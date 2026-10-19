Nhà sáng lập Ecopark nhận cơn mưa giải thưởng tại PropertyGuru 2026

Tối ngày 16/10, Chung kết Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru vừa diễn ra. Sự kiện là một phần của hệ thống Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru, được tổ chức từ năm 2005. Tại Việt Nam, giải thưởng bước sang năm thứ 12, ghi nhận các dự án, doanh nghiệp và nhà phát triển bất động sản đóng góp nổi bật cho thị trường.

3 giải thưởng, một kim chỉ nam cho 23 năm phát triển

Tại đêm Chung kết, nhà sáng lập Ecopark – chủ đầu tư phát triển bất động sản xanh tiên phong, hàng đầu Việt Nam vinh dự nhận 3 giải thưởng, gồm: biệt thự đảo The Palm Island (thuộc dự án Eco Central Park, tại Nghệ An) - Best Housing Architectural Design (Thiết kế Kiến trúc Nhà ở Xuất sắc nhất); Forest Onsen (thuộc dự án Eco Retreat, tại Tây Ninh) - Best Wellness Condo Development (Dự án căn hộ chăm sóc sức khỏe xuất sắc nhất); Retreat Forest (thuộc dự án Eco Retreat) - Best Nature Inspired Housing Development (Dự án Nhà ở Lấy cảm hứng từ thiên nhiên Xuất sắc nhất).

Bà Mai Thị Hồng Quyên – giám đốc Kinh doanh & Marketing và bà Huỳnh Thị Uyên Phương – Giám đốc Chiến lược nhà sáng lập Ecopark nhận giải thưởng tại PropertyGuru 2026

Ba giải thưởng thuộc ba lĩnh vực khác nhau cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận của Ecopark đối với bất động sản: từ ngôn ngữ kiến trúc, trải nghiệm chăm sóc sức khỏe đến việc đưa thiên nhiên trở thành cốt lõi của không gian sống. Đây cũng là hướng phát triển đã tạo nên dấu ấn thương hiệu Ecopark trong hơn hai thập kỷ qua.

Bà Mai Thị Hồng Quyên – giám đốc Kinh doanh & Marketing nhà sáng lập Ecopark cho biết: “Giải thưởng không phải là mục tiêu cuối cùng chúng tôi theo đuổi. Tuy nhiên đó là những công nhận, đánh giá của thị trường trên chặng đường phát triển. Điều chúng tôi thực sự theo đuổi là giá trị sống dành cho cư dân được kiểm chứng khi đô thị đưa vào hoạt động: cộng đồng hình thành, lối sống lành mạnh được lan tỏa, những giá trị tinh thần được nuôi dưỡng thông qua trải nghiệm sống tại đô thị, từ đó hình thành chất lượng sống tốt hơn và những giá trị gia tăng bền vững cho đô thị, cho cộng đồng, cho nhiều thế hệ”.

Trước đó, Nhà sáng lập Ecopark từng được vinh danh là “Chủ đầu tư của thập kỷ” tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2024 và giành ba giải thưởng tại mùa giải năm 2025. Những dấu mốc này củng cố vị thế của thương hiệu trên thị trường bất động sản, đồng thời cho thấy định hướng phát triển các khu đô thị sinh thái vẫn được tiếp nối qua nhiều sản phẩm, dự án.

Retreat Forest: Khi thiên nhiên trở thành nền tảng của không gian sống

Trong ba giải thưởng lần này tại PropertyGuru 2026, Retreat Forest là dấu ấn đáng chú ý khi được vinh danh ở hạng mục “Dự án Nhà ở Lấy cảm hứng từ thiên nhiên Xuất sắc nhất”. Giải thưởng gợi mở góc nhìn quan trọng về giá trị của bất động sản sinh thái: không chỉ nằm ở việc sở hữu nhiều cây xanh, mà còn ở cách thiên nhiên tham gia định hình kiến trúc, cảnh quan và trải nghiệm thường nhật của cư dân.

Biệt thự dưới tán rừng tại Retreat Forest

Tại Eco Retreat (đại đô thị sinh thái quy mô 220 ha ở phía Tây TP.HCM, cách bến Bạch Đằng 30 phút di chuyển theo Đại lộ Võ Văn Kiệt - cao tốc TP.HCM - Trung Lương), Retreat Forest rộng 56ha, thường được gọi là phân khu Biệt Thự Rừng, do phong cách thiết kế đề cao trải nghiệm sống thú vị dưới tán rừng. Biệt Thự Rừng tiếp giáp 13,5 ha mặt nước. Từng căn biệt thự được bố trí xung quanh thảm thực vật đa dạng được phát triển theo nguyên lý “túi rừng” Miyawaki của Nhật, không chỉ đa dạng chủng loại cây trồng, tầng tán, mà còn tích hợp tiện ích, hoạt động tương tác của cư dân như trồng rau, dạo bộ, chơi thể thao.

Retreat Forest có mật độ cây xanh lớn nhất đô thị Eco Retreat

Cách tổ chức này đưa thiên nhiên đến gần hơn với từng cụm biệt thự giúp trải nghiệm sống không dừng lại ở tầm nhìn xanh từ cửa sổ, mà tiếp nối qua những tuyến dạo bộ, khu vườn và không gian sinh hoạt ngoài trời. Do đó, giá trị của không gian sống tại đây không định hình bằng tầm view, mà được đề cao thông qua chất lượng sinh thái bao quanh căn biệt thự.

Sản phẩm khó có thể sao chép

Quy hoạch thiết kế của Forest Retreat không chỉ thể hiện ở cảnh quan bên ngoài, mà còn trong cách tổ chức không gian biệt thự. Thiết kế hướng đến việc đưa nắng, gió và ánh sáng tự nhiên vào nhà, đồng thời tạo điều kiện để gia chủ dành không gian cho những sở thích và trải nghiệm cá nhân.

Vườn gia đình tại Retreat Forest- nơi kết nối thành viên gia đình và những hộ dân đồng điệu

Với các mẫu biệt thự có hầm, tầng trải nghiệm được định hướng là không gian riêng tư để gia chủ thể hiện cá tính và lưu giữ những giá trị cá nhân. Trong khi đó, các mẫu không hầm có diện tích sử dụng tại hai tầng nổi lớn hơn khoảng 18–20% so với mẫu có hầm trên cùng kích thước lô đất. Hai lựa chọn đáp ứng những nhu cầu khác nhau, thay vì áp đặt một khuôn mẫu duy nhất.

Biệt thự có tầng hầm trải nghiệm riêng tư tại Retreat Forest

Bên cạnh quy hoạch và kiến trúc, Retreat Forest được định hướng vận hành theo tiêu chuẩn compound (khép kín), với hệ thống an ninh đa lớp và dịch vụ quản gia kết nối các nhu cầu chăm sóc vườn riêng, thú cưng hoặc những sở thích cá nhân của cư dân. Đáng chú ý, triết lý vận hành được thiết kế theo tinh thần “người nhà” – sự chăm sóc dựa trên thấu hiểu, thay vì chỉ cung cấp dịch vụ theo quy trình.

Sau mỗi cánh cửa là bức tranh thiên nhiên khoáng đạt

Từ cảnh quan, kiến trúc đến vận hành, Retreat Forest là sản phẩm biệt thự mà giá trị không chỉ nằm trong ranh giới của từng căn nhà. Đó còn là chất lượng sinh thái bao quanh, những trải nghiệm được tạo nên từ thiên nhiên và khả năng kết nối với cộng đồng nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, khép kín. Trong cách tiếp cận này, rừng không đơn thuần là phông nền cho một khu bất động sản, mà trở thành một phần cốt lõi của phong cách sống tại Eco Retreat.

Một góc công viên hồ Thiên Nga – công viên trung tâm đô thị Eco Retreat

“Biệt thự rừng là sản phẩm khó có thể sao chép, ngay chính bản thân Nhà sáng lập Ecopark cũng không thể nhân bản trong vòng 10 năm tới vì chúng tôi đã dành 15 năm chuẩn bị nguồn cây và hơn 20 năm đúc kết kinh nghiệm để có thể phát triển ra được phân khu đặc sắc này”, bà Mai Thị Hồng Quyên nhận định.