/10 đến hết ngày 31/12/2026, dành cho khách hàng sử dụng App Petrolimex 2.0, đáp ứng các điều kiện tham gia. Thông qua giao dịch mua xăng dầu tích điểm Petrolimex ID thành công, khách hàng có cơ hội nhận mã dự thưởng theo thể lệ.

Không chỉ mang đến thêm quyền lợi cho người tiêu dùng, chương trình còn khuyến khích khách hàng duy trì giao dịch, từng bước hình thành thói quen sử dụng App Petrolimex 2.0 trong hoạt động mua xăng dầu thường ngày.

Theo thể lệ, chương trình có 5 hạng giải gồm đặc biệt, nhất, nhì, ba và khuyến khích, với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 6,87 đồng.

Nổi bật là 34 giải đặc biệt, mỗi giải 1 chiếc iPhone 18 Pro Max 512GB, với tổng giá trị hơn 1,64 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 122 giải nhất là iPad A16 5G 256GB, tổng trị giá hơn 2,41 tỷ đồng; 200 giải nhì là Apple Watch SE 3 5G 44mm, tổng trị giá 1,87 tỷ đồng.

Ngoài các sản phẩm công nghệ, Petrolimex còn dành 1.120 giải ba, mỗi giải là quyền lợi mua xăng dầu trị giá 500.000 đồng, với tổng giá trị 560 triệu đồng; cùng 1.900 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 200.000 đồng, tổng giá trị 380 triệu đồng.

Đối với các giải thưởng mua xăng dầu, khách hàng nhận phiếu quà tặng điện tử (E-voucher) được quy đổi thành điểm Petrolimex ID theo tỷ lệ 1 đồng tương ứng 1 điểm.

Số điểm này có thể sử dụng để mua xăng dầu tại hệ thống cửa hàng Petrolimex. Điểm Petrolimex ID có giá trị sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày ghi nhận vào tài khoản.

Điểm đáng chú ý là cơ cấu giải thưởng được phân bổ theo từng địa bàn, bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố đều có 1 giải đặc biệt, 3 giải nhất, 5 giải nhì, 30 giải ba và 50 giải khuyến khích.

Ngoài cơ cấu chung, 10 Công ty TNHH MTV Petrolimex tại các tỉnh, thành phố có kết quả phát triển số lượng PLX ID mới cao nhất được xét bổ sung giải thưởng. Mỗi địa bàn thuộc nhóm này được tăng thêm 35 giải, gồm 2 giải nhất, 3 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích.

Cách phân bổ này vừa mở rộng cơ hội nhận thưởng cho khách hàng tại nhiều địa phương, vừa tạo động lực để các đơn vị thuộc Petrolimex đẩy mạnh giới thiệu, hướng dẫn người tiêu dùng tiếp cận và sử dụng ứng dụng.

Với cơ cấu giải thưởng trải rộng trên toàn quốc, chương trình tạo điều kiện để khách hàng ở các địa phương đều có cơ hội tham gia, đồng thời góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận App Petrolimex 2.0.

Mỗi ngày một cơ hội dự thưởng, thêm động lực sử dụng App Petrolimex 2.0

Bên cạnh quy mô giải thưởng, cách thức tham gia chương trình được thiết kế gắn với những giao dịch mua xăng dầu thường ngày, giúp khách hàng có thể chủ động tích lũy mã dự thưởng trong thời gian khuyến mại.

Để tham gia, khách hàng cần tải ứng dụng Petrolimex 2.0, đăng ký đầy đủ thông tin và được cấp mã định danh PLX ID hợp lệ. Khi thực hiện giao dịch mua xăng dầu thuộc phạm vi chương trình và tích điểm Petrolimex ID thành công, khách hàng được hệ thống cấp mã dự thưởng theo quy định.

Mỗi PLX ID được cấp tối đa 1 mã dự thưởng trong một ngày, áp dụng cho giao dịch mua xăng dầu tích điểm thành công đầu tiên trong ngày. Sang ngày tiếp theo, nếu tiếp tục phát sinh giao dịch đủ điều kiện, khách hàng sẽ được cấp thêm 1 mã dự thưởng mới.

Đáng chú ý, chương trình không quy định giá trị giao dịch mua xăng dầu tối thiểu và không giới hạn tổng số mã dự thưởng mà khách hàng có thể tích lũy trong thời gian khuyến mại. Như vậy, người tiêu dùng có thể tham gia thông qua những lần mua xăng dầu phù hợp với nhu cầu thực tế, không cần tăng giá trị giao dịch để được cấp mã.

Thông qua chương trình “Tải App ngay – Đón vận may”, Petrolimex tiếp tục thúc đẩy phát triển người dùng ứng dụng, gắn các chính sách ưu đãi với nhu cầu mua xăng dầu thực tế. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm gia tăng trải nghiệm, khuyến khích khách hàng tiếp cận các tiện ích số trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Với App Petrolimex 2.0, mỗi lần mua xăng dầu đủ điều kiện không chỉ mang lại điểm tích lũy mà còn mở thêm cơ hội nhận những phần quà giá trị, góp phần gia tăng quyền lợi thiết thực cho người tiêu dùng.

Xem chi tiết chương trình tại: Các chương trình khuyến mại App Petrolimex 2.0.