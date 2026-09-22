English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời điểm vàng sở hữu căn hộ Newtown Diamond với loạt đặc quyền hấp dẫn

Thứ Ba, 14:23, 22/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với khoản vay lên tới 70% giá bán căn hộ, lãi suất 0% tối đa 24 tháng, chiết khấu thanh toán sớm tới 13,5% cùng quà tặng và đặc quyền nghỉ dưỡng, Newtown Diamond đang tạo lợi thế rõ rệt cho khách hàng lựa chọn sở hữu trong giai đoạn hiện tại.

Đây là giá trị cộng thêm trên nền tảng một dự án mặt biển, kề sân gôn và kết nối hệ sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế phía Nam Đà Nẵng.

Giá trị nền tảng thúc đẩy tăng trưởng tài sản

Newtown Diamond tọa lạc trên đại lộ Trường Sa, trục kết nối Đà Nẵng - Hội An, liền kề bãi biển Non Nước, Legend Danang Golf Resort và Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa. Từ dự án, cư dân có thể di chuyển thuận tiện đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, khu vực trung tâm và các điểm đến du lịch phía Nam thành phố. Nhờ nằm giữa quần thể nghỉ dưỡng đã hình thành, căn hộ có thể phục vụ linh hoạt nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và lưu trú dài ngày.

Điểm nổi bật trong hệ sản phẩm là các căn hộ hướng sân gôn 36 hố, với tầm nhìn rộng mở trên thảm xanh và những đường gôn uốn lượn. Cảnh quan khoáng đạt mang lại cảm giác thư thái trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn của căn hộ đối với nhu cầu nghỉ dưỡng và lưu trú. Bên cạnh hướng sân gôn, các căn hộ còn có tầm nhìn về biển và sông Cổ Cò; cơ cấu từ một đến ba phòng ngủ giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng.

thoi diem vang so huu can ho newtown diamond voi loat dac quyen hap dan hinh anh 1
Newtown Diamond sở hữu vị trí liền kề sân gôn, biển và hệ sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế

Song song với lợi thế vị trí và tầm nhìn, hệ tiện ích đồng bộ góp phần nâng cao trải nghiệm sống và mở rộng khả năng khai thác căn hộ. Bể bơi chân mây, khu fitness – yoga, đường dạo bộ, không gian thể thao đa năng, sky garden cùng hệ thống thương mại, ẩm thực và dịch vụ tại khối đế đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ dưỡng và lưu trú.

thoi diem vang so huu can ho newtown diamond voi loat dac quyen hap dan hinh anh 2
Hệ tiện ích và dịch vụ tại khối đế gia tăng giá trị sử dụng cho cư dân

Nhiều lớp ưu đãi gia tăng quyền lợi sở hữu

Ở giai đoạn thanh toán, khách hàng có thể lựa chọn phương án phù hợp với nguồn vốn. Với phương án vay ngân hàng, mức hỗ trợ lên tới 70% giá bán căn hộ, lãi suất 0% tối đa 24 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 60 tháng. Phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất là 0%. Khách hàng chủ động tài chính có thể lựa chọn thanh toán sớm để hưởng mức chiết khấu lên tới 13,5% hoặc 8,8%, tùy tiến độ và điều kiện áp dụng. Hai phương án giúp người mua lựa chọn giữa việc kéo dài thời gian chuẩn bị dòng tiền và tối ưu mức giảm trực tiếp trên giá bán bằng nguồn vốn sẵn có.

Bên cạnh chính sách tài chính, khách hàng có cơ hội nhận gói nội thất "Chào hè" trị giá 180 triệu đồng mỗi căn, quà tặng "Tân gia phát tài - Lộc vàng như ý" trị giá từ 100 đến 150 triệu đồng tùy loại căn hộ và tham gia bốc thăm xe Mercedes-Benz GLC 300.

