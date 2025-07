UNIBEN được vinh danh tại Top 50 Doanh nghiệp Phát triển bền vững 2025

Giải thưởng được tổ chức bởi Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư, tạp chí kinh doanh uy tín hàng đầu Việt Nam và được xét duyệt bởi hội đồng thẩm định gồm các đơn vị uy tín như PwC Việt Nam, Viện Nghiên cứu và Phát triển kinh tế tuần hoàn... Sự kiện đã tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững tại Việt Nam và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Khởi nguồn từ triết lý “sáng tạo vì lợi ích toàn diện cho cộng đồng”, Uniben xác định phát triển bền vững là xu hướng tất yếu, tại đó, sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với việc mang đến giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, môi trường, con người.

Với cam kết hoạt động trách nhiệm, Uniben thực hiện giảm thiểu phát thải theo lộ trình, dựa trên tính khả thi và tập trung vào những lĩnh vực trọng yếu bao gồm tiết kiệm năng lượng, tối ưu bao bì và giảm chất thải trong quá trình vận hành.

Nhằm xác định rõ các điểm phát thải chính, doanh nghiệp thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo hướng dẫn của IPCC 2006 Guidelines và tiêu chuẩn quốc tế ISO 14064-1:2018, áp dụng phương pháp kiểm kê theo phạm vi 1, 2 và 3. Quá trình kiểm kê được thực hiện định kỳ hằng năm, là cơ sở vững chắc để Uniben triển khai các chiến lược giảm phát thải hiệu quả và đạt chuẩn ESG.

Các nhà máy hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu của Uniben không chỉ đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm theo chuẩn FSSC 22000 mà còn là nền tảng để doanh nghiệp tích hợp đồng bộ các biện pháp tiết kiệm năng lượng và tối ưu nguyên liệu.

Năm 2024, Uniben đã thành công giảm hơn 25% lượng tiêu thụ điện năng trên mỗi tấn sản phẩm thông qua tự động hóa và tối ưu hóa quy trình sản xuất, đóng góp thiết thực cho mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát Hotfill và CSD hiện đại, khép kín, được nhập khẩu từ nhà cung cấp hàng đầu tại Đức giúp nâng cao năng suất vượt trội, giảm tiêu hao năng lượng và tiết kiệm nguyên vật liệu lên đến 30% so với công nghệ thông thường.

Đáng chú ý, từ năm 2023, Uniben đã giảm trung bình 2g nhựa tương đương 10% lượng nhựa trong bao bì sản phẩm Trà mật ong BONCHA, giúp cắt giảm hàng trăm tấn nhựa ra môi trường mỗi năm trong khi vẫn đảm bảo chất lượng, độ cứng cáp, tính thẩm mỹ của sản phẩm.

Tại Uniben, phát triển bền vững theo định hướng ESG không chỉ dừng lại ở cấp quản lý, mà còn trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp. Uniben đã triển khai những sáng kiến của nội bộ bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, khả thi như chuyển đổi hệ thống chiếu sáng sang đèn LED, thu hồi nhiệt trong quy trình sản xuất, đến tái sử dụng nước, tối ưu hóa bao bì. Các bước đi này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn hình thành văn hóa ESG trong toàn công ty.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Trần Phương Nam, Giám đốc Sản xuất của Uniben cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình giảm nhựa trong bao bì, hướng đến mục tiêu giảm 30% lượng nhựa vào năm 2030 và tăng 20% bao bì tái chế, phân hủy sinh học hoặc tái sử dụng. Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ nhằm tăng tỉ trọng sử dụng năng lượng tái tạo trong vận hành.

Việc Uniben được vinh danh tại CSA 50 thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng đối với nỗ lực phát triển bền vững, đồng thời tái khẳng định định hướng gắn kết tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Sở hữu các thương hiệu uy tín như Mì 3 Miền, Mì Reeva, Trà Mật Ong BONCHA, Nước Trái Cây JOCO và Nước Tăng Lực ABBEN, Uniben không ngừng sáng tạo các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khắt khe của người tiêu dùng. Đồng thời, doanh nghiệp tích cực đồng hành cùng cộng đồng và tạo ra những giá trị bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.