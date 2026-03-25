中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhiệt điện Mông Dương sẵn sàng đáp ứng huy động của hệ thống điện

Thứ Tư, 14:32, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện năm 2026 dự báo tiếp tục tăng cao, đặc biệt trong cao điểm mùa khô, Công ty Nhiệt điện Mông Dương (thuộc EVNGENCO3) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo sản xuất điện an toàn và liên tục.

Trung tâm Điện lực Mông Dương

Đến hết ngày 23/3/2026, Công ty Nhiệt điện Mông Dương sản xuất được 1,705 tỷ kWh điện, đạt 24,3% kế hoạch năm được giao. Dự kiến kế hoạch 6 tháng đầu năm, Công ty phấn đấu sản xuất là 3,7 tỷ kWh, đạt 52,7% kế hoạch cả năm được Tổng Công ty giao.

Đoàn công tác của EVNGENCO3 kiểm tra khu vực lắp đặt thử nghiệm các thiết bị cải tiến để giảm nhiệt độ đầu ra nước làm mát của nhà máy

Bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo EVNGENCO3 tại buổi làm việc về công tác sản xuất điện mùa khô và kế hoạch vận hành năm 2026 ngày 11/3/2026, Công ty Nhiệt điện Mông Dương chủ động chuẩn bị từ sớm các điều kiện cần thiết để duy trì vận hành ổn định các tổ máy, đáp ứng yêu cầu của hệ thống. Công tác kiểm tra, đánh giá tổng thể tình trạng thiết bị được thực hiện kỹ lưỡng; kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các hạng mục trọng yếu được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, đảm bảo các tổ máy luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Song song đó, việc đảm bảo nguồn nhiên liệu than, dầu được đặc biệt chú trọng, nhất là trong tình hình căng thẳng về nguồn cung hiện nay. Công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp than để tiếp nhận đủ khối lượng theo hợp đồng, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng nhiên liệu đầu vào, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành.

Trước dự báo tình hình nhu cầu phụ tải của hệ thống điện sẽ rất cao trong mùa khô, Công ty tăng cường phối hợp với đơn vị điều độ để xây dựng phương án vận hành linh hoạt, bám sát nhu cầu thực tế. Các giải pháp quản lý kỹ thuật, sửa chữa và bảo dưỡng tiếp tục được đẩy mạnh, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa nhằm nâng cao độ tin cậy, hạn chế sự cố, tối ưu hiệu suất các tổ máy. Chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ vận hành thông qua đào tạo chuyên môn, siết chặt kỷ luật lao động và triển khai hiệu quả các phương pháp bảo dưỡng tiên tiến.

Phòng điều khiển Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Với việc triển khai quyết liệt các giải pháp trên, Công ty Nhiệt điện Mông Dương tiếp tục nỗ lực để giữ vững sản xuất điện trong mùa khô, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Công ty Nhiệt điện Mông Dương ứng dụng công nghệ 4.0 để vận hành thông minh

VOV.VN - Chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà đã trở thành động lực phát triển của đất nước nói chung và Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 nói riêng. Bằng việc tích hợp hệ thống điều khiển hiện đại, số hóa quản trị và khai thác dữ liệu thông minh, Nhà máy đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu vận hành tối ưu, an toàn và bền vững.

CTV Nguyễn Thắng/VOV.VN
Tag: Nhiệt điện Mông Dương hệ thống điện Mông Dương
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 sẵn sàng cho cao điểm điện mùa khô

VOV.VN - Ông Lê Văn Danh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) chủ trì làm việc với Công ty Nhiệt điện Mông Dương về công tác sản xuất điện mùa khô và kế hoạch vận hành năm 2026. Tham dự có đại diện các Ban của EVNGENCO3 và Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS).

Công ty Nhiệt điện Mông Dương sản xuất được 5,58 tỷ kWh trong năm 2025

VOV.VN - Năm 2025, Công ty Nhiệt điện Mông Dương sản xuất được 5,58 tỷ kWh; tỷ lệ điện tự dùng giảm còn 8,89%, thấp nhất từ trước đến nay.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng