Techcombank sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt hơn 4.960 tỷ đồng năm 2025

Thứ Năm, 15:27, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 7/5, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - mã chứng khoán TCB ) công bố kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 7% mệnh giá (tương đương 700 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền Techcombank chi trả cổ tức dự kiến hơn 4.960 tỷ đồng. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến vào 10/6.

Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 vừa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) thông qua cùng với tất cả các tờ trình và nghị quyết, bao gồm Kế hoạch Kinh doanh năm 2026. Đây là thông tin tích cực dành cho cổ đông và nhà đầu tư đã tin tưởng đồng hành cùng Techcombank trong thời gian qua và tiếp tục khẳng định nguồn nội lực mạnh mẽ của ngân hàng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Techcombank thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Đồng thời, ngân hàng dự kiến sẽ chia thêm 60% cổ phiếu thưởng trong năm 2026 theo công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua.

Theo đó, tỷ lệ thực hiện quyền 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 700 đồng), tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.

Số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt hơn 4.960 tỷ đồng sẽ được trích từ lợi nhuận chưa phân phối của Ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Techcombank.

Techcombank đảm bảo việc chi trả cổ tức đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật về điều kiện chi trả cổ tức. Ngân hàng cũng đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ thuế và tài chính, trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, sau khi trả cổ tức bằng tiền mặt, Techcombank vẫn đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn, các chỉ số an toàn khác theo quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khác.

Techcombank cũng đã khẳng định lộ trình phát triển kinh doanh giai đoạn mới với nhiều kết quả khả quan trong bối cảnh nhiều thách thức. Ngân hàng vừa công bố kết quả knh doanh quý 1/2026 với nhiều chỉ số tích cực, bền vững cho thấy hiệu quả từ chiến lược linh hoạt và tầm nhìn dài hạn của ngân hàng.

Tổng thu nhập hoạt động quý 1 đạt 13,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ, đưa lợi nhuận trước thuế lên mức kỷ lục 8,9 nghìn tỷ đồng, tăng 22,6%.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bức tranh tài chính của Techcombank ở quý đầu tiên của năm 2026 chính là sự cộng hưởng mạnh mẽ từ các dòng thu nhập cốt lõi. Trong đó, mảng dịch vụ của Techcombank bứt phá mạnh với 3,6 nghìn tỷ đồng, tăng gần 47%, thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay. Các lĩnh vực thanh toán, thẻ, ngoại hối và bảo hiểm đều ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, trong đó thu từ bảo hiểm tăng hơn 103%, ở mảng thanh toán, thu từ thư tín dụng (LC), tiền mặt và thanh toán đạt 1.6 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 158.6% so với cùng kỳ.

Chuyển đổi số tiếp tục là động lực chính khi hơn 63% khách hàng bán lẻ mới đến từ kênh trực tuyến. Tổng số giao dịch điện tử đạt 1,4 tỷ, tăng 27,3%, giúp Techcombank duy trì vị thế dẫn đầu với 15,8% thị phần giao dịch số. Đi cùng hiệu quả tài chính, sức hút thương hiệu của Techcombank và hệ sinh thái tiếp tục mang đến những giá trị và trải nghiệm vượt trội cho hơn 18 triệu khách hàng.

Tổng tài sản của ngân hàng đạt 1,19 triệu tỷ đồng. Tín dụng tăng 2,89%, với điểm nhấn là việc giảm tỷ trọng cho vay bất động sản giảm xuống 28,9%, trong khi bán lẻ và SME tăng trưởng mạnh, đạt 395,3 nghìn tỷ đồng.

Huy động vốn đạt 651 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2%, tỷ lệ CASA duy trì trong nhóm dẫn đầu với mức 37,9%. Các chỉ số an toàn tiếp tục được đảm bảo với LDR ở mức 80,5%, CAR đạt 15,2%, tỷ lệ nợ xấu 1,16% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 129,3%.

Hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái như TCBS, Techcom Life … tiếp tục ghi nhận những kết quả khích lệ đóng góp tích cực vào bức tranh tài chính khả quan của Techcombank.

Techcombank cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tài chính xanh, đa dạng hóa nguồn vốn và tăng tốc chuyển đổi sang mô hình vận hành dựa trên trí tuệ nhân tạo, hướng tới tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới, đồng thời trở thành đối tác vững mạnh cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Techcombank chia cổ tức lên đến 67%, khẳng định vị thế dẫn đầu

VOV.VN - Với việc chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu lên đến 67%, Techcombank tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy phát triển toàn diện các mảng kinh doanh và tham gia các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên tăng trưởng mới.

 

CTV Như Thủy/VOV.VN
Tag: Techcombank cổ tức tiền mặt chi trả cổ tức
Techcombank ra mắt ứng dụng T-Shop giúp hộ kinh doanh quản lý bán hàng vượt trội
VOV.VN - T-shop là nền tảng hiện đại do Techcombank phối hợp với Công ty Cổ phần One Mount Group và Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) triển khai để đồng hành cùng hộ kinh doanh.

Techcombank đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Đồng Nai
VOV.VN - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Nai cùng các sở, ngành tổ chức "Hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại Phường Bình Phước & Phường Đồng Xoài".

Techcombank lập kỷ lục lợi nhuận 2025 nhờ sức mạnh hệ sinh thái và nền tảng số
VOV.VN - Ngày 20/1, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) chính thức công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với những con số tăng trưởng ấn tượng. Khép lại một năm tài chính thành công, Techcombank ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục, bứt phá nhờ chiến lược hệ sinh thái và nền tảng số hóa vượt trội.

