Tiêu thụ tăng cao, TP.HCM đẩy mạnh các giải pháp cung ứng điện

Trước tình hình này, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều kịch bản vận hành lưới điện an toàn, đồng thời đẩy mạnh vận động khách hàng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Nhu cầu tiêu thụ điện “nhảy vọt” theo nền nhiệt

Trong những ngày đầu tháng 4, TP.HCM liên tục ghi nhận các đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ thực tế dao động từ 36-37 độ C, tuy nhiên nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thời điểm lên đến 40-42 độ C. Không khí ngột ngạt bao trùm khiến các thiết bị làm mát tại các hộ gia đình và tòa nhà công sở hoạt động hết công suất, dẫn đến sản lượng điện tiêu thụ tăng vọt qua từng ngày.

Số liệu thống kê từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP.HCM cho thấy áp lực lên hệ thống lưới điện. Cụ thể, ngày 7/4, sản lượng điện toàn Thành phố đạt mức 185,67 triệu kWh với công suất đỉnh (Pmax) là 8.888 MW. Chỉ ngay sau đó một ngày, vào ngày 8/4, các con số này đã tiếp tục bị phá vỡ khi sản lượng đạt ngưỡng 190,69 triệu kWh và công suất đỉnh vọt lên tới 9.107 MW.

Biểu đô tiêu thụ điện tăng theo nhiệt độ

Đặc biệt, tiêu thụ điện ngày 8/4 đã vượt qua mức kỷ lục của năm 2025 (178,81 triệu kWh ghi nhận ngày 5/8/2025), cao hơn đến 6,63%. Dự báo, đỉnh điểm tiêu thụ điện sẽ còn tiếp tục dịch chuyển lên cao vào cuối tháng 4 và tháng 5 khi thời tiết bước vào giai đoạn oi bức nhất.

Chủ động các kịch bản cung ứng điện an toàn

Để đảm bảo nguồn cung điện liên tục trong mọi tình huống, EVNHCMC đã hoàn tất công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện có gián đoạn cung cấp điện từ trước ngày 31/3. Trong các tháng cao điểm mùa khô, ngành điện Thành phố hạn chế tối đa việc cắt điện công tác theo kế hoạch, đồng thời ưu tiên áp dụng các công nghệ hiện đại như thi công live-line (sửa chữa trên lưới đang mang điện), rửa sứ online và sử dụng máy biến thế lưu động để đảm bảo sinh hoạt của người dân không bị ảnh hưởng.

Cán bộ kỹ thuật EVNHCMC kiểm tra trạm biến áp

Đặc biệt, EVNHCMC đang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp theo Chỉ thị số 09/CT-TTg (về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng) và Chỉ thị số 10/CT-TTg (về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà) của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Bùi Trung Kiên – Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, Tổng công ty đã chủ động làm việc và đạt được thỏa thuận với 3.150 khách hàng sản xuất lớn về việc dịch chuyển phụ tải (từ 5-10% công suất) khỏi khung giờ cao điểm đêm (17h – 20h) sang sau 22h. Song song đó, hơn 3.660 khách hàng sản xuất, dịch vụ đã ký cam kết thực hiện điều chỉnh phụ tải (DR) khi có thông báo, với tổng tiềm năng dịch chuyển lên đến 210 MW.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, EVNHCMC khẳng định ý thức sử dụng điện của mỗi khách hàng chính là “chìa khóa” quan trọng nhất để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Ngành điện Thành phố khuyến cáo người dân và doanh nghiệp nên duy trì nhiệt độ máy lạnh ở mức 26-28°C kết hợp quạt gió để tiết kiệm điện.

EVNHCMC cũng khuyến khích các hộ khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, đặc biệt là hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ. Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, Tổng công ty đã triển khai mục “Thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà” trên trang web và ứng dụng (App) EVNHCMC CSKH để khách hàng thuận tiện thông báo trực tuyến cho ngành điện theo đúng quy định.