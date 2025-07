Tổng Giám Đốc Masan Group: “Hạ tầng và dữ liệu là chìa khóa cho bán lẻ hiện đại”

“Chuyển đổi số” khai mở toàn bộ tiềm năng nền tảng công nghệ của Masan

VOV.VN - Ngày 25/4, CTCP Tập đoàn Masan và hai công ty thành viên Masan Consumer, Masan MEATLife đã đồng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “What We Make. Makes Us. Made for You”.