Tiếp sức thế hệ trẻ phát triển toàn diện ngay từ những sân chơi học đường

Trận chung kết “Derby Thủ đô” có sự góp mặt của hai đại diện của bóng đá Hà Nội. Theo kết quả chung cuộc, U11 CLB Bóng đá Hà Nội đã trở thành đội vô địch của mùa giải năm nay, khi thắng U11 Hà Nội với tỷ số chung cuộc 2-0.

U11 CLB Bóng đá Hà Nội giành chức vô địch mùa giải 2026.

Tuy chiếc cúp đã tìm được chủ nhân, nhưng với hai đội Hà Nội cũng như hàng nghìn cầu thủ nhí tham gia giải đấu, hành trình ấy còn để lại nhiều giá trị vượt ra ngoài kết quả thắng thua. Các em học được cách thi đấu hết mình, tinh thần đồng đội và từng bước trưởng thành qua những trải nghiệm trên sân bóng.

Sau mỗi mùa giải, điều giá trị nhất không chỉ là chiếc cúp vô địch

Trong những ngày tranh tài vừa qua, các đội bóng đã mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, giàu chuyên môn và cảm xúc. Khán giả đã được chứng kiến những bàn thắng đẹp, những cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính và trên hết là tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng của các cầu thủ nhí.

Khác với dáng vẻ thi đấu đầy tự tin và chuyên nghiệp trên sân, ngoài đời thường các em vẫn là những đứa trẻ đang có những trải nghiệm đầu tiên để lớn lên. Có em lần đầu thua trận, có em được học đá bóng bài bản, cũng có em lần đầu hiểu rằng việc chuyền bóng cho đồng đội đúng lúc đôi khi còn quan trọng hơn việc tự mình ghi bàn.

Đó là lý do nhiều người cho rằng, giá trị lớn nhất của giải U11 chính là những gì các em tích lũy được sau từng buổi tập, từng chuyến thi đấu xa nhà và từng lần bước ra sân.

Màn chuyền bóng kịch tính của hai đội bóng Hà Nội trong trận chung kết

Chia sẻ về ý nghĩa giải đấu, ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh: “Giá trị lớn nhất của giải đấu không chỉ nằm ở thành tích, cúp vô địch hay những tấm huy chương. Điều quan trọng hơn là các em được rèn luyện sức khỏe, ý chí, kỷ luật, tinh thần đồng đội, được gặp gỡ những người bạn mới và có thêm những ký ức đẹp trên hành trình trưởng thành”.

Suốt gần ba thập kỷ qua, những giá trị ấy cũng phần nào giúp giải đấu trở thành một trong những sân chơi bóng đá thiếu nhi chuyên nghiệp và uy tín nhất cả nước. Mùa giải năm nay quy tụ số lượng đội bóng kỷ lục lên tới 53 đội bóng từ 27 tỉnh thành, cho thấy rõ sức hút của giải cũng như sự phát triển sâu rộng của phong trào bóng đá dành cho lứa tuổi nhi đồng tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Phan Khuê cho biết thêm, qua từng mùa giải, chất lượng chuyên môn được nâng lên, đồng thời phạm vi tham gia cũng mở rộng tới nhiều địa phương, tạo điều kiện để nhiều em nhỏ được nuôi dưỡng tình yêu với thể thao ngay từ sớm. “Tôi tin rằng thể thao là một trong những yếu tố mang lại sự phát triển toàn diện cho trẻ em.”, ông Nguyễn Phan Khuê nói.

Mô hình phối hợp đa bên góp phần duy trì những sân chơi ý nghĩa cho trẻ

Để một giải đấu dành cho thiếu nhi có thể duy trì sức hút suốt gần 30 năm là câu chuyện của sự đồng hành bền bỉ từ nhiều phía. Chia sẻ về mô hình phối hợp đa bên, ông Nguyễn Phan Khuê cũng nhấn mạnh sự chung tay lâu dài của các cơ quan quản lý, địa phương, nhà trường, đội ngũ huấn luyện viên, phụ huynh và các đơn vị đồng hành đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai, phát triển giải đấu.

Hơn hết, sự chung tay lâu dài giữa các bên đã góp phần duy trì một sân chơi bền vững để nhiều thế hệ yêu bóng đá có thể yên tâm theo đuổi đam mê, rèn luyện kỹ năng và phát triển bản thân.

Đại diện cho công ty TNHH Nestlé Việt Nam - nhãn hàng Nestlé MILO đồng hành cùng giải U11, bà Nguyễn Thanh Thảo, Trợ lý Quản lý Hoạt động Thể thao nhấn mạnh: “Đối với chúng tôi, được đồng hành lâu dài cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong mùa giải năm nay là vinh hạnh lớn. Trong thời gian tới, Nestlé Việt Nam cam kết tiếp tục sát cánh cùng các hoạt động thể thao học đường, góp phần mang đến thêm nhiều sân chơi lành mạnh cho các em nhỏ trên khắp cả nước. Bởi chúng tôi tin rằng, đầu tư cho những sân chơi thể thao dành cho trẻ em là đầu tư cho sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai.”

Không chỉ bóng đá, những năm gần đây, nhiều chương trình hợp tác giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp cũng góp phần đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng các sân chơi ở nhiều bộ môn và khuyến khích trẻ hình thành thói quen vận động từ sớm.

Tiêu biểu kể đến chương trình Năng Động Việt Nam, do Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Thể thao học sinh Việt Nam và nhiều địa phương triển khai. Thông qua chuỗi hoạt động này, trẻ em có thêm cơ hội tiếp cận các môn thể thao phù hợp lứa tuổi, đồng thời được khuyến khích duy trì lối sống năng động như một phần của quá trình phát triển toàn diện.

Nestlé Việt Nam tích cực đồng hành cùng các hoạt động thể thao học đường thông qua chương trình Năng Động Việt Nam

Mỗi mùa giải rồi sẽ khép lại, nhưng những bài học về tinh thần đồng đội, ý chí vượt qua thử thách hay niềm vui được thi đấu hết mình đều là những hành trang các em mang theo trên hành trình trưởng thành. Đó cũng là ý nghĩa của việc duy trì những sân chơi học đường - nơi mỗi mùa giải kết thúc lại mở ra thêm một hành trình trưởng thành mới cho thế hệ trẻ.

Thông qua chương trình Năng Động Việt Nam, Nestlé Việt Nam tích cực phối hợp cùng các cơ quan quản lý và đối tác triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy thể thao học đường. Riêng giai đoạn 2020 - 2026, hơn 36 triệu lượt trẻ em đã được tiếp cận các hoạt động giáo dục dinh dưỡng và vận động toàn diện. Một số hoạt động tiêu biểu kể đến là Hội khỏe Phù Đổng, Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc, Giải bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội, Giải thể dục Aerobic - Aerobic Dance - Cheer Dance, Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc, Festival Bóng rổ học đường, Ngày hội đi bộ MILO... và nhiều sân chơi thiết thực cho học sinh khắp cả nước. Năm 2025, chương trình cũng ghi dấu với màn đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến xác lập kỷ lục Việt Nam và thế giới với tổng 60.000 học sinh tham gia.