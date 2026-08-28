Số hóa quản trị trường học sau sáp nhập và lời giải từ VnEdu

Sáp nhập trường học và những thách thức của ngành giáo dục

Sáp nhập cơ sở giáo dục là chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, tối ưu nguồn lực và nâng cao chất lượng dạy học. Tuy nhiên, đi liền với cơ hội luôn là những thách thức không nhỏ trong giai đoạn chuyển giao: Số lượng người học tăng đột biến, hồ sơ nhân sự phân tán, trang thiết bị cơ sở vật chất ở các điểm trường có sự khác biệt về định dạng quản lý. Đây cũng là thách thức không nhỏ đối với các trường học và địa phương khi triển khai công tác sáp nhập giáo dục thời gian qua.

Tại Trường Tiểu học Đại Thịnh (xã Quang Minh, Hà Nội), việc hợp nhất từ hai đơn vị cũ (Tiểu học Đại Thịnh A và Tiểu học Đại Thịnh B) đưa quy mô nhà trường lên tới 1.289 học sinh. Thế nhưng, guồng quay của năm học mới không hề bị xáo trộn nhờ việc chủ động thiết lập "trục xương sống" công nghệ ngay từ những ngày đầu.

Cán bộ kỹ thuật VNPT hướng dẫn giáo viên Trường Tiểu học Đại Thịnh (sau sáp nhập) thao tác sử dụng các tính năng của hệ sinh thái giáo dục VnEdu

Theo cô Lê Thị Thu Nga – Hiệu trưởng Nhà trường, ngay sau khi có quyết định sáp nhập, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Đại Thịnh phải đối mặt với khối lượng công việc hành chính khổng lồ: Hàng nghìn hồ sơ học sinh cần đối soát, phân bổ lại lớp học, sắp xếp thời khóa biểu cho đội ngũ giáo viên hai điểm trường, tổ chức vận hành bếp ăn bán trú và quản trị trang thiết bị phòng học…

Đặc biệt, trong bối cảnh toàn ngành đang quyết liệt triển khai việc tạo lập, quản lý và sử dụng dữ liệu giáo dục quốc gia, yêu cầu cấp bách đặt ra là phải chuẩn hóa mã định danh cá nhân (VNeID) và cấp mã số hồ sơ học tập suốt đời cho từng học sinh. May mắn là từ trước đó, các nhà trường với sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của VNPT đã tiến hành số hoá các dữ liệu của học sinh nên dù số lượng công việc nhiều hơn, việc đối soát và sắp xếp công việc vẫn được tiến hành khá thuận lợi.

“Trước đây, khi mới bắt đầu chuyển đổi số cũng có những khó khăn, bao gồm việc một số thầy cô đã có tuổi, việc tiếp cận công nghệ thông tin chậm hơn so với các thầy cô trẻ, nhưng đây là những khó khăn có thể khắc phục và hiện tại, tất cả các thầy cô đã đang bắt nhịp tốt. Việc sử dụng hệ thống quản trị số giáo dục qua vnEdu đang cho thấy nhiều lợi ích thiết thực đối với Ban Giám hiệu, các thầy cô đứng lớp lẫn phụ huynh, học sinh”, cô Lê Thị Thu Nga nhấn mạnh.

VnEdu – "Trục xương sống" kết nối toàn diện bộ máy

Là người trực tiếp tham gia công tác quản trị hệ thống số hoá của nhà trường, cô Nguyễn Thị Văn – Giáo viên Công nghệ thông tin của trường Tiểu học Đại Thịnh cho biết, nhờ hệ

thống số hoá dữ liệu và quản trị của vnEdu, hiện nay không chỉ giúp nhà trường giảm thiểu được công tác in ấn, giảm thiểu hồ sơ giấy, việc quản lý dữ liệu học sinh, lớp học cũng thuận tiện hơn.

“Đơn giản nhất là buổi sáng, các con đến lớp, các thầy cô thực hiện điểm danh trên phần mềm xong, lập tức đã có thông báo đến số điện thoại của phụ huynh. Các thông tin về lớp học, bài tập, thi cử,… học sinh cũng dễ dàng nắm bắt. Với giáo viên, nếu như trước kia ngoài công tác giảng dạy, thường xuyên phải “đánh vật” với các báo cáo, thì nay đã có hệ thống hỗ trợ, số liệu được cập nhật từ trước, khi cần chỉ cần xuất trên phần mềm và kiểm tra lại thông tin là xong”, cô Nguyễn Thị Văn nhấn mạnh.

Hệ sinh thái giáo dục VnEdu của VNPT được ứng dụng hàng ngày, trong mọi công tác từ quản lý, giảng dạy tại Trường Tiểu học Đại Thịnh

Hệ sinh thái giáo dục số thông minh VnEdu do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phát triển hiện đang được xem là “cứu cánh” hiệu quả cho nhiều trường học trong cả nước khi tiến hành chuyển đổi số giáo dục, đặc biệt là quá trình triển khai sáp nhập theo chủ trương của ngành.

Tại trường Tiểu học Đại Thịnh, hệ sinh thái giáo dục VnEdu đã hỗ trợ nhà trường giải quyết dứt điểm các nút thắt sau sáp nhập gồm đồng bộ và làm sạch dữ liệu học sinh với việc tích hợp định danh VNeID để xác thực thông tin cho 1.289 học sinh, liên thông trực tiếp với Cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Toàn bộ hồ sơ học tập, lịch sử rèn luyện của các học sinh từ hai trường cũ được gom về một mối, tạo lập dữ liệu "đúng – đủ – sạch – sống".

VnEdu cũng đem đến giải pháp quản trị vận hành thông minh, Ban Giám hiệu dễ dàng điều phối thời khóa biểu, quản lý nhân sự, kiểm soát cơ sở vật chất, phòng học và tài sản công tại các điểm trường trên một giao diện trực quan.

Chưa kể lợi ích về việc tối ưu hóa quản lý nề nếp và bán trú. Phân hệ Điểm danh thông minh tự động thống kê tỷ lệ chuyên cần theo từng trạng thái (nghỉ có phép, không phép, nghỉ theo buổi). Phân hệ Quản lý dinh dưỡng - Suất ăn bán trú giúp nhà trường kiểm soát chặt chẽ định lượng calo và tiêu chuẩn an toàn bữa ăn hàng ngày cho học sinh.

Lợi ích thiết thực hàng đầu phải kể đến việc số hóa hồ sơ, sổ sách chuyên môn, sổ điểm điện tử, học bạ số và nhận xét năng lực phẩm chất được tích hợp đồng bộ, giúp giáo viên hoàn thành nhiệm vụ chỉ với vài cú click chuột, xóa bỏ hoàn toàn áp lực "hồ sơ giấy".

Hướng tới trường học số hạnh phúc Việc đưa VnEdu vào vận hành không chỉ giúp Ban Giám hiệu kiểm soát bức tranh toàn cảnh của nhà trường theo thời gian thực mà còn tạo ra sự thay đổi rõ rệt đối với từng giáo viên và phụ huynh. Giáo viên được giải phóng khỏi 70–80% khối lượng giấy tờ cơ học, dành trọn tâm huyết cho chuyên môn giảng dạy và theo sát từng học trò. Ở chiều ngược lại, phụ huynh học sinh có thể theo dõi sát sao tình hình đến lớp, thực đơn bán trú và kết quả rèn luyện của con em mình mỗi ngày thông qua ứng dụng di động một cách minh bạch, tiện lợi. Kinh nghiệm từ Trường Tiểu học Đại Thịnh khẳng định cho thấy, khi công nghệ được ứng dụng đúng chỗ, bài toán phức tạp sau sáp nhập sẽ biến thành cơ hội bứt phá. Hệ sinh thái VnEdu của VNPT đã và đang đồng hành cùng các trường học trên cả nước kiến tạo nền tảng quản trị giáo dục hiện đại, chuyên nghiệp, hòa chung cùng quyết tâm chuyển đổi số quốc gia.