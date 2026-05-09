中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vietjet khai mở đường bay TP.HCM – Colombo, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Sri Lanka

Thứ Bảy, 11:46, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng giữa TP.Hồ Chí Minh và Colombo tại Diễn đàn Hợp tác Thương mại, Đầu tư và Du lịch Việt Nam – Sri Lanka.

Đây là đường bay đầu tiên kết nối trực tiếp Việt Nam với Sri Lanka, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế của Vietjet, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

vietjet khai mo duong bay tp.hcm colombo, thuc day hop tac viet nam sri lanka hinh anh 1
Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng giữa TP.Hồ Chí Minh và Colombo trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (giữa) và Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya (thứ 2 từ phải sang)

Đường bay TP.Hồ Chí Minh – Colombo dự kiến khai trương từ tháng 8/2026 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Thông qua mạng bay rộng khắp của Vietjet, Colombo sẽ được kết nối thuận tiện với nhiều trung tâm kinh tế, du lịch và tài chính trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và nhiều quốc gia khác.

vietjet khai mo duong bay tp.hcm colombo, thuc day hop tac viet nam sri lanka hinh anh 2
Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng giữa TP.Hồ Chí Minh và Colombo trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (giữa) và Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya (thứ 2 từ phải sang)

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Việt Phương, Phó Chủ tịch thứ nhất Hãng hàng không Vietjet, cho biết: “Đường bay TP.Hồ Chí Minh – Colombo không chỉ mở ra kết nối hàng không mới giữa hai quốc gia, mà còn góp phần thúc đẩy các hành lang hợp tác về thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa trong khu vực Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương”.

vietjet khai mo duong bay tp.hcm colombo, thuc day hop tac viet nam sri lanka hinh anh 3
Tàu bay Vietjet

Colombo – trung tâm kinh tế và giao thương quan trọng của Ấn Độ Dương – cùng TP.Hồ Chí Minh, đô thị năng động hàng đầu Đông Nam Á, được kỳ vọng sẽ tạo nên một cầu nối mới cho tăng trưởng và hợp tác khu vực.

Với đội tàu bay hiện đại cùng mạng bay quốc tế không ngừng mở rộng, Vietjet tiếp tục khẳng định vai trò hãng hàng không kết nối của Việt Nam, góp phần thúc đẩy hội nhập, giao thương và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Hãng đang khai thác 135 tàu bay, đặt hàng gần 600 tàu bay bao gồm cả tàu bay thân rộng và thân hẹp. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com.

photo_1.jpg

Vietjet mở rộng kết nối Việt Nam - Trung Quốc với loạt 5 đường bay mới

VOV.VN - Chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Hội nghị Hợp tác đầu tư Tập đoàn Sovico và các tập đoàn, đối tác Trung Quốc đã diễn ra trọng thể tại Bắc Kinh vào ngày 15/4.

CTV Chi Lan/VOV.VN
Tag: Vietjet đường bay TP.HCM Colombo Việt Nam Sri Lanka hợp tác
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đón năm mới 2026 rộn ràng niềm vui cùng Vietjet ở độ cao 10.000 m
Đón năm mới 2026 rộn ràng niềm vui cùng Vietjet ở độ cao 10.000 m

VOV.VN - Trong không khí rộn ràng của những giờ phút cuối cùng năm 2025 và đón chào năm mới 2026, Vietjet mang đến cho hành khách không chỉ những món quà thiết thực mà còn một trải nghiệm giàu cảm xúc ngay giữa tầng mây.

Đón năm mới 2026 rộn ràng niềm vui cùng Vietjet ở độ cao 10.000 m

Đón năm mới 2026 rộn ràng niềm vui cùng Vietjet ở độ cao 10.000 m

VOV.VN - Trong không khí rộn ràng của những giờ phút cuối cùng năm 2025 và đón chào năm mới 2026, Vietjet mang đến cho hành khách không chỉ những món quà thiết thực mà còn một trải nghiệm giàu cảm xúc