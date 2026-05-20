P/S cùng chiến lược y tế quốc gia kiến tạo nền tảng chăm sóc răng miệng hiện đại

Khi chăm sóc răng miệng trở thành một phần của chiến lược sức khỏe cộng đồng

Nghị quyết 72-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế trong tình hình mới đã nhấn mạnh yêu cầu phát triển nền y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả và bền vững, trong đó lấy người dân làm trung tâm và tăng cường chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa.

Một trong những định hướng quan trọng của nghị quyết là chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, nâng cao vai trò của y tế dự phòng và khuyến khích toàn xã hội cùng tham gia xây dựng lối sống lành mạnh. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm giảm áp lực cho hệ thống điều trị, đồng thời nâng cao chất lượng sống và tuổi thọ khỏe mạnh cho người dân.

Trong bối cảnh đó, chăm sóc răng miệng không còn là câu chuyện cá nhân mà đang dần trở thành một phần của chiến lược sức khỏe cộng đồng. Nếu trước đây, việc này thường được xem là nhu cầu mang tính cá nhân, xoay quanh việc giữ răng trắng sáng hay hơi thở thơm mát, thì hiện nay góc nhìn đó đang dần thay đổi. Các vấn đề như sâu răng, viêm nướu, mảng bám hay hôi miệng không chỉ ảnh hưởng đến giao tiếp, sinh hoạt mà còn tác động tới sức khỏe tổng thể nếu kéo dài và không được kiểm soát tốt.

Tiến sĩ Robert Marriott trình bày và giải đáp câu hỏi từ khán giả về công nghệ Microbiome trong chăm sóc răng miệng

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng sức khỏe răng miệng có liên hệ chặt chẽ với dinh dưỡng, miễn dịch và chất lượng sống. Vì vậy, việc xây dựng thói quen chăm sóc răng miệng đúng cách từ sớm chính là một phần của chiến lược bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Đây cũng là lý do ngày càng nhiều quốc gia đưa giáo dục răng miệng, khám định kỳ và các giải pháp phòng ngừa vào chính sách sức khỏe cộng đồng. Tại Việt Nam, xu hướng này đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, mở ra cơ hội để doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp thông qua những giải pháp thiết thực, dễ tiếp cận và có giá trị lâu dài với người dân.

P/S đặt khoa học làm trọng tâm, đưa giải pháp hiện đại đến từng gia đình Việt

Khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng nâng cao, người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm sản phẩm tiện lợi mà còn quan tâm đến cơ sở khoa học phía sau mỗi lựa chọn. Đây cũng là hướng đi mà P/S kiên định theo đuổi trong hành trình phát triển của mình.

Thay vì chỉ tập trung vào các lợi ích dễ nhận thấy như làm sạch hay thơm miệng, nhãn hàng hướng tới việc nâng chuẩn chăm sóc răng miệng bằng cách tiếp cận toàn diện hơn. Mới đây, trong khuôn khổ Hội nghị Nha khoa Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 tổ chức tại Việt Nam, P/S đã giới thiệu báo cáo khoa học về vai trò của hệ vi sinh trong khoang miệng - yếu tố ngày càng được đánh giá là nền tảng của sức khỏe răng miệng hiện đại.

Khoang miệng là nơi tồn tại của nhiều nhóm vi sinh vật khác nhau, tạo nên một hệ sinh thái tự nhiên. Khi hệ này ở trạng thái cân bằng, môi trường miệng sẽ khỏe mạnh hơn. Ngược lại, khi hệ sinh thái mất cân bằng, nguy cơ xuất hiện các vấn đề răng miệng có thể gia tăng. Từ nền tảng khoa học đó, P/S đã tiên phong ứng dụng công nghệ Microbiome vào dòng sản phẩm P/S Pro-Care.

Giải pháp này hỗ trợ duy trì môi trường khoang miệng cân bằng, thay vì chỉ tập trung xử lý các biểu hiện trên bề mặt. Điều đó cho thấy khi được tích hợp vào một sản phẩm quen thuộc như kem đánh răng, những tiến bộ khoa học phức tạp cũng có thể trở nên gần gũi hơn với mọi gia đình Việt và được tiếp cận ngay trong thói quen hằng ngày.

Sản phẩm kem đánh răng mới P/S Pro-care

Chung tay hiện thực hóa sứ mệnh “Bảo vệ nụ cười Việt Nam”

Bên cạnh đầu tư cho nghiên cứu và đổi mới sản phẩm, P/S còn chú trọng hợp tác với các tổ chức chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng và tính minh bạch trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tiếp nối chặng đường đồng hành suốt 28 năm qua, P/S duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam (VOSA) trong nhiều hoạt động liên quan đến truyền thông kiến thức, cập nhật xu hướng nha khoa hiện đại và lan tỏa nhận thức đúng về chăm sóc răng miệng thông qua những chương trình thiết thực với người dân.

“Với P/S, sứ mệnh ‘Bảo vệ nụ cười Việt Nam’ luôn được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Chúng tôi cam kết tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào các sản phẩm thiết yếu, đồng hành cùng giới chuyên môn và góp phần xây dựng thói quen chăm sóc răng miệng khoa học hơn cho người Việt” - đại diện nhãn hàng P/S nhấn mạnh.

Trong tương lai, khi y tế dự phòng tiếp tục trở thành xu hướng chủ đạo, vai trò của các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sức khỏe sẽ ngày càng rõ nét. Với những bước đi hiện tại, P/S đang cho thấy cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng người Việt kiến tạo nền tảng sức khỏe răng miệng vững chắc hơn, để mỗi nụ cười Việt Nam luôn rạng rỡ và khoẻ mạnh.