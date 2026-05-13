TH chung tay nâng tầm phúc lợi và sức khỏe người lao động ngành ngân hàng

Thứ Tư, 16:27, 13/05/2026
VOV.VN - Sáng 13/5, tại Hà Nội, Tập đoàn TH và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, đánh dấu bước đi đột phá trong việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho đội ngũ đoàn viên, người lao động toàn hệ thống ngành Ngân hàng.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết

Thỏa thuận này thiết lập một cơ chế phúc lợi đặc quyền: Thông qua mạng lưới phân phối rộng khắp, hơn 200.000 đoàn viên ngành Ngân hàng trên toàn quốc sẽ có cơ hội tiếp cận hệ sinh thái hàng trăm sản phẩm từ sữa tươi sạch, thực phẩm sạch, hoàn toàn từ thiên nhiên của TH với mức ưu đãi đặc quyền từ 4% đến 14%. Chương trình ưu đãi kéo dài từ ngày 01/5/2026 đến 01/5/2027.

Đây là một bước đi cụ thể hóa chủ trương “Lấy người lao động làm trung tâm”, đồng thời xác lập mô hình hợp tác tiêu biểu giữa tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp uy tín trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.

Sự kết hợp này mang ý nghĩa biểu tượng: một bên là tổ chức đại diện cho lực lượng lao động nòng cốt của nền tài chính, một bên là nhà sản xuất thực phẩm sạch hàng đầu Việt Nam. Đây là sự gặp gỡ của trách nhiệm xã hội khi cả hai bên cùng chia sẻ định hướng: đầu tư cho sức khỏe, trí tuệ và thể chất của người lao động chính là đầu tư cho tương lai bền vững của tổ chức, cụ thể ở đây là huyết mạch tài chính quốc gia.

Trong bối cảnh ngành Ngân hàng đang đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, áp lực công việc lên đội ngũ hơn 200.000 đoàn viên là vô cùng lớn. CĐNHVN xác định việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và nâng cao sức khỏe cho người lao động là nhiệm vụ xuyên suốt, là thước đo hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Thỏa thuận cũng là một hành động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Luật Công đoàn năm 2024. Theo đó, định hướng của CĐNHVN là đa dạng hóa các hình thức phúc lợi, giúp đoàn viên được hưởng lợi ích thiết thực, hiệu quả và kịp thời nhất. 

Về phía Tập đoàn TH, việc tham gia chương trình tiếp tục thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng, đặt con người và sức khỏe cộng đồng là trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Với giá trị cốt lõi “Vì sức khỏe cộng đồng”, TH phát triển hệ sinh thái sản phẩm sạch, an toàn, hoàn toàn từ thiên nhiên và tốt cho sức khỏe, được sản xuất theo quy trình khép kín “từ đồng cỏ đến bàn ăn”, ứng dụng công nghệ hiện đại, hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và bảo đảm truy xuất nguồn gốc. Thông qua chương trình, TH mong muốn mang tới cho đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng cơ hội tiếp cận các sản phẩm chất lượng với chi phí hợp lý hơn, qua đó góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh và nâng cao thể chất cho người lao động.

TH hiện có hơn 200 sản phẩm, trong đó nổi bật là các sản phẩm từ sữa tươi sạch TH true MILK, các dòng đồ uống, thảo dược, thực phẩm tốt cho sức khỏe như: TH true HERBAL, TH true JUICE, TH true WATER, TH true TEA, TH true JUICE MILK, bộ thực phẩm Bếp Việt – Người nội trợ tử tế TH true FOOD…

Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi chọn Tập đoàn TH bởi sự tương đồng về uy tín và tâm huyết đối với cộng đồng. Việc mang những sản phẩm chất lượng cao với chi phí hợp lý đến với từng đoàn viên là cách thiết thực nhất để thắt chặt sợi dây liên kết giữa tổ chức Công đoàn và người lao động.”

Về phía Tập đoàn TH, đại diện Tập đoàn khẳng định: “Con người là chủ thể của xã hội, là nguồn lực quyết định sự phát triển đất nước. Việc chăm lo cho đội ngũ lao động ngành ngân hàng - những người đang ngày đêm vận hành dòng chảy tài chính quốc gia - là niềm vinh dự và cũng là sứ mệnh 'Vì sức khỏe cộng đồng' mà chúng tôi kiên trì theo đuổi.”

Xuất phát từ tâm huyết của nhà sáng lập Tập đoàn – Anh hùng Lao động Thái Hương: "Làm điều gì tốt cho con người chính là hạnh phúc", Tập đoàn TH cam kết mang những giá trị tinh túy nhất từ thiên nhiên đến với đội ngũ cán bộ nhân viên ngành Ngân hàng.

Tất cả các sản phẩm của TH đều dựa trên trị cốt lõi “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Hoàn toàn từ thiên nhiên”

Việc cung cấp các sản phẩm với mức giá hợp lý nhất cho đoàn viên Công đoàn Ngân hàng thể hiện sự trân quý của Tập đoàn đối với lực lượng lao động nòng cốt đang vận hành dòng chảy tài chính của đất nước. TH cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi, đảm bảo kiểm soát chất lượng từ khâu sản xuất đến chăm sóc khách hàng.

Thỏa thuận hợp tác giữa CĐNHVN và Tập đoàn TH là tiền đề để mở rộng các hoạt động phúc lợi xã hội quy mô hơn trong tương lai, hướng tới một cộng đồng lao động ngành Ngân hàng khỏe mạnh, năng động và hạnh phúc; đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của doanh nghiệp với tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao phúc lợi xã hội và xây dựng đội ngũ cán bộ Ngân hàng thời đại mới đầy trí tuệ, bản lĩnh và khỏe mạnh, vì một Việt Nam khỏe mạnh - vì tầm vóc Việt.

Tại Việt Nam, TH là doanh nghiệp tiên phong theo đuổi mô hình phát triển bền vững dựa trên nền tảng “trân quý Mẹ Thiên nhiên”. TH đã đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau để tạo ra năng suất lao động cao, chi phí giá thành hợp lý, chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. 

Tập đoàn TH là đơn vị tiên phong trong cuộc cách mạng sữa tươi sạch – góp phẩn thay đổi bản chất ngành sữa Việt Nam, thúc đẩy sự chuyển dịch mạnh mẽ sang xu hướng tiêu dùng sữa tươi sạch nguyên chất, vẹn nguyên giá trị dinh dưỡng từ thiên nhiên. TH cũng dẫn dắt xu hướng và góp phần cân chỉnh thói quen tiêu dùng theo hướng lành mạnh hơn bằng việc nghiên cứu, đột phá, sáng tạo các dòng sản phẩm thực phẩm, đồ uống giảm đường, ít đường, không dùng đường tinh luyện mà dùng vị ngọt tự nhiên từ nguyên liệu, giảm béo, ít béo, …góp phần phòng ngừa những bệnh mãn tính không lây của thế kỷ 21 như tim mạch, tiểu đường,… 

Tập đoàn TH chia sẻ về chuỗi giá trị dược liệu

VOV.VN - Tập đoàn TH đang triển khai Chuỗi giá trị dược liệu – Công nghệ sinh học, vì sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc đích thực, trên nền tảng phát triển bền vững, theo hướng y tế dự phòng bằng những sản phẩm thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm từ thiên nhiên.

 

CTV Lan Anh/VOV.VN
Tập đoàn TH khởi công nhà máy chế biến thực phẩm sạch công suất 1 triệu tấn
VOV.VN - Sáng 9/3, Tập đoàn TH (sở hữu thương hiệu TH true MILK) khởi công Nhà máy Chế biến Thực phẩm sạch TH Bình Dương tại KCN Sóng Thần 3, TP. Hồ Chí Minh. Ngay sau Lễ khởi công, các đại biểu cũng tham gia chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong khuôn viên Dự án.

TH được tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
VOV.VN - Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sáng 27/12, Tập đoàn TH với đại diện hạt nhân là Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Tập đoàn TH chia sẻ về chuỗi giá trị dược liệu
VOV.VN - Tập đoàn TH đang triển khai Chuỗi giá trị dược liệu – Công nghệ sinh học, vì sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc đích thực, trên nền tảng phát triển bền vững, theo hướng y tế dự phòng bằng những sản phẩm thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm từ thiên nhiên.

Tập đoàn TH bền bỉ vì một Việt Nam khỏe mạnh – Vì tầm vóc Việt
VOV.VN - Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 với chủ đề “Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” vừa được phát động tại Hà Nội. Sự kiện có sự đồng hành của Tập đoàn TH – đơn vị có hơn 15 năm bền bỉ phụng sự đồng hành cùng Đảng và Nhà nước chăm lo sức khỏe nhân dân, vì tầm vóc Việt.

