Nhiệt điện Mông Dương sẵn sàng đáp ứng huy động của hệ thống điện

Trung tâm Điện lực Mông Dương

Đến hết ngày 23/3/2026, Công ty Nhiệt điện Mông Dương sản xuất được 1,705 tỷ kWh điện, đạt 24,3% kế hoạch năm được giao. Dự kiến kế hoạch 6 tháng đầu năm, Công ty phấn đấu sản xuất là 3,7 tỷ kWh, đạt 52,7% kế hoạch cả năm được Tổng Công ty giao.

Đoàn công tác của EVNGENCO3 kiểm tra khu vực lắp đặt thử nghiệm các thiết bị cải tiến để giảm nhiệt độ đầu ra nước làm mát của nhà máy

Bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo EVNGENCO3 tại buổi làm việc về công tác sản xuất điện mùa khô và kế hoạch vận hành năm 2026 ngày 11/3/2026, Công ty Nhiệt điện Mông Dương chủ động chuẩn bị từ sớm các điều kiện cần thiết để duy trì vận hành ổn định các tổ máy, đáp ứng yêu cầu của hệ thống. Công tác kiểm tra, đánh giá tổng thể tình trạng thiết bị được thực hiện kỹ lưỡng; kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các hạng mục trọng yếu được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, đảm bảo các tổ máy luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Song song đó, việc đảm bảo nguồn nhiên liệu than, dầu được đặc biệt chú trọng, nhất là trong tình hình căng thẳng về nguồn cung hiện nay. Công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp than để tiếp nhận đủ khối lượng theo hợp đồng, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng nhiên liệu đầu vào, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành.

Trước dự báo tình hình nhu cầu phụ tải của hệ thống điện sẽ rất cao trong mùa khô, Công ty tăng cường phối hợp với đơn vị điều độ để xây dựng phương án vận hành linh hoạt, bám sát nhu cầu thực tế. Các giải pháp quản lý kỹ thuật, sửa chữa và bảo dưỡng tiếp tục được đẩy mạnh, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa nhằm nâng cao độ tin cậy, hạn chế sự cố, tối ưu hiệu suất các tổ máy. Chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ vận hành thông qua đào tạo chuyên môn, siết chặt kỷ luật lao động và triển khai hiệu quả các phương pháp bảo dưỡng tiên tiến.

Phòng điều khiển Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Với việc triển khai quyết liệt các giải pháp trên, Công ty Nhiệt điện Mông Dương tiếp tục nỗ lực để giữ vững sản xuất điện trong mùa khô, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.