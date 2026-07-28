Petrovietnam - Hà Tĩnh: Cộng hưởng nguồn lực, kiến tạo cực tăng trưởng mới

Đó là kết nối chiến lược quốc gia với lợi thế địa phương, lấy hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng tích hợp làm nền tảng tạo động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Từ đồng hành đến cộng hưởng phát triển

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, yêu cầu đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải tổ chức, kết nối và phát huy hiệu quả các nguồn lực hiện có. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và tăng cường liên kết vùng.

Toàn cảnh buổi làm giữa Petrovietnam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 28/7

Trong bức tranh đó, doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò dẫn dắt ở những lĩnh vực nền tảng như năng lượng, công nghiệp và hạ tầng chiến lược; còn địa phương là nơi kiến tạo môi trường đầu tư, quy hoạch không gian phát triển và khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có. Khi hai yếu tố này gặp nhau trong một tầm nhìn thống nhất, giá trị tạo ra không chỉ nằm ở từng dự án mà còn ở khả năng hình thành những chuỗi liên kết có sức lan tỏa đối với cả vùng và nền kinh tế.

Quan hệ hợp tác giữa Petrovietnam và Hà Tĩnh là một minh chứng cho cách tiếp cận đó.

Là doanh nghiệp nòng cốt trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng, Petrovietnam đang phát triển theo mô hình tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia hiện đại, tích hợp, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế. Trên nền tảng các lĩnh vực cốt lõi gồm thăm dò, khai thác dầu khí, công nghiệp khí, lọc hóa dầu và điện, Tập đoàn đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, phát triển năng lượng tái tạo, hydrogen, amoniac xanh và các giải pháp giảm phát thải.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm

Không chỉ giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Petrovietnam còn được kỳ vọng dẫn dắt phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, qua đó, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong khi đó, Hà Tĩnh sở hữu nhiều lợi thế nổi bật với Khu kinh tế Vũng Áng, hệ thống cảng nước sâu, quỹ đất công nghiệp lớn và vị trí cửa ngõ kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Sự gặp gỡ giữa năng lực của Petrovietnam và tiềm năng của Hà Tĩnh đã tạo nền tảng để quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu. Từ thỏa thuận hợp tác đầu tiên năm 2010 đến Thỏa thuận hợp tác toàn diện ký năm 2025, hai bên không ngừng mở rộng phạm vi phối hợp từ đầu tư, sản xuất kinh doanh đến phát triển hạ tầng, an sinh xã hội và đào tạo nguồn nhân lực.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn

Quan trọng hơn, sau hơn 15 năm đồng hành, tư duy hợp tác đã chuyển từ triển khai các dự án riêng lẻ sang mục tiêu xây dựng hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng có tính liên kết, trong đó năng lượng, công nghiệp, logistics và hạ tầng số được phát triển đồng bộ, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn của địa phương và khu vực.

Đó cũng là tiền đề để Vũng Áng từng bước khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp - năng lượng của Bắc Trung Bộ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Nền móng của một cực tăng trưởng

Định hướng hợp tác giữa Petrovietnam và Hà Tĩnh đã được hiện thực hóa bằng nhiều dự án và kết quả cụ thể. Các đơn vị thành viên của Petrovietnam như Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo), Tổng công ty Bảo hiểm PVI và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) đang hoạt động trên địa bàn trong các lĩnh vực điện, khí, xăng dầu, phân bón, bảo hiểm và tài chính - ngân hàng.

Các đơn vị của Tập đoàn hiện quản lý, vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, đầu tư kho chứa và trạm nạp LPG, Tổng kho xăng dầu Vũng Áng cùng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Sự hiện diện đồng bộ này không chỉ góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng mà còn thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ của địa phương.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên Petrovietnam tại Hà Tĩnh đạt khoảng 11,5 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 17% GRDP của tỉnh. Điều đó cho thấy Petrovietnam không chỉ là nhà đầu tư chiến lược mà còn là một trong những động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Petrovietnam luôn đồng hành với địa phương trong công tác an sinh xã hội thông qua nhiều chương trình về giáo dục, y tế, hỗ trợ người dân vùng khó khăn, gia đình chính sách và khắc phục hậu quả thiên tai.

Petrovietnam trao biểu trưng hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đáng chú ý, chương trình “STEM Innovation Petrovietnam” triển khai tại Hà Tĩnh đã mở rộng nội hàm hợp tác sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây không chỉ là hoạt động trách nhiệm xã hội mà còn là sự đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp, năng lượng và kinh tế số. Dự kiến trong năm 2026, Petrovietnam và các đơn vị thành viên tiếp tục triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng kinh phí gần 110 tỉ đồng, tập trung vào xây dựng trường học, phòng học STEM, hỗ trợ thiết bị y tế và chăm lo người nghèo.

Chính những kết quả tích lũy trong hơn 15 năm hợp tác đã tạo nền tảng để Petrovietnam và Hà Tĩnh bước sang một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn lớn hơn: xây dựng Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái Petrovietnam tại Khu kinh tế Vũng Áng, hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng tích hợp có sức lan tỏa đối với toàn khu vực Bắc Trung Bộ.

Từ dự án đơn lẻ sang hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng

Trên nền tảng hợp tác đã được tạo dựng, Petrovietnam và Hà Tĩnh đang hướng tới bước phát triển mới với tầm nhìn dài hạn: xây dựng Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái Petrovietnam tại Khu kinh tế Vũng Áng. Trong đó, PV GAS và PV Power được xác định là những đơn vị nòng cốt triển khai các dự án trọng điểm, tạo nền tảng hình thành hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng tích hợp.

Khác với cách phát triển theo từng dự án riêng lẻ trước đây, mô hình mới hướng tới kết nối các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, logistics và hạ tầng số thành một chuỗi giá trị thống nhất. Theo đề án do Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và PV GAS phối hợp nghiên cứu, các dự án thành phần sẽ được triển khai độc lập theo quy định của pháp luật nhưng vận hành trên nguyên tắc sử dụng chung hạ tầng, cộng sinh công nghiệp và liên kết chuỗi giá trị. Cách tiếp cận này giúp tối ưu nguồn lực, giảm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng.

Theo định hướng phát triển đến năm 2035, Trung tâm sẽ ưu tiên triển khai các dự án nền tảng như Kho LNG Bắc Trung Bộ, Nhà máy điện LNG Vũng Áng III, hệ thống hạ tầng phân phối khí, đồng thời nghiên cứu đầu tư Trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và các dự án công nghiệp hỗ trợ. Đây sẽ là những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp của khu vực và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tại các buổi làm việc giữa Petrovietnam và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2026, hai bên thống nhất ưu tiên thúc đẩy các dự án trọng điểm gồm Kho LNG Bắc Trung Bộ, Nhà máy điện LNG Vũng Áng III, hạ tầng cấp khí cho các nhà máy điện Quảng Trạch 2 và Quảng Trạch 3, cùng Trung tâm dữ liệu AI. Đây đều là những dự án có khả năng tạo sức lan tỏa lớn, vừa bổ sung hạ tầng năng lượng, vừa mở rộng dư địa thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp, logistics và công nghệ cao.

Đặc biệt, tại buổi làm việc ngày 28/7/2026, Petrovietnam tỉnh Hà Tĩnh đã trao đổi và thống nhất định hướng triển khai các dự án trọng điểm, trọng tâm là Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại Khu kinh tế Vũng Áng; đồng thời chứng kiến nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu của đề án.

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu cơ hội đầu tư Trung tâm dữ liệu giữa tỉnh Hà Tĩnh PV GAS và Nebula

Trong đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, PV GAS và Nebula Energy ký thỏa thuận nghiên cứu cơ hội đầu tư Trung tâm Dữ liệu (Data Center) tích hợp hạ tầng LNG tại Khu kinh tế Vũng Áng, khai thác nhiệt lạnh từ LNG tái hóa để kéo dài chuỗi giá trị LNG và kết hợp phát triển hạ tầng năng lượng sạch với hạ tầng số.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa PV GAS và Mobifone

PV GAS và Tổng công ty Viễn thông MobiFone cũng ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu các mô hình đầu tư, phát triển trung tâm dữ liệu, từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối giữa hạ tầng năng lượng và hạ tầng số. Đây cũng là bước triển khai đầu tiên trong Chương trình phối hợp giữa Petrovietnam và Bộ Công an về bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ phát triển bền vững lĩnh vực công nghiệp - năng lượng giai đoạn 2026-2030.

