Văn hoá trà đối thoại hữu nghị, hoà bình, hợp tác và phát triển bền vững

Đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần thứ 3 năm 2026 (FD 2026) là sự kiện đối ngoại đa phương cấp địa phương có quy mô quốc tế do Ủy ban nhân dân TP.HCM chủ trì. Với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, chương trình quy tụ gần 500 đại biểu quốc tế, trong đó có 35 đoàn đại biểu địa phương, đối tác quốc tế đến từ gần 20 quốc gia thuộc 4 châu lục, bao gồm lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Khai mạc sự kiện là tiết mục Mời trà

Sự kiện hướng tới mục tiêu làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác đa phương, chia sẻ mô hình quản trị tiên tiến và thúc đẩy các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội bền vững trên tinh thần "Hợp tác – Hòa bình – Hữu nghị".

Văn hóa trà trở thành cầu nối đa tầng

Giữa bối cảnh thế giới đầy thách thức từ suy thoái kinh tế, biến đổi khí hậu đến những bất ổn địa chính trị, nhu cầu về sự thấu hiểu, lắng nghe và đối thoại chân thành trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhận thức rõ điều đó, không gian trà TeaConnect của thương hiệu Đôi Dép xuất hiện như một "sợi chỉ vàng" kết nối các giá trị văn hóa, nguồn lực và các nhà hoạch định chính sách quốc tế, trở thành chất xúc tác mềm cho các tiến trình hợp tác sâu rộng.

Các đại biểu thưởng trà tại sự kiện

Không chỉ là biểu tượng cho lòng hiếu khách, sự hòa nhã và bản sắc lâu đời giúp biến các buổi đối ngoại trang trọng thành không gian giao lưu ấm cúng, chén trà Việt tại TeaConnect còn đóng vai trò như một cầu nối kinh tế và thương mại chiến lược. Đằng sau hương vị trà thanh mộc là cơ hội mở ra các dòng chảy thương mại, xúc tiến đầu tư và liên kết chuỗi giá trị nông sản xanh bền vững. Thông qua đó, TeaConnect chứng minh văn hóa chính là nền tảng vững chắc nhất để kiến tạo niềm tin kinh doanh, chuyển hóa những cuộc gặp gỡ văn hóa thuần túy thành các thỏa thuận hợp tác kinh tế thiết thực giữa TP.HCM và bạn bè quốc tế.

Không gian thưởng trà Đôi Dép tại sự kiện

Giữa nhịp đập hối hả của nền kinh tế toàn cầu và những áp lực điều hành gay gắt, triết lý "Tĩnh để quản trị" của TeaConnect mang lại khoảng lặng an yên cần thiết. "Tĩnh" giúp lắng đọng tâm trí, gạt bỏ lo toan, mở ra tầm nhìn thấu suốt và sự minh mẫn. Chính từ những khoảnh khắc tĩnh lặng bên tách trà, các nhà hoạch định chính sách và nhà điều hành kinh tế có thể lắng nghe sâu sắc hơn những góc nhìn đa chiều, xóa bỏ khoảng cách và đưa ra những quyết sách mang tính chiến lược, chính xác vì một tương lai thịnh vượng chung.

Tại không gian TeaConnect, chén trà truyền thống Việt Nam mang đến một giá trị đặc biệt đối với các nhà chính trị, nhà kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp: Sự Tĩnh lặng trong tâm trí

Thông qua sự kiện, Đôi Dép không chỉ đưa trà Việt trở thành hình ảnh đại diện cho văn hóa ngoại giao hòa bình, mà còn khẳng định sứ mệnh kết nối giữa các địa phương, các thành phố và các quốc gia. Chén trà Việt Nam giờ đây trở thành đại sứ văn hóa, mở ra cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân văn bền chặt giữa TP.HCM với mạng lưới bạn bè toàn cầu.