Ưu đãi nhân dịp sinh nhật VietinBank cùng thẻ tín dụng quốc tế Visa Platinum

Phó Tổng Giám đốc VietinBank nhận Giải thưởng “Nhà Lãnh đạo IT của năm”

VOV.VN - Ngày 16/4, tại Chương trình “Chuỗi đổi mới tài chính thế giới - Việt Nam 2025” (WFIS 2025); ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin, Giám đốc Khối Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo VietinBank được vinh danh với Giải thưởng “IT Maestro of the year - Nhà Lãnh đạo IT của năm".