Lễ ký biên bản ghi nhớ mua bán khí LNG tái hóa cho Dự án NMĐ Vũng Áng III

Một dấu mốc quan trọng khác là Biên bản ghi nhớ giữa PV GAS và PV Power về mua bán khí LNG tái hóa cho Dự án Nhà máy điện LNG Vũng Áng III. Với công suất 1.500 MW, dự án khi đi vào hoạt động sẽ bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế đối với Khu kinh tế Vũng Áng và tỉnh Hà Tĩnh.

Các văn kiện hợp tác được ký kết không chỉ tạo cơ sở triển khai các dự án trọng điểm mà còn góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Chính phủ, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Từ một khu kinh tế công nghiệp trọng điểm, Vũng Áng đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng tích hợp của khu vực Bắc Trung Bộ. Giá trị của mô hình này không chỉ nằm ở việc bổ sung các dự án mới mà còn ở khả năng hình thành chuỗi liên kết giữa hạ tầng năng lượng, sản xuất công nghiệp, logistics và kinh tế số - những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của các trung tâm công nghiệp hiện đại.

Giá trị vượt lên trên những dự án

Điều đáng chú ý trong quan hệ hợp tác giữa Petrovietnam và Hà Tĩnh không chỉ nằm ở quy mô đầu tư hay số lượng dự án được triển khai, mà ở sự thống nhất trong tư duy phát triển. Thay vì phát triển theo từng dự án riêng lẻ, hai bên đang hướng tới mô hình liên kết nguồn lực, trong đó chiến lược quốc gia, lợi thế địa phương và năng lực của doanh nghiệp được kết nối để tạo ra giá trị lớn hơn.

Ông Mr. Peter Gibson, Chủ tịch Điều hành Công ty Nebula Energy LLC

Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và hình thành các cực tăng trưởng mới. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cần những doanh nghiệp đủ năng lực dẫn dắt, những địa phương có tầm nhìn dài hạn và cơ chế phối hợp hiệu quả nhằm biến tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển.

Thực tiễn hợp tác giữa Petrovietnam và Hà Tĩnh cho thấy, khi doanh nghiệp và địa phương cùng chia sẻ tầm nhìn, các dự án không chỉ tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp mà còn mở rộng khả năng thu hút đầu tư, hình thành chuỗi giá trị mới và nâng cao sức cạnh tranh của cả khu vực.

Sơ đồ chuỗi dự án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng

Nếu được triển khai đồng bộ, Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái Petrovietnam tại Vũng Áng sẽ không chỉ tạo động lực phát triển mới cho Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ, mà còn góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển các trung tâm công nghiệp - năng lượng quy mô lớn của quốc gia, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, tăng trưởng xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Giá trị lớn nhất của mô hình hợp tác Petrovietnam - Hà Tĩnh không chỉ nằm ở những công trình hay các con số đầu tư, mà ở một hướng đi mới trong phát triển: lấy liên kết để cộng hưởng nguồn lực, lấy hệ sinh thái để tạo sức bật và lấy doanh nghiệp nòng cốt làm lực lượng tiên phong kiến tạo những cực tăng trưởng mới cho đất nước.

"Đề án là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với Hà Tĩnh, khu vực Bắc Trung Bộ và an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời tạo động lực hình thành hệ sinh thái năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam để hoàn thiện đề án trình cấp có thẩm quyền." (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm) “Đề án là một trong những định hướng chiến lược và mang nhiều kỳ vọng của Petrovietnam trong giai đoạn phát triển mới. Các dự án trong đề án đều được xây dựng với lộ trình, mốc tiến độ và trách nhiệm triển khai rõ ràng, có sự tham gia của các đơn vị chủ lực trong Tập đoàn. Trong đó, dự án cảng trung tâm LNG (LNG Hub) giữ vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng cung cấp nhiên liệu cho các dự án điện khí như Vũng Áng 3 và các dự án điện khí trong khu vực, góp phần hình thành chuỗi giá trị LNG đồng bộ”. (Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường)