TP.HCM tiết kiệm hơn 327 triệu kWh điện trong quý 1 năm 2026

Để đạt được kết quả như trên, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để triệt để thực hiện công tác tiết kiệm điện. EVNHCMC đã tham mưu cho Sở Công thương, trình và UBND TP.HCM đã ban hành văn bản số 2427/UBND-KT ngày 27/3/2026 về việc tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn Thành phố trong mùa khô 2026 và giai đoạn 2027-2030.

Trong đó, trọng tâm triển khai và giám sát việc thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện từ ngày 1/4 đến 30/6 như: Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc làm việc; Điều chỉnh thời gian hoạt động hệ thống chiếu sáng công cộng, mở trễ 30 phút và tắt sớm 30 phút; Giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng công cộng từ 22h; Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí từ 22h.

EVNHCMC tăng cường tuyên truyền vận động thực hiện tiết kiệm điện

Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các chỉ thị mới của Chính phủ: Chỉ thị số 09/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện; Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Đến nay, tổng công suất lắp đặt ĐMTMN trên địa bàn TP.HCM là 1.856,7 MWp.

Song song đó, các Công ty Điện lực đã thỏa thuận với 3.410 khách hàng sản xuất lớn (đạt tỷ lệ 100%) về việc dịch chuyển 5 – 10% công suất từ khung giờ 17h – 20h sang sau 22h (trong các tháng 4 đến 7) với tổng tiềm năng dịch chuyển là 210 MW. Thỏa thuận với 3.860 khách hàng sản xuất và dịch vụ lớn (đạt tỷ lệ 100%) về việc thực hiện DR khi có thông báo từ ngành điện với tổng tiềm năng DR là 350 MW. Tiếp tục khẩn trương triển khai mở rộng vận động, ký thỏa thuận với nhóm khách hàng sản xuất và dịch vụ có sản lượng từ 500.000 kWh tới 1 triệu kWh/năm.