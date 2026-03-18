Saigon Co.op khẳng định bản lĩnh chính trị – Bứt phá trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động và cạnh tranh gay gắt, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vị thế nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, đồng thời là đơn vị tiêu biểu của kinh tế tập thể, hoàn thành các chỉ tiêu chiến lược và duy trì đà tăng trưởng ổn định. Hội nghị có sự tham dự của ông Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM; ông Nguyễn Công Vinh – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP.HCM.

Ông Nguyễn Công Vinh – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Saigon Co.op trong năm 2025

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Công Vinh – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Saigon Co.op trong năm 2025 khi tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của hệ thống phân phối bán lẻ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế Thành phố. Trước yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao trong năm 2026, đồng chí Nguyễn Công Vinh đề nghị Saigon Co.op đẩy nhanh tái cấu trúc tổ chức, tăng tốc chuyển đổi số, phát triển mạnh thương mại điện tử và nâng cao năng lực quản trị để tạo bứt phá tăng trưởng, hướng đến mục tiêu trở thành một trong 300 hợp tác xã lớn nhất toàn cầu, đồng thời tiếp tục củng cố vị thế thương hiệu bán lẻ Việt gắn với lợi ích người tiêu dùng và sự phát triển bền vững của Thành phố.

Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo - Doanh thu vượt 32.000 tỷ đồng

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển quan trọng của Saigon Co.op khi Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp lần thứ XII (nhiệm kỳ 2025–2030) được tổ chức thành công, xác lập định hướng cho giai đoạn phát triển mới. Đảng bộ Liên hiệp tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Saigon Co.op bước vào năm 2026 với tinh thần chủ động, đổi mới và quyết tâm tăng trưởng

Thực hiện định hướng “Đổi mới – Kỷ cương – Tăng cường số hóa”, Saigon Co.op triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành, kiểm soát chi phí và phát triển các nguồn thu. Nhờ đó, tổng doanh thu năm 2025 đạt trên 32.000 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu lợi nhuận theo kế hoạch; doanh thu bán hàng trực tuyến tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ.

Hệ thống tiếp tục mở rộng mạng lưới với gần 100 điểm bán mới, nâng tổng số điểm bán lên hơn 800 trên toàn quốc. Đồng thời, việc đưa vào hoạt động Kho Lê Minh Xuân – Trung tâm phân phối phía Tây TP.HCM góp phần nâng cao năng lực logistics và tối ưu chuỗi cung ứng; hoạt động xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng 20% so với cùng kỳ.

Ông Phạm Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM báo cáo kết quả hoạt động năm 2025

Kiên định giữ vững bản chất nhân văn của hợp tác xã

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Saigon Co.op tiếp tục phát huy giá trị nhân văn của mô hình hợp tác xã thông qua nhiều chương trình hướng đến cộng đồng. Năm 2025, chiến dịch “Hành trình hạnh phúc” đã xác lập kỷ lục “Bản đồ Việt Nam trực tuyến đầu tiên ghép từ 50.000 nụ cười hạnh phúc chụp cùng Quốc kỳ”, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự hào dân tộc.

Lãnh đạo TP.HCM, đại diện các sở, ban, ngành cùng Saigon Co.op tại Hội nghị tổng kết, thể hiện quyết tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2026

Saigon Co.op cũng đẩy mạnh hợp tác với các hợp tác xã và doanh nghiệp OCOP địa phương nhằm mở rộng tiêu thụ sản phẩm trong nước, đồng thời tăng cường giao lưu với các tổ chức hợp tác xã quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy kết nối thương mại.

Tinh thần vì cộng đồng tiếp tục được thể hiện qua nhiều chương trình ý nghĩa như xây nhà tình thương, hỗ trợ phẫu thuật tim và hàm ếch cho trẻ em, phiên chợ 0 đồng và chương trình “Chuyến xe hạnh phúc” đưa người lao động khó khăn về quê ăn Tết. Saigon Co.op cũng đã kịp thời hỗ trợ 385 người lao động bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại miền Bắc và miền Trung.

Ông Vũ Anh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op đại diện nhận hoa chúc mừng từ Đảng ủy, UBND TP.HCM

Trong nhiều năm qua, Saigon Co.op là đơn vị tiên phong và chủ lực trong bình ổn 9 nhóm hàng thiết yếu, mà còn đảm bảo nguồn cung các mặt hàng phục vụ đời sống hàng ngày của gia đình Việt. Với lợi thế quy mô hệ thống hơn 800 điểm bán trên cả nước, Saigon Co.op trở thành điểm tựa an sinh tiêu dùng không chỉ tại TP.HCM mà còn trên phạm vi cả nước. Với những đóng góp nổi bật, Saigon Co.op đã nhận nhiều phần thưởng cao quý như Cờ thi đua của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của UBND TP.HCM, cùng các danh hiệu Doanh nghiệp – Doanh nhân – Sản phẩm tiêu biểu TP.HCM 2025 và Doanh nghiệp xanh TP.HCM 2025.

“30 năm thương hiệu Việt – Người nội trợ của nhân dân”

Năm 2026, Saigon Co.op triển khai Đề án thành lập Hợp tác xã Tiêu dùng nhằm mở rộng mô hình kinh tế hợp tác trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại. Đến nay, Saigon Co.op đã hoàn tất đăng ký thành lập Hợp tác xã Tiêu dùng Khu vực TP.HCM và đang tiếp tục xúc tiến thành lập các hợp tác xã tiêu dùng tại các địa phương theo lộ trình đã được phê duyệt.

Ông Vũ Anh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op tặng hoa tri ân lãnh đạo TP.HCM tham dự và chỉ đạo nhiệm vụ 2026

Trong giai đoạn đầu, thành viên chủ chốt của Hợp tác xã Tiêu dùng là cán bộ, nhân viên và người lao động của Liên hiệp, đồng thời từng bước mở rộng kết nạp thành viên là khách hàng thân thiết của hệ thống. Thông qua các chương trình ưu đãi dành riêng cho thành viên Hợp tác xã Tiêu dùng khi mua sắm tại hệ thống Saigon Co.op, đơn vị sẽ từng bước mở rộng liên kết với đối tác, nhà cung cấp để phát triển hệ sinh thái quyền lợi dành cho thành viên.

Hướng đi này nhằm xây dựng mô hình Hợp tác xã Tiêu dùng hiện đại, tiệm cận với các mô hình thành công tại một số quốc gia như Nhật Bản, Singapore…, qua đó gia tăng giá trị cho thành viên và củng cố mối liên kết bền vững giữa nhà phân phối – nhà sản xuất – người tiêu dùng. Saigon Co.op đặt mục tiêu thu hút và phát triển khoảng 1 triệu thành viên Hợp tác xã Tiêu dùng vào năm 2030.

Co.opmart Cống Quỳnh đón nhận cờ khen của UBND TP.HCM, ghi nhận chặng đường 30 năm phát triển.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi hệ thống Co.opmart tròn 30 năm hình thành và phát triển, với chủ đề hoạt động “30 năm Thương hiệu Việt – Người nội trợ của Nhân dân”. Ba thập niên phát triển của Co.opmart vì thế không chỉ là câu chuyện lớn mạnh của một hệ thống bán lẻ thuần Việt, mà còn là hành trình bền bỉ đồng hành cùng đời sống người Việt, với cam kết luôn đặt lợi ích người tiêu dùng và cộng đồng ở vị trí trung tâm.

Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng của hệ thống bán lẻ hàng đầu Việt Nam, mà còn là năm bản lề trong lộ trình tái thiết và bứt phá của Saigon Co.op.Trong năm kỷ niệm này, Saigon Co.op đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hai con số, phát triển gần 100 điểm bán mới và tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử gần 40% so với cùng kỳ.

Với nền tảng vững chắc được xây dựng qua nhiều năm cùng tinh thần đoàn kết của toàn hệ thống, Saigon Co.op sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới, tiếp tục khẳng định vai trò nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, phục vụ tận tâm và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn của mô hình hợp tác xã đến cộng đồng và người tiêu dùng trên cả nước.