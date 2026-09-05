VDB nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc tại GSFC 2026

Hội nghị Tài chính bền vững toàn cầu 2026 (GSFC 2026) lần thứ 16 có chủ đề “Biến biến động toàn cầu thành đầu tư trên quy mô lớn” diễn ra tại thành phố Karlsruhe, Đức. Trong dịp này, ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã vinh dự nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc trong Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính Bền vững cho Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Diễn đàn kết nối các định chế tài chính phát triển quốc tế

Hội nghị Tài chính Bền vững Toàn cầu 2026 do Hiệp hội các Định chế Tài chính Phát triển Quốc gia tại các quốc gia thành viên của Ngân hàng Phát triển Hồi giáo (ADFIMI), Tổ chức Phát triển Bền vững châu Âu (EOSD), Hiệp hội các Định chế Tài chính Phát triển châu Phi (AADFI) và Hiệp hội các Định chế Tài trợ Phát triển châu Á và Thái Bình Dương (ADFIAP), cùng thành phố Karlsruhe phối hợp tổ chức.

Phó Tổng Giám đốc VDB Bùi Văn Thông và đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc trong Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính Bền vững tại Đức

Sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo, đại diện cấp cao đến từ các tổ chức tài chính phát triển, ngân hàng, ngân hàng trung ương, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và khu vực công từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh kinh tế và tài chính toàn cầu đang đứng trước nhiều biến động, các đại biểu đại diện đã tập trung trao đổi về các cách tiếp cận mới trong tài chính bền vững, khả năng huy động và phân bổ nguồn vốn hiệu quả hơn cho các lĩnh vực ưu tiên như cơ sở hạ tầng, công nghiệp và các ngành kinh tế có tiềm năng tăng trưởng.

Các phiên họp được thiết kế nhằm thúc đẩy sự trao đổi tập trung, hướng đến kết quả cụ thể. Mỗi phiên bắt đầu bằng việc xác định rõ vấn đề, tạo sự tương tác trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo cấp cao dựa trên kinh nghiệm thực tế của tổ chức, cùng với những đóng góp trọng tâm nhằm thách thức các giả định và nâng cao chất lượng ra quyết định.

Trọng tâm xuyên suốt của Hội nghị nằm ở tính thực chất, sự rõ ràng và ý nghĩa thực tiễn đối với các tổ chức, thay vì chỉ dừng lại ở thảo luận chung chung.

GSFC 2026 được thiết kế như một diễn đàn làm việc, xây dựng dựa trên sự tương tác tích cực giữa các nhà lãnh đạo tham gia, mang lại cái nhìn rõ ràng hơn về cách vốn có thể được huy động và định hướng hiệu quả hơn trong bối cảnh biến động toàn cầu, cũng như những gì điều này đòi hỏi về mặt định vị tổ chức, định hướng chiến lược và triển khai thực hiện – đặc biệt trong việc thúc đẩy các ưu tiên quốc gia và khu vực tại các thị trường mới nổi.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vinh dự được vinh danh tại Giải thưởng Tài chính Bền vững Karlsruhe

Lễ trao Giải thưởng Tài chính Bền vững Karlsruhe của Tổ chức Phát triển Bền vững châu Âu (EOSD) được xem như một trong những nội dung quan trọng của hội nghị nhằm ghi nhận những sáng kiến, sản phẩm và dự án tiêu biểu trong lĩnh vực tài chính bền vững trên khắp thế giới. Trước đó, VDB đã gửi hồ sơ ứng cử Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho hạng mục tài chính bền vững Karlsruhe và được EOSD lựa chọn vào danh sách các ứng viên xuất sắc lọt vào vòng cuối.

Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) do Phó Tổng Giám đốc Bùi Văn Thông dẫn đầu đã tham dự Hội nghị và nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc trong Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính Bền vững (Best Innovation in Sustainable Financial Products & Services) cho Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Việt Nam cùng bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tham tán, trưởng bộ phận Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và ông Frank Mentrup, CEO của tổ chức Phát triển bền vững Châu Âu (EOSD)

Lễ trao giải diễn ra tại Tòa Thị chính thành phố Karlsruhe vào tối 27/8, Thị trưởng thành phố Karlsruhe - ông Dr. Frank Mentrup và CEO của EOSD - ông Arshad Rab đã trang trọng công bố và trao Kỷ niệm chương cùng Chứng nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc trong Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính Bền vững cho VDB đối với Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố Karlsruhe, Tham tán Việt Nam tại Đức cùng các lãnh đạo cấp cao và đại biểu đến từ các tổ chức tài chính, định chế phát triển quốc tế tham dự hội nghị.

BIDV và VDB tăng cường hợp tác, hướng tới sự phát triển bền vững VOV.VN - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 – 2031, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai định chế tài chính lớn của Việt Nam.

Được vinh danh tại một giải thưởng quốc tế về tài chính bền vững là sự ghi nhận quan trọng đối với VDB, khẳng định những nỗ lực của Ngân hàng trong việc thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên phát triển của Chính phủ thông qua việc hỗ trợ và tài trợ cho các dự án chiến lược, trọng điểm có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là một minh chứng rõ ràng, nổi bật cho cam kết đó. Bằng việc cải thiện kết nối giữa thủ đô Hà Nội và Hải Phòng - hai trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam - dự án đã góp phần khai thông tiềm năng kinh tế của khu vực phía Bắc và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Ngoài ra, Dự án còn là minh chứng cho sự kết nối và hợp tác đa phương sâu rộng khi không chỉ sử dụng nguồn vốn của VDB mà còn có sự tham gia và đồng hành của các tổ chức tài chính quốc tế lớn, trong đó có Ngân hàng tái thiết Đức - KfW. Sự kết hợp giữa nguồn lực và kinh nghiệm của các bên đã góp phần nâng cao hiệu quả của dự án, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho những hợp tác lâu dài trong lĩnh vực tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng bền vững.

Với VDB, giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận đối với một dự án cụ thể, mà còn là dấu ấn quan trọng trong hành trình 20 năm xây dựng, phát triển và đồng hành cùng đất nước của Ngân hàng, đồng thời là động lực để VDB tiếp tục đổi mới, mở rộng hợp tác quốc tế và tài trợ cho nhiều dự án phát triển bền vững trong thời gian tới.