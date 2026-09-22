Techcombank tiếp tục thu hút nhân tài quốc tế tại Singapore và London

Với chủ đề “Enabling Vietnam’s Next Era – Building the Platforms that Power Growth, Capital and Wealth” (Đồng hành cùng kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam - Xây dựng nền tảng thúc đẩy tăng trưởng, dòng vốn và gia sản), chương trình tìm kiếm các ứng viên đang làm việc tại ngân hàng, định chế tài chính, quỹ đầu tư, quản lý gia sản (single và multi-family office) và tổ chức quản lý tài sản đa quốc gia. Năm nay, chương trình tập trung vào ba lĩnh vực: Ngân hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng Đầu tư và Quản lý Gia sản. Đây là những lĩnh vực Techcombank đang ưu tiên phát triển, đồng thời gắn với nhu cầu ngày càng lớn của Việt Nam về huy động và phân bổ vốn, phát triển thị trường tài chính và quản lý tài sản.

Trở lại Singapore và London lần này, Techcombank mang đến cho các ứng viên cơ hội đối thoại trực tiếp với Tổng Giám đốc và đội ngũ lãnh đạo cấp cao Techcombank, xoay quanh chiến lược phát triển của ngân hàng và các đơn vị thành viên, tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam và các vai trò họ có thể đảm nhiệm trong tổ chức. Chương trình đồng thời tạo không gian kết nối từ các chuyên gia quốc tế đang làm việc tại Techcombank, giúp ứng viên có góc nhìn chân thực về trải nghiệm hội nhập môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và chất lượng cuộc sống của gia đình khi chuyển đến Việt Nam.

Bà Nguyễn Lê Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực, phụ trách Đối tác Nhân sự, Techcombank, cho biết: “Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển đòi hỏi những năng lực ngày càng chuyên sâu trong thu xếp vốn, thị trường vốn và quản lý tài sản. Để đáp ứng những yêu cầu đó, Techcombank kiên định đầu tư vào con người và năng lực như những nền tảng cốt lõi cho tăng trưởng dài hạn. Chúng tôi mong muốn kết nối với những chuyên gia có khả năng chuyển hóa kinh nghiệm quốc tế thành các năng lực và giải pháp phù hợp với nhu cầu của thị trường Việt Nam, đồng thời tham gia xây dựng những nền tảng tài chính có ý nghĩa đối với giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.”

Những năng lực tài chính cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam

Overseas Talent Roadshow 2026 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh cải cách thị trường tài chính theo định hướng của Chính phủ nhằm nâng cao khả năng huy động và phân bổ hiệu quả nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng dài hạn. Điều đó đòi hỏi không chỉ nguồn vốn, mà còn những năng lực có khả năng huy động, cấu trúc và phân bổ dòng vốn hiệu quả tới các cơ hội tăng trưởng của nền kinh tế. Đây cũng là cơ sở để Techcombank tập trung phát triển ba nền tảng chiến lược theo định hướng “Three Platforms – One Capital Journey: Growth – Capital – Wealth”, kết nối một hành trình xuyên suốt từ tạo nguồn lực cho doanh nghiệp tăng trưởng, đưa vốn đến những cơ hội phù hợp, tới quản lý và gia tăng thành quả tài sản được hình thành trong quá trình phát triển.

Trong lĩnh vực Ngân hàng Doanh nghiệp, Techcombank tiếp tục phát triển năng lực thu xếp và phân phối vốn cho doanh nghiệp và các dự án trọng điểm, đặc biệt thông qua mô hình Khởi tạo - Phân phối (Originate-to-Distribute - O2D). Đây là năng lực quan trọng giúp kết nối nhu cầu vốn của doanh nghiệp và nền kinh tế với các nguồn lực trong và ngoài nước, qua đó nâng cao hiệu quả phân bổ vốn trên thị trường.

