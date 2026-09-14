Nhu cầu đưa đón tăng: Green SM mở cơ hội cho tài xế mới

Bắt đầu vừa sức cho người mới

Mùa tựu trường khiến nhu cầu đưa đón và di chuyển trong thành phố tăng lên. Đây cũng là thời điểm nhiều người đã có bằng lái cân nhắc công việc tài xế dịch vụ để tận dụng kỹ năng sẵn có và tìm kiếm một nguồn thu nhập mới. Trở ngại đầu tiên thường là phương tiện, việc dành một khoản tiền lớn để mua ô tô khi chưa từng làm nghề là quyết định cần nhiều cân nhắc, thậm chí khiến nhiều người “đầu hàng” ngay từ khi chưa bắt đầu.

Người có bằng lái phù hợp có thể ứng tuyển vào đội xe Green SM mà chưa cần sở hữu ô tô riêng

Hình thức làm việc bằng xe công ty mở ra một cách bắt đầu khác. Tại Green SM, người mới có thể gia nhập đội ngũ lái xe ô tô với khoản cọc chỉ 1 triệu đồng. Phần còn lại được trừ vào ví tài xế mỗi ngày 100.000 đồng cho đến khi đủ tổng cọc theo dòng xe.

Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với người đã đi làm nhiều năm nhưng muốn đổi hướng. Người tham gia có thể tận dụng bằng lái và kinh nghiệm đi đường, đồng thời hạn chế áp lực phải bỏ ra một khoản đầu tư lớn ngay từ đầu.

Với người đang chạy xe máy dịch vụ và đã có bằng lái ô tô, chương trình Bike lên Car còn có khoản thưởng 500.000 đồng sau khi ký hợp đồng và làm việc đủ bảy ngày. Chương trình dành cho tài xế Bike trong và ngoài Green SM chuyển sang lái taxi tại các đơn vị áp dụng ở Hà Nội và TP.HCM.

Được hướng dẫn trước chuyến xe đầu tiên

Một người đã quen lái xe vẫn có thể lúng túng khi lần đầu nhận khách qua ứng dụng. Điểm đón hiện trên bản đồ nhưng khách đang đứng ở một lối vào khác; cuộc gọi xác nhận cần đủ rõ để hai bên tìm thấy nhau. Những việc như vậy là một phần của nghề dịch vụ mà kinh nghiệm lái xe cá nhân chưa chắc đã bao quát hết.

Nhận xe công ty để làm việc là một lựa chọn dành cho người muốn theo nghề lái xe, bên cạnh mua hoặc thuê phương tiện

Bởi vậy, tại Green SM, trước khi vận hành, người mới được đào tạo về sử dụng xe điện, thao tác trên ứng dụng và xử lý tình huống với hành khách, đồng thời được đánh giá mức độ sẵn sàng. Quá trình này giúp những bỡ ngỡ ban đầu được chuyển thành nội dung cụ thể để học và thực hành. Thay vì tự tìm hiểu mọi thứ sau khi đã bắt đầu chở khách, tài xế có cơ hội làm quen với phương tiện, quy trình và tiêu chuẩn dịch vụ từ trước.

Đặc biệt, người đã có bằng nhưng chưa tự tin với tay lái cũng có thể lựa chọn học bổ túc. Một phần học phí được hoàn lại khi đáp ứng điều kiện của chương trình hỗ trợ. Mức hỗ trợ là 50% học phí; người tham gia thanh toán trước cho trường lái và nhận hoàn trả vào ví tài xế sau khi ký hợp đồng đào tạo với GSM. Việc luyện tập thêm giúp tài xế mới củng cố kỹ năng trước khi đảm nhận công việc chở khách hằng ngày.

Ở chiều ngược lại, kinh nghiệm từ công việc cũ vẫn có chỗ để phát huy. Người từng làm việc với khách hàng có thể vận dụng cách nói chuyện rõ ràng trong cuộc gọi xác nhận điểm đón. Thói quen đúng giờ, giữ lời hẹn hay bình tĩnh khi có việc phát sinh đều hữu ích khi cầm lái.

Thêm cơ sở để gắn bó lâu dài

Sau câu hỏi về phương tiện và đào tạo, người chuyển nghề thường quan tâm đến khả năng duy trì công việc. Thu nhập được tính thế nào, thời gian làm việc ra sao và có những chế độ gì là các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định. Tại Green SM, tài xế ô tô có thể đạt thu nhập lên tới 25–30 triệu đồng/tháng, tùy kết quả làm việc và chính sách áp dụng.

Green SM Mini là một trong những dòng ô tô điện được Green SM đưa vào chương trình cho thuê xe để kinh doanh trên nền tảng

Với vị trí lái xe ô tô tại Green SM, lương cứng và bảo hiểm xã hội là những quyền lợi được đảm bảo bên cạnh phần thu nhập theo doanh thu và thưởng. Mức hưởng cùng các điều kiện áp dụng cũng sẽ được thông báo chi tiết, để mỗi người có thể đối chiếu với nhu cầu và khả năng của bản thân. Với người muốn gắn bó, việc được hướng dẫn từ đầu và có tiêu chuẩn rõ ràng là cơ sở để từng bước tiến bộ.

Khi những rào cản về phương tiện, kỹ năng và chế độ làm việc được tháo gỡ, người đã có bằng lái có thể tự tin bắt đầu một hướng đi mới cùng Green SM.

Ứng viên quan tâm có thể liên hệ bộ phận tuyển dụng tài xế Green SM để tìm hiểu vị trí, địa bàn tiếp nhận và chính sách phù hợp với trường hợp của mình.