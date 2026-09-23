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Nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm các dự án APEC đang thi công "thần tốc"

Thứ Tư, 11:07, 23/09/2026
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VOV.VN - Hàng loạt công trình phục vụ APEC 2027 đang dần thành hình tại Phú Quốc. Trong giai đoạn đảo Ngọc tăng tốc hoàn thiện các dự án trọng điểm, nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới thăm, động viên.

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Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM cùng lãnh đạo tỉnh An Giang, Lãnh đạo Đặc khu Phú Quốc cùng nhiều quan khách tham quan tàu bay thân rộng Airbus A330 vào chiều 22/9 (Ảnh: Hoàng Hà)

Ngày 22/9, trong khuôn khổ sự kiện Sun PhuQuoc Airways tiếp nhận tàu bay thân rộng Airbus A330 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM, đã tới Phú Quốc và thăm một số dự án phục vụ APEC 2027.

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Đoàn nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước thăm quan và nghe giới thiệu tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC (Ảnh: TĐC)

Sau sự kiện tại sân bay, đoàn tham quan Nhà ga T2, Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC cùng Nhà biểu diễn đa năng. Tại mỗi điểm, đại diện các đơn vị phụ trách dự án đã giới thiệu về tiến độ, ý tưởng thiết kế, công năng cũng như vai trò kết nối của từng công trình trong tổng thể hạ tầng phục vụ APEC 2027.

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Đoàn thăm quan và nghe giới thiệu về tiến độ dự án Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc chiều 22/9 (Ảnh: TDC)

Trong chuyến thăm, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đã bày tỏ sự vui mừng và ấn tượng trước quy mô, tiến độ và mức độ hiện đại của các công trình phục vụ APEC 2027. Hai nguyên lãnh đạo đánh giá cao nỗ lực của tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc cùng chủ đầu tư và các đơn vị triển khai, trong đó có Tập đoàn Sun Group, khi đồng thời tổ chức thi công nhiều dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại và bảo đảm nhiều hạng mục đạt, vượt các mốc tiến độ đề ra.

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Nhà ga T2 dự án xây dựng cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đã hình thành mái phượng hoàng lửa và được lắp kính dần hoàn thiện ở mặt ngoài (Ảnh: TĐC)

Chuyến thăm của nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước diễn ra khi Phú Quốc bước vào giai đoạn cao điểm hoàn thiện một loạt dự án lớn, trong đó có dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Nhà ga T2, đường cất hạ cánh số 2 và Nhà ga VIP; Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng Nhà biểu diễn đa năng…

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, địa phương đang tập trung nguồn lực, theo sát tiến độ để bảo đảm các dự án hoàn thành theo kế hoạch. Các công trình trọng điểm về cơ bản bảo đảm tiến độ; trong đó tuyến tàu điện đô thị, ĐT.975, Trung tâm Hội nghị và sân bay Phú Quốc đang bám hoặc vượt một số mốc đề ra.

Trước đó, Chính phủ cũng yêu cầu quá trình chuẩn bị các dự án phải được triển khai đồng bộ, không chỉ bảo đảm tiến độ xây dựng mà còn dành đủ thời gian cho kiểm tra, hoàn thiện các điều kiện khai thác trước sự kiện. Các vướng mắc về thủ tục, hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng và nguồn lực tiếp tục được yêu cầu xử lý để không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Trên thực địa, các dự án đang dần hình thành một mạng lưới kết nối liên hoàn từ cửa ngõ hàng không qua các trục giao thông chính tới khu vực tổ chức APEC. Tuyến đường ĐT.975 với 10 làn xe và tích hợp tuyến đường sắt nhẹ ở dải phân cách giữa; tuyến đường sắt nhẹ LRT dài 17,59 km đang đồng thời triển khai hầm, cầu, nhà ga và lắp đặt đường ray.

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Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm quan các hạng mục thi công bên trong Trung Tâm Hội nghị và Triển lãm APEC (Ảnh: TDC)

Theo định hướng của tỉnh An Giang, các công trình sau khi hoàn thành sẽ tiếp tục phục vụ người dân, du khách, mở rộng năng lực kết nối, hỗ trợ phát triển du lịch, dịch vụ và thu hút đầu tư. Mục tiêu dài hạn là biến những hạ tầng được đầu tư cho APEC thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của Phú Quốc trong giai đoạn tiếp theo.

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Dự án Trung tâm Hội nghị đến nay đã cơ bản hoàn thiện phần kết cấu mái (Ảnh: TDC)

 

CTV Thanh Huyền/VOV.VN
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