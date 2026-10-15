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TH ra mắt sữa chua kem ngậy không bổ sung đường tinh luyện

Thứ Năm, 16:45, 15/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TH ra mắt Sữa Chua Kem Ngậy Không Bổ Sung Đường Tinh Luyện TH true YOGURT Creamy, tiếp nối trải nghiệm “Vị Ngon Ngất Ngây”.

Tiếp nối định hướng liên tục đổi mới sáng tạo, Tập đoàn TH chính thức ra mắt Sữa Chua Kem Ngậy Không Bổ Sung Đường Tinh Luyện TH true YOGURT Creamy 100g, bổ sung thêm lựa chọn mới cho dòng sữa chua kem ngậy cao cấp TH true YOGURT Creamy. Sản phẩm nổi bật với đặc điểm không bổ sung đường tinh luyện, kết cấu sánh mịn cùng vị chua dịu, thanh nhẹ và ngậy thơm tự nhiên từ sữa tươi; đồng thời cung cấp 4,5 g đạm và 179 mg Calci trong mỗi 100g, hướng tới nhu cầu ngày càng đa dạng về hương vị, trải nghiệm và dinh dưỡng của người tiêu dùng.

Sữa Chua Kem Ngậy Không Bổ Sung Đường Tinh Luyện TH true YOGURT Creamy tiếp tục được phát triển trên nền tảng vị ngon đặc trưng từ sữa tươi trang trại, sạch, nguyên chất theo chuẩn của trang trại TH, tiếp tục củng cố vững chắc uy tín chất lượng, “Vị Ngon Thật Sự Thiên Nhiên” đã được người tiêu dùng đón nhận của dòng sản phẩm Sữa Chua Ăn TH true YOGURT.

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Sữa Chua Kem Ngậy Không Bổ Sung Đường Tinh Luyện TH true YOGURT Creamy mới

Một điểm khác biệt nổi bật của sản phẩm nằm ngay trong tên gọi: không bổ sung đường tinh luyện. Sản phẩm phù hợp với người có nhu cầu kiểm soát lượng đường bổ sung trong chế độ ăn hằng ngày, đồng thời đáp ứng xu hướng giảm đường, tốt hơn cho sức khỏe trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chú trọng thành phần, giá trị dinh dưỡng và nguồn gốc khi lựa chọn thực phẩm cho bản thân và gia đình.

Trải nghiệm “Vị Ngon Ngất Ngây” cùng kết cấu sánh mịn, ngậy thơm tự nhiên

Trong khi đặc điểm “không bổ sung đường tinh luyện” tạo nên điểm khác biệt của sản phẩm mới, thì trải nghiệm cảm quan tiếp tục làm rõ tinh thần của dòng TH true YOGURT Creamy. Sản phẩm có kết cấu sánh mịn, vị chua dịu, thanh nhẹ và ngậy thơm tự nhiên, tạo cảm giác hài hòa trong từng thìa sữa chua. Vị kem ngậy hòa quyện cùng vị chua dịu, thanh nhẹ, tạo nên hương vị đặc trưng, mang đến thêm lựa chọn hấp dẫn cho món tráng miệng hoặc bữa xế dinh dưỡng của cả gia đình.

Bên cạnh hương vị thơm ngon, sản phẩm còn mang đến giá trị dinh dưỡng còn đến từ một số thành phần khác của sản phẩm. Mỗi hộp 100 g Sữa Chua Kem Ngậy Không Bổ Sung Đường Tinh Luyện TH true YOGURT Creamy cung cấp 4,5 g đạm giúp bổ sung chất đạm cho chế độ ăn hàng ngày và 179 mg Calci, với hàm lượng Calci cao hơn khoảng 66% so với Sữa Chua Kem Ngậy Tự Nhiên TH true YOGURT Creamy. 

Sản phẩm được lên men tự nhiên từ sữa tươi sạch, nguyên chất, theo chuẩn của trang trại TH kết hợp cùng các nguyên liệu có nguồn gốc từ tự nhiên, mang đến lựa chọn thơm ngon và dinh dưỡng cho cả gia đình.

Mở rộng dòng sữa chua kem ngậy cao cấp, thêm lựa chọn lành mạnh cho gia đình

Với sự ra mắt của sản phẩm mới, bộ sản phẩm Sữa Chua Kem Ngậy TH true YOGURT Creamy 100 g tiếp tục được mở rộng, hiện gồm Sữa Chua Kem Ngậy Tự Nhiên và Sữa Chua Kem Ngậy Không Bổ Sung Đường Tinh Luyện.

Trong nhịp sống hiện đại, những món tráng miệng hay bữa xế không chỉ là khoảng thời gian thưởng thức món ngon mà còn là dịp để các thành viên trong gia đình cùng quây quần và sẻ chia. Với kết cấu sánh mịn, ngậy thơm tự nhiên, bộ sản phẩm Sữa Chua Kem Ngậy TH true YOGURT Creamy mang đến thêm một lựa chọn cho những phút giây thư giãn, thưởng thức và gắn kết trong đời sống thường ngày. 

Việc sản phẩm Sữa Chua Kem Ngậy Không Bổ Sung Đường Tinh Luyện TH true YOGURT Creamy tiếp tục thể hiện nỗ lực của TH trong việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đáp ứng xu hướng dinh dưỡng lành mạnh hơn và mang đến thêm lựa chọn thưởng thức ngon miệng cho người tiêu dùng. Qua đó, TH tiếp tục theo đuổi hành trình phát triển các sản phẩm từ sữa tươi sạch và thực phẩm sạch, với định hướng “hoàn toàn từ thiên nhiên, vì sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc đích thực”.

CTV An An/VOV.VN
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