Quyền lợi tiếp tục được duy trì khi căn hộ đi vào vận hành. Chủ sở hữu được miễn phí dịch vụ quản lý trong năm đầu tiên, hưởng chính sách ưu tiên chỗ đỗ xe và ưu đãi phí thường niên đối với thẻ Visa SeATravel hoặc SeAGolf Platinum. Nhóm chính sách này góp phần giảm chi phí trong giai đoạn đầu nhận nhà và vận hành căn hộ.

Chương trình Newtown Vacation Gift đưa các lợi thế của hệ sinh thái liền kề vào trải nghiệm của chủ sở hữu. Khách hàng đặt mua thành công căn hộ được giảm tới 30% phí chơi gôn hoặc 15% giá gói hội viên tại Legend Danang Golf Resort; giảm tới 30% giá phòng và 10% dịch vụ ẩm thực tại Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa, theo điều kiện áp dụng.

thoi diem vang so huu can ho newtown diamond voi loat dac quyen hap dan hinh anh 3
Newtown Diamond mang đến cho khách hàng cơ hội tối ưu dòng vốn và gia tăng tổng giá trị nhận được ngay tại thời điểm sở hữu

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào chu kỳ phát triển mới, giá trị tài sản ngày càng được định hình bởi chất lượng vị trí, mức độ hoàn thiện của hệ sinh thái và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực. Trên nền tảng đó, Newtown Diamond mang đến cơ hội sở hữu một tài sản phục vụ linh hoạt nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và khai thác lưu trú, đồng thời tích lũy giá trị theo đà phát triển của khu vực. Lựa chọn sở hữu trong giai đoạn các chính sách ưu đãi đang được triển khai đồng bộ giúp khách hàng tối ưu nguồn vốn ban đầu, gia tăng tổng giá trị nhận được và tạo nền tảng bồi đắp gia sản dài hạn.

Ngày 26/9, sự kiện giới thiệu giỏ sản phẩm bất động sản của dự án Newtown Diamond & Newtown Legend với chủ đề “Đô thị hoàng kim” được tổ chức nhằm mang đến cho khách hàng góc nhìn toàn diện về những giá trị nổi bật của dự án, từ vị trí, không gian sống đến tiềm năng đầu tư và các chính sách bán hàng hấp dẫn.

Thời gian: 9h00 thứ bảy, ngày 26/09/2026

Địa điểm: Novotel Danang Premier Han River, 36 Bạch Đằng , TP Đà Nẵng

CTV Thu Thảo/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tập đoàn BRG - Bản lĩnh tiên phong và kiên định mục tiêu phát triển bền vững
Tập đoàn BRG - Bản lĩnh tiên phong và kiên định mục tiêu phát triển bền vững

VOV.VN - Năm 2025, Tập đoàn BRG đã xác lập một giai đoạn phát triển tự hào với những phần thưởng cao quý của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ Thi đua Chính phủ, 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương và Bằng khen vì An ninh Tổ Quốc...

Tập đoàn BRG - Bản lĩnh tiên phong và kiên định mục tiêu phát triển bền vững

Tập đoàn BRG - Bản lĩnh tiên phong và kiên định mục tiêu phát triển bền vững

VOV.VN - Năm 2025, Tập đoàn BRG đã xác lập một giai đoạn phát triển tự hào với những phần thưởng cao quý của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ Thi đua Chính phủ, 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương và Bằng khen vì An ninh Tổ Quốc...

Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam
Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam

VOV.VN - Ngày 5/12, tại Lễ công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 với chủ đề “Chương mới của Kỷ nguyên Xanh”,Tập đoàn BRG đã được vinh danh trong “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ”.

Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam

VOV.VN - Ngày 5/12, tại Lễ công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 với chủ đề “Chương mới của Kỷ nguyên Xanh”,Tập đoàn BRG đã được vinh danh trong “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ”.

Tập đoàn BRG và SeABank trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai
Tập đoàn BRG và SeABank trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Mới đây, đại diện Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các công ty thành viên đã trao tặng 5 tỷ đồng qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ đồng bào tại các vùng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Tập đoàn BRG và SeABank trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai

Tập đoàn BRG và SeABank trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Mới đây, đại diện Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các công ty thành viên đã trao tặng 5 tỷ đồng qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ đồng bào tại các vùng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng