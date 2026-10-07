English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số

Thứ Tư, 09:35, 07/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ điện, lấy khách hàng làm trung tâm.

Từ đăng ký dịch vụ, tra cứu thông tin, theo dõi lượng điện tiêu thụ đến tiếp nhận và xử lý yêu cầu, các tiện ích số đang ngày càng được tích hợp, giúp khách hàng chủ động thực hiện các giao dịch điện mọi lúc, mọi nơi.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số đang giúp các dịch vụ điện trở nên thuận tiện hơn, khi khách hàng có thể chủ động thực hiện nhiều giao dịch, tra cứu thông tin và theo dõi tình hình sử dụng điện trên các nền tảng trực tuyến, mọi lúc, mọi nơi. Thay vì phải trực tiếp đến điểm giao dịch, khách hàng EVNHANOI có thể thực hiện nhiều thủ tục và tra cứu thông tin liên quan đến điện trên các nền tảng số. Việc đăng ký dịch vụ, theo dõi tình hình sử dụng điện, tra cứu chỉ số và sản lượng điện, thanh toán tiền điện hay gửi yêu cầu hỗ trợ được thực hiện nhanh chóng thông qua các kênh điện tử.

Trong đó, dữ liệu từ hệ thống công tơ điện tử và đo xa đóng vai trò quan trọng trong quá trình số hóa dịch vụ điện. Với 100% khách hàng được lắp đặt công tơ điện tử, EVNHANOI có điều kiện thu thập dữ liệu sử dụng điện từ xa, hạn chế các thao tác thủ công và từng bước nâng cao tính chính xác, minh bạch trong cung cấp thông tin cho khách hàng. Những năm qua, EVNHANOI đã cung cấp 100% dịch vụ điện theo phương thức điện tử, trực tuyến, tạo nền tảng để khách hàng giao dịch thuận tiện trên môi trường số.

tong cong ty Dien luc tp ha noi tiep tuc day manh chuyen doi so hinh anh 1
Hướng dẫn khách hàng sử dụng app EVNHANOI

Không chỉ phục vụ công tác ghi nhận sản lượng điện, dữ liệu đo xa còn giúp khách hàng có thêm cơ sở theo dõi thói quen sử dụng điện, nhận biết những thay đổi bất thường trong sản lượng tiêu thụ và chủ động điều chỉnh việc sử dụng điện phù hợp.

Các nền tảng số cũng giúp quá trình tương tác giữa khách hàng và ngành điện trở nên thuận tiện hơn. Những yêu cầu, phản ánh của khách hàng được tiếp nhận trên môi trường điện tử, kết nối với hệ thống xử lý của EVNHANOI, qua đó góp phần rút ngắn thời gian tiếp nhận và nâng cao khả năng theo dõi quá trình giải quyết.

Chuyển đổi số vì vậy không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà được thể hiện ngay trong những trải nghiệm hằng ngày của khách hàng, ít thủ tục hơn, nhiều thông tin hơn và chủ động hơn trong sử dụng dịch vụ điện.

Để cung cấp các dịch vụ số ổn định, thuận tiện, EVNHANOI đồng thời đẩy mạnh số hóa trong quản lý và vận hành lưới điện. Các hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu được triển khai nhằm nâng cao khả năng theo dõi tình trạng thiết bị, phụ tải và các thông số kỹ thuật trên toàn hệ thống.

Dữ liệu từ lưới điện được kết nối và phân tích, hỗ trợ cán bộ vận hành đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác hơn. Đây cũng là cơ sở để EVNHANOI từng bước chuyển từ phương thức quản lý dựa nhiều vào kiểm tra trực tiếp sang mô hình vận hành dựa trên dữ liệu, tự động hóa và khả năng giám sát từ xa.

