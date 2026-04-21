  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nhà mạng cảnh báo 4 nhóm khách hàng cần cập nhật thông tin ngay

Thứ Ba, 17:57, 21/04/2026
VOV.VN - Thông tư 08 quy định về việc xác thực thông tin thuê bao di động chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4/2026. Các nhà mạng đang liên tục phát đi khuyến cáo người dùng nhanh chóng rà soát và chủ động cập nhật thông tin thuê bao để tránh bị gián đoạn liên lạc.

4 nhóm khách hàng cần cập nhật thông tin sớm

Thông tư 08 yêu cầu mọi số thuê bao phải được xác thực 4 trường thông tin (Số định danh cá nhân; Họ tên; Ngày sinh; Ảnh khuôn mặt) và khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu bạn thuộc một trong các trường hợp dưới đây, hãy tiến hành chuẩn hóa thông tin ngay để bảo vệ tài sản số của mình:

Nhà mạng khuyến khích khách hàng hoàn thành xác thực thông tin thuê bao sớm

1. Nhóm khách hàng đăng ký SIM bằng Chứng minh nhân dân 9 số/CCCD 12 số: Khách hàng cần cập nhật lại thông tin bằng CC/CCCD gắn chip mới nhất qua tính năng “Xác thực thông tin thuê bao” trên ứng dụng MyViettel.

2. Nhóm khách hàng đăng ký SIM di động bằng giấy tờ  khác (hộ chiếu, CMND quân đội/công an) hoặc nhận được tin nhắn thông báo mời chuẩn hóa thông tin thuê bao từ đầu số Viettel: Khách hàng cập nhật qua tính năng “Chuẩn hóa thông tin” trên ứng dụng MyViettel.

3. Nhóm thuê bao đứng tên hộ (vợ chồng, con cái, bố mẹ, anh em): Chủ cũ và chủ mới cần trực tiếp cửa hàng Viettel để thực hiện chuyển chủ quyền theo quy định.

4. Các trường hợp khác: Cần gọi tổng đài 1800 8098 để được tra cứu, hướng dẫn, hỗ trợ thông tin xử lý kịp thời.

(Lưu ý: Nếu số điện thoại bạn đang dùng đã đăng ký VNeID mức 2 hoặc thực hiện sinh trắc học bằng CCCD gắn chip qua hệ thống của nhà mạng trước đó, bạn thuộc nhóm an toàn và không cần làm gì thêm vào lúc này).

Tự xác thực qua ứng dụng nhà mạng: Nhanh chóng, an toàn và "miễn dịch" với lừa đảo

Đại diện các nhà mạng đặc biệt khuyến nghị người dân ưu tiên tự cập nhật thông tin ngay trên ứng dụng để giữ liên lạc thông suốt và an toàn hơn.

Theo hướng dẫn của nhà mạng Viettel, khách hàng chỉ cần đăng nhập ứng dụng MyViettel, chọn chức năng “Xác thực thông tin thuê bao" hoặc “Chuẩn hóa thông tin thuê bao” tùy theo từng trường hợp. Sau đó, thực hiện theo các bước: chụp ảnh Căn cước công dân (CCCD) và ảnh chân dung, quét chip trên CCCD bằng điện thoại, kiểm tra thông tin để đảm bảo chính xác trước khi thực hiện bước ký điện tử, nhập mã OTP xác nhận cập nhật thành công. Quá trình này chỉ mất vài phút và có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi.

Mỗi khách hàng chỉ cần vài phút để hoàn thành việc xác thực thông tin thuê bao

Hơn 30.000 điểm hỗ trợ khách hàng trên toàn quốc

Các nhà mạng cũng đang tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ khách hàng hoàn thành xác thực thông tin thuê bao một cách thuận tiện nhất. Đại diện Viettel Telecom cho biết, nhà mạng đang triển khai song song chiến lược 50/50: Một mặt khuyến khích khách hàng thạo công nghệ thực hiện qua app My Viettel, mặt khác dồn lực lượng hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng vùng sâu, vùng xa, người cao tuổi…

Hàng chục nghìn điểm xác thực thông tin thuê bao được Viettel bố trí phục vụ khách hàng

Được biết, trước thời điểm Thông tư 08 có hiệu lực, hệ thống cửa hàng Viettel, cửa hàng ủy quyền, cùng các đối tác như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS… đã được huy động 100% để khách hàng được hỗ trợ xác thực thông tin tại nơi gần nhất. Bên cạnh đó, trên toàn quốc Viettel Telecom cũng tổ chức các đội nhân viên hỗ trợ trực tiếp các địa bàn xa cửa hàng. Theo thống kê, đến thời điểm này Viettel Telecom đã bố trí hơn 30.000 điểm phục vụ người dân cập nhật thông tin thuê bao- gấp 5 lần những ngày trước đó nhằm đưa chiến dịch hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao sớm về đích.

Cơ quan chức năng và các nhà mạng cũng nhấn mạnh, toàn bộ các hoạt động cập nhật, chuẩn hóa thông tin đều hoàn toàn miễn phí. Hiện tại tội phạm mạng đang lợi dụng việc thực hiện Thông tư 08 để lừa đảo. Do đó, người dân TUYỆT ĐỐI KHÔNG cung cấp mã OTP, mật khẩu, không bấm vào link lạ tải app qua SMS/Zalo. Cơ quan nhà nước và nhà mạng không bao giờ gọi điện yêu cầu người dân đọc mật khẩu hay mã OTP. Chỉ thao tác trên ứng dụng của nhà mạng, VNeID hoặc tại cửa hàng chính thức.

Viettel hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao nhanh chóng, thuận tiện

VOV.VN - Chủ động đầu tư hạ tầng công nghệ, triển khai lực lượng hỗ trợ rộng khắp và mở rộng nhiều điểm phục vụ trên toàn quốc, Viettel đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để khách hàng thực hiện xác thực thông tin thuê bao theo quy định, bảo vệ SIM chính chủ và hạn chế nguy cơ gián đoạn liên lạc.

CTV Mạnh Hòa/VOV.VN
Tích hợp mạng xã hội với VNeID: Xác thực danh tính sẽ hết lừa đảo trực tuyến?
VOV.VN - Tích hợp mạng xã hội với VNeID hướng tới mô hình quản lý số dựa trên danh tính thật, bên cạnh lợi ích phòng chống tin giả và lừa đảo, chuyên gia cảnh báo cần thiết kế hệ thống để tránh rủi ro tập trung dữ liệu và tấn công mạng.

Mạng xã hội có được yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân để xác thực tài khoản?

VOV.VN - Luật Dữ liệu cá nhân có hiệu lực thi hành từ 01/01/2026 có quy định cụ thể về việc mạng xã hội không được yêu cầu người dùng phải cung cấp giấy tờ tùy thân để xác thực tài khoản.

Từ hôm nay, người dùng MXH phải xác thực mới được đăng bài, bình luận

VOV.VN - Hôm nay (25/12), Nghị định số 147/2024/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng có hiệu lực, trong đó có nhiều điểm mới: đặc biệt là việc xác thực tài khoản mạng xã hội, thì mới có thể tham gia bình luận, đăng bài, livestream…

