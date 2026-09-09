Sau Dự án hỗ trợ mô hình Smart Factory của Samsung

Kết quả này đến từ quá trình chuẩn hóa hiện trường, đổi mới tư duy quản trị và số hóa từng thao tác nhỏ theo mô hình Nhà máy thông minh (Smart Factory) với sự đồng hành hỗ trợ của Samsung.

Trước đây, kho thành phẩm tại Đức Hiếu mang hình ảnh quen thuộc của nhiều doanh nghiệp sản xuất: giấy tờ, Excel, tem viết tay, đối chiếu thủ công và những buổi tăng ca để kịp tiến độ xe hàng ngày hôm sau. Với chị Phạm Thị Hiền, người gắn bó gần 20 năm với công việc kho, những ngày ấy nay đã lùi vào quá khứ. Công việc hiện gắn với máy quét, mã QR, máy tính bảng và hệ thống quản lý kho. “Cảm giác như mình được khoác lên một chiếc áo mới”, chị chia sẻ về môi trường làm việc sau số hóa.

Công việc quản lý kho của chị Phạm Thị Hiền tại Công ty Đức Hiếu giờ đây đã được số hóa

Tuy vậy, sự chuyển mình của doanh nghiệp không bắt đầu từ thiết bị mà từ việc nhìn lại quy trình và sự quyết tâm của lãnh đạo trong việc chuẩn bị cho thay đổi.

Lựa chọn thay đổi từ hiện trường

Chị Lê Hà Phương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đức Hiếu, từng có hơn 10 năm làm việc trong ngành công nghệ thông tin tại Australia trước khi trở về Việt Nam và tham gia điều hành doanh nghiệp từ năm 2022. Từ thực tế vận hành, chị nhận ra quá nhiều công việc vẫn phụ thuộc vào giấy tờ và Excel. Nhìn ra được “niềm đau” của doanh nghiệp, thêm vào đó là kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, chị tâm niệm bản thân cần giúp chính doanh nghiệp của mình giải quyết bài toán số hóa để nâng cao năng lực vận hành.

Chị từng cân nhắc đầu tư một hệ thống quản trị tổng thể theo hướng “từ trên xuống”, tức số hóa cho đội ngũ lãnh đạo trước rồi mới triển khai tới hiện trường. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định đầu tư, chị vẫn có những băn khoăn. Đúng thời điểm đó, chị biết đến chương trình tư vấn và hỗ trợ phát triển Nhà máy thông minh của Samsung, và quyết định tham gia hai đợt vào năm 2022 và 2023. Từ đây, Đức Hiếu chuyển hướng sang cách tiếp cận “từ dưới lên”: chuẩn hóa tại hiện trường sản xuất và kho vận trước, sau đó mới tiến hành số hóa.

Chị Lê Hà Phương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đức Hiếu (trái), hài lòng với quyết định số hóa doanh nghiệp của mình theo hướng 'từ dưới lên'

“Chậm mà chắc” là cách Đức Hiếu lựa chọn. Theo chị Phương, nếu dữ liệu sản phẩm, quy trình và thói quen làm việc của nhân sự chưa được chuẩn hóa, công nghệ rất dễ không phát huy hiệu quả. Vì vậy, doanh nghiệp không xem phần mềm là lời giải duy nhất mà chú trọng đào tạo, giải thích và xây dựng niềm tin trong đội ngũ.

Kho thành phẩm được chọn làm điểm khởi đầu. Khi mô hình tại đây đi vào ổn định, doanh nghiệp mới tiếp tục tính đến các hệ thống chuyên sâu hơn như MES.

Trước chuyển đổi, việc ghi tem thủ công vừa mất thời gian vừa dễ xảy ra nhầm lẫn. Khi thành phẩm về kho, nhân viên phải ghi chép, đối chiếu và hoàn thiện hồ sơ để đáp ứng lịch xuất hàng. Vào những ngày cao điểm, việc làm đến 9-10 giờ đêm không phải hiếm.

Sau khi chuẩn hóa mã hàng, quy trình được thay đổi: nhân viên chọn mã trên hệ thống, in tem QR và dán lên thùng; bộ phận kho dùng máy quét để xác nhận giao nhận. Dữ liệu được cập nhật và truy xuất nhanh hơn, giảm phụ thuộc vào việc một người phải có mặt tại kho để xử lý mọi tình huống. Theo tính toán của chị Phương, riêng việc loại bỏ khâu ghi tem thủ công đã giúp Đức Hiếu tiết kiệm hơn 50 ngày công mỗi năm.

Riêng việc bỏ khâu ghi tem thủ công đã giúp Đức Hiếu tiết kiệm hơn 50 ngày công mỗi năm.

Hiệu quả không chỉ nằm ở tốc độ thao tác. Nếu năm 2023, sản lượng thành phẩm xuất ra của doanh nghiệp đạt gần 900 tấn, thì năm 2024 đã tăng lên 2.100 tấn và năm 2025 đạt 2.500 tấn. Trong khi đó, nhân sự kho vẫn duy trì một thủ kho và một phụ kho. Số hóa không nhằm thay thế con người bằng máy móc, mà giải phóng nhân sự khỏi những việc lặp lại, dễ sai sót và khó kiểm soát. Với thủ kho, công việc chuyển từ ghi chép, chờ dữ liệu và chạy theo giấy tờ sang giám sát, xác nhận và xử lý trên máy tính bảng, máy quét QR. Một số thao tác cũng có thể được theo dõi từ xa trên hệ thống.

Từ câu chuyện một kho hàng đến năng lực nội tại của doanh nghiệp Việt

Chuyển đổi tại kho chỉ là một lát cắt trong hành trình phát triển của Đức Hiếu. Theo chị Lê Hà Phương, doanh thu doanh nghiệp giai đoạn 2015-2022 tăng từ 116 tỷ đồng lên 156 tỷ đồng; đến năm 2025 đạt khoảng 242 tỷ đồng. Doanh nghiệp đánh giá tốc độ tăng trưởng trong ba năm sau khi tham gia dự án Smart Factory của Samsung tương đương với cả một thập niên trước đó.

Dĩ nhiên, không thể quy toàn bộ kết quả kinh doanh cho một dự án chuyển đổi số. Tăng trưởng còn đến từ thị trường, chiến lược sản phẩm, chất lượng vận hành và nỗ lực của đội ngũ. Tuy nhiên, mô hình Smart Factory đã tạo nên một nền tảng quan trọng: dữ liệu tốt hơn, quy trình rõ ràng hơn, năng suất ổn định hơn và khả năng đáp ứng đơn hàng lớn hơn mà không cần tăng nhân sự theo tỷ lệ tương ứng. Đó cũng là giá trị bền vững của các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp: không chỉ đưa vào một công cụ công nghệ, mà còn giúp doanh nghiệp hình thành năng lực tự cải tiến.

Dự án Hợp tác phát triển Nhà máy thông minh là sáng kiến giữa Samsung và Bộ Công Thương, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất nâng cao năng lực quản lý, tối ưu vận hành và thúc đẩy chuyển đổi số. Từ năm 2022 đến 2025, dự án đã đồng hành cùng 82 doanh nghiệp Việt Nam xây dựng mô hình này và đào tạo 201 chuyên gia chuyển đổi số. Sau dự án, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục nhận được sự cố vấn trực tuyến từ chuyên gia Hàn Quốc. Samsung cũng đang lên kế hoạch mở rộng quy mô chương trình trong tương lai.

Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến nay, Samsung không ngừng nỗ lực triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa trên khắp Việt Nam: hỗ trợ tư vấn cải tiến hiện trường sản xuất cho 379 doanh nghiệp, đào tạo 406 chuyên gia người Việt trở thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy đổi mới tại hiện trường sản xuất, hoàn thành đào tạo cho 209 chuyên gia trong lĩnh vực khuôn mẫu – kỹ thuật trụ cột quyết định chất lượng và năng suất cho toàn bộ nền sản xuất.