Cùng với đó, Tổng công ty đang nghiên cứu, ứng dụng nhiều công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), robot và thiết bị bay không người lái (UAV) trong kiểm tra, giám sát lưới điện. UAV có thể hỗ trợ tuần tra đường dây, ghi nhận hình ảnh và phát hiện các dấu hiệu bất thường; AI và các công nghệ phân tích dữ liệu mở ra khả năng nhận diện sớm nguy cơ, hỗ trợ lực lượng quản lý vận hành chủ động xử lý.

EVNHANOI cũng nghiên cứu phát triển và làm chủ modem đo xa phục vụ hệ thống thu thập dữ liệu công tơ điện tử, đồng thời triển khai thử nghiệm các giải pháp tự động hóa lưới điện phân phối và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS).

Những công nghệ này tuy hoạt động ở phía sau hệ thống nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn hướng tới khách hàng: nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tăng khả năng chủ động trong vận hành và tạo nền tảng để các dịch vụ điện ngày càng thuận tiện, minh bạch.

tong cong ty Dien luc tp ha noi tiep tuc day manh chuyen doi so hinh anh 2
Theo dõi hệ thống điện Thủ đô từ Trung tâm điều khiển, giám sát

Trong quá trình chuyển đổi số, EVNHANOI xác định công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra giá trị cụ thể cho người sử dụng điện. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng công nghệ, Tổng công ty chú trọng hoàn thiện các nền tảng phục vụ khách hàng, khai thác hiệu quả dữ liệu và nâng cao năng lực số của đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

Từ một giao dịch điện tử được thực hiện trên điện thoại, một thông tin tiêu thụ điện được cập nhật trên hệ thống hay một yêu cầu của khách hàng được tiếp nhận và xử lý trực tuyến, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách ngành điện tương tác với người dân và doanh nghiệp.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, EVNHANOI tiếp tục đẩy mạnh quá trình này theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng và công nghệ làm động lực, hướng tới xây dựng dịch vụ điện ngày càng thuận tiện, minh bạch và hiện đại, đồng thời góp phần hình thành lưới điện Thủ đô thông minh, an toàn và tin cậy.

CTV Minh Thu/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

EVNHANOI chuyển đổi số để vận hành thông minh, phục vụ tốt hơn
EVNHANOI chuyển đổi số để vận hành thông minh, phục vụ tốt hơn

VOV.VN - Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển trong giai đoạn mới.

EVNHANOI chuyển đổi số để vận hành thông minh, phục vụ tốt hơn

EVNHANOI chuyển đổi số để vận hành thông minh, phục vụ tốt hơn

VOV.VN - Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển trong giai đoạn mới.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) ổn định chất lượng phục vụ Quốc Khánh
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) ổn định chất lượng phục vụ Quốc Khánh

VOV.VN - Để bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và chất lượng phục vụ ngày lễ Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã xây dựng và triển khai phương án đảm bảo điện trên toàn địa bàn Thủ đô.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) ổn định chất lượng phục vụ Quốc Khánh

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) ổn định chất lượng phục vụ Quốc Khánh

VOV.VN - Để bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và chất lượng phục vụ ngày lễ Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã xây dựng và triển khai phương án đảm bảo điện trên toàn địa bàn Thủ đô.

Dịch vụ kỹ thuật sau công tơ: EVNHANOI thêm một bước đồng hành cùng khách hàng
Dịch vụ kỹ thuật sau công tơ: EVNHANOI thêm một bước đồng hành cùng khách hàng

VOV.VN - Không chỉ đảm bảo cung ứng điện, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang từng bước mở rộng các dịch vụ kỹ thuật sau công tơ, hỗ trợ khách hàng kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế thiết bị điện.

Dịch vụ kỹ thuật sau công tơ: EVNHANOI thêm một bước đồng hành cùng khách hàng

Dịch vụ kỹ thuật sau công tơ: EVNHANOI thêm một bước đồng hành cùng khách hàng

VOV.VN - Không chỉ đảm bảo cung ứng điện, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang từng bước mở rộng các dịch vụ kỹ thuật sau công tơ, hỗ trợ khách hàng kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế thiết bị điện.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng