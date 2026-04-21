Nhà mạng cảnh báo 4 nhóm khách hàng cần cập nhật thông tin ngay

4 nhóm khách hàng cần cập nhật thông tin sớm

Thông tư 08 yêu cầu mọi số thuê bao phải được xác thực 4 trường thông tin (Số định danh cá nhân; Họ tên; Ngày sinh; Ảnh khuôn mặt) và khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu bạn thuộc một trong các trường hợp dưới đây, hãy tiến hành chuẩn hóa thông tin ngay để bảo vệ tài sản số của mình:

Nhà mạng khuyến khích khách hàng hoàn thành xác thực thông tin thuê bao sớm

1. Nhóm khách hàng đăng ký SIM bằng Chứng minh nhân dân 9 số/CCCD 12 số: Khách hàng cần cập nhật lại thông tin bằng CC/CCCD gắn chip mới nhất qua tính năng “Xác thực thông tin thuê bao” trên ứng dụng MyViettel.

2. Nhóm khách hàng đăng ký SIM di động bằng giấy tờ khác (hộ chiếu, CMND quân đội/công an) hoặc nhận được tin nhắn thông báo mời chuẩn hóa thông tin thuê bao từ đầu số Viettel: Khách hàng cập nhật qua tính năng “Chuẩn hóa thông tin” trên ứng dụng MyViettel.

3. Nhóm thuê bao đứng tên hộ (vợ chồng, con cái, bố mẹ, anh em): Chủ cũ và chủ mới cần trực tiếp cửa hàng Viettel để thực hiện chuyển chủ quyền theo quy định.

4. Các trường hợp khác: Cần gọi tổng đài 1800 8098 để được tra cứu, hướng dẫn, hỗ trợ thông tin xử lý kịp thời.

(Lưu ý: Nếu số điện thoại bạn đang dùng đã đăng ký VNeID mức 2 hoặc thực hiện sinh trắc học bằng CCCD gắn chip qua hệ thống của nhà mạng trước đó, bạn thuộc nhóm an toàn và không cần làm gì thêm vào lúc này).

Tự xác thực qua ứng dụng nhà mạng: Nhanh chóng, an toàn và "miễn dịch" với lừa đảo

Đại diện các nhà mạng đặc biệt khuyến nghị người dân ưu tiên tự cập nhật thông tin ngay trên ứng dụng để giữ liên lạc thông suốt và an toàn hơn.

Theo hướng dẫn của nhà mạng Viettel, khách hàng chỉ cần đăng nhập ứng dụng MyViettel, chọn chức năng “Xác thực thông tin thuê bao" hoặc “Chuẩn hóa thông tin thuê bao” tùy theo từng trường hợp. Sau đó, thực hiện theo các bước: chụp ảnh Căn cước công dân (CCCD) và ảnh chân dung, quét chip trên CCCD bằng điện thoại, kiểm tra thông tin để đảm bảo chính xác trước khi thực hiện bước ký điện tử, nhập mã OTP xác nhận cập nhật thành công. Quá trình này chỉ mất vài phút và có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi.

Hơn 30.000 điểm hỗ trợ khách hàng trên toàn quốc

Các nhà mạng cũng đang tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ khách hàng hoàn thành xác thực thông tin thuê bao một cách thuận tiện nhất. Đại diện Viettel Telecom cho biết, nhà mạng đang triển khai song song chiến lược 50/50: Một mặt khuyến khích khách hàng thạo công nghệ thực hiện qua app My Viettel, mặt khác dồn lực lượng hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng vùng sâu, vùng xa, người cao tuổi…

Được biết, trước thời điểm Thông tư 08 có hiệu lực, hệ thống cửa hàng Viettel, cửa hàng ủy quyền, cùng các đối tác như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS… đã được huy động 100% để khách hàng được hỗ trợ xác thực thông tin tại nơi gần nhất. Bên cạnh đó, trên toàn quốc Viettel Telecom cũng tổ chức các đội nhân viên hỗ trợ trực tiếp các địa bàn xa cửa hàng. Theo thống kê, đến thời điểm này Viettel Telecom đã bố trí hơn 30.000 điểm phục vụ người dân cập nhật thông tin thuê bao- gấp 5 lần những ngày trước đó nhằm đưa chiến dịch hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao sớm về đích.

Cơ quan chức năng và các nhà mạng cũng nhấn mạnh, toàn bộ các hoạt động cập nhật, chuẩn hóa thông tin đều hoàn toàn miễn phí. Hiện tại tội phạm mạng đang lợi dụng việc thực hiện Thông tư 08 để lừa đảo. Do đó, người dân TUYỆT ĐỐI KHÔNG cung cấp mã OTP, mật khẩu, không bấm vào link lạ tải app qua SMS/Zalo. Cơ quan nhà nước và nhà mạng không bao giờ gọi điện yêu cầu người dân đọc mật khẩu hay mã OTP. Chỉ thao tác trên ứng dụng của nhà mạng, VNeID hoặc tại cửa hàng chính thức.