VietinBank năm thứ 4 liên tiếp được vinh danh về hoạt động IR

Vượt qua rất nhiều tên tuổi lớn thuộc nhóm Financial Large Cap (DNNY thuộc lĩnh vực tài chính có vốn hóa lớn - trên 10.000 tỷ đồng), VietinBank tiếp tục vinh dự nhận giải thưởng tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất” năm 2026.

Sau 16 năm tổ chức, IR Awards đã tạo được danh tiếng tốt trên thị trường, góp phần thúc đẩy tính minh bạch và nâng cao chất lượng hoạt động IR tại Việt Nam. Hành trình IR Awards 2026 đã trải qua vòng “Khảo sát công bố thông tin trên toàn thị trường” đối với 685 DNNY trên HOSE và HNX trong vòng 12 tháng (từ 01/05/2025 đến 30/04/2026). Với 459 DNNY đạt chuẩn công bố thông tin, chương trình tiếp tục đánh giá độc lập tại vòng “Đề cử IR Awards”, lựa chọn 36 DNNY nổi bật để bước vào vòng chung khảo “Bình chọn IR Awards 2026” với bốn nhóm vốn hóa: Financial Large Cap, Non-Financial Large Cap, Mid Cap và Small Cap. Kết quả đánh giá được thực hiện đồng thời bởi cộng đồng nhà đầu tư cá nhân và 43 định chế tài chính (ĐCTC) uy tín trong nước và quốc tế, đang hoạt động tích cực trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Vương Huy Đông - Phó Ban Thư ký HĐQT&QHCĐ đại diện VietinBank nhận giải thưởng hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2026”

Đối với hạng mục Nhà đầu tư yêu thích nhất, hoạt động bình chọn được triển khai trực tuyến trên hệ thống của Chương trình. Bộ tiêu chí bình chọn đại chúng xoay quanh 3 trụ cột: (i) doanh nghiệp minh bạch hoạt động, (ii) doanh nghiệp có hoạt động IR đại chúng hiệu quả, (iii) ban lãnh đạo thực thi quản trị minh bạch và bảo vệ cổ đông.

Đây là lần thứ 5 và là năm thứ 4 liên tiếp VietinBank nhận được tình cảm từ cộng đồng Nhà đầu tư, là sự ghi nhận đáng giá cho hành trình kiên định theo đuổi tính minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động IR. Không chỉ là một dấu mốc, giải thưởng thể hiện sự nhất quán của VietinBank trong việc chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, tăng cường đối thoại chủ động và xây dựng niềm tin bền vững với cổ đông, nhà đầu tư và thị trường. Qua đó, VietinBank tiếp tục khẳng định IR là cầu nối chiến lược giữa ngân hàng và thị trường vốn, góp phần nâng cao uy tín, củng cố giá trị doanh nghiệp và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Trước đó, VietinBank cũng vinh dự đạt danh hiệu “Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2026”, ghi nhận năm thứ 10 liên tiếp là Ngân hàng duy nhất đạt Chuẩn Công bố thông tin.

Giải thưởng IR (IR Awards) là chương trình do Vietstock, Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE), Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FILI) tổ chức thường niên từ năm 2011 nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm, thông qua đánh giá định lượng, tổ chức bình chọn trực tuyến dành cho Nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các ĐCTC chuyên nghiệp, công bố và vinh danh Top 3 tại Lễ Vinh danh IR Awards thường niên.