Trong Ngân hàng Đầu tư, Techcombank và Techcom Securities (TCBS) tiếp tục mở rộng các năng lực trên thị trường vốn và đầu tư, góp phần nâng cao chiều sâu, hiệu quả và khả năng huy động vốn của thị trường tài chính Việt Nam. Đây cũng là lĩnh vực được kỳ vọng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc mở rộng các kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Với Quản lý Gia sản, Techcombank tập trung phát triển các giải pháp quản lý tài sản toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhóm khách hàng có tài sản lớn và siêu lớn. Mục tiêu là xây dựng năng lực đồng hành cùng khách hàng trong việc quản lý, gia tăng, bảo vệ và chuyển giao tài sản qua nhiều thế hệ.

Nơi nhân tài toàn cầu tạo ra tác động ở quy mô lớn

Đối với nhiều chuyên gia quốc tế, cơ hội nghề nghiệp xứng đáng không chỉ được đo bằng vị trí hay quy mô tổ chức, mà còn bằng khả năng tham gia giải quyết những bài toán lớn và tạo ra tác động có ý nghĩa. Đây cũng là nền tảng để Techcombank tiếp cận và thu hút nhân tài trên thị trường toàn cầu.

Sau hơn ba thập kỷ phát triển, Techcombank đã trở thành một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu đồng thời sở hữu hệ sinh thái tài chính tích hợp, kết nối nhu cầu tăng trưởng, đầu tư, quản lý tài sản và bảo vệ tài chính của khách hàng.

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Techcombank đạt hơn 1,27 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế sáu tháng đầu năm đạt 18,5 nghìn tỷ đồng. Ngân hàng hiện phục vụ hơn 18 triệu khách hàng. Bên cạnh đó, TCBS đã phát triển thành một định chế quan trọng trên thị trường vốn; các lĩnh vực quản lý gia sản và bảo hiểm tiếp tục được mở rộng thông qua Techcom Life và Techcom Insurance. Hệ sinh thái này tạo ra phạm vi hoạt động ngày càng rộng, từ phục vụ nhu cầu vốn của doanh nghiệp đến đầu tư, quản lý tài sản và bảo vệ tài chính.

Bên cạnh quy mô, Techcombank cũng là một trong những tổ chức tài chính tiên phong thúc đẩy đổi mới trong ngành ngân hàng Việt Nam thông qua các giải pháp tài chính dựa trên công nghệ và dữ liệu, góp phần thay đổi trải nghiệm của hàng chục triệu khách hàng trong nhiều năm qua.

Song song với tăng trưởng kinh doanh, Techcombank đã đầu tư khoảng 500 triệu USD cho Số hóa, Dữ liệu và Nhân tài trong 5 năm qua và dự kiến tiếp tục đầu tư 1 tỷ USD trong 5 năm tới. Theo đó, Số hóa, Dữ liệu và Nhân tài tiếp tục là ba trụ cột chiến lược của ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo, với AI là năng lực trọng yếu giúp nâng cao hiệu quả vận hành, chất lượng ra quyết định và trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh cơ hội nghề nghiệp, Techcombank tiếp tục đầu tư vào môi trường làm việc và các chính sách hỗ trợ dành cho chuyên gia quốc tế cùng gia đình, bao gồm các nhu cầu về nơi ở, chăm sóc sức khỏe và giáo dục, nhằm tạo điều kiện để họ xây dựng sự nghiệp dài hạn tại Việt Nam.

Việc chủ động thu hút chuyên gia người Việt ở nước ngoài và nhân tài quốc tế cũng phù hợp với định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam. Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định thu hút và trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Overseas Talent Roadshow được Techcombank triển khai từ năm 2022 và đã đi đến nhiều trung tâm tài chính và công nghệ lớn như Singapore, London, San Francisco, Los Angeles, Paris, Sydney và Hong Kong. Qua các năm, chương trình từng bước trở thành cầu nối giữa Techcombank với cộng đồng chuyên gia, lãnh đạo người Việt Nam ở nước ngoài và các nhân sự quốc tế quan tâm đến cơ hội phát triển tại Việt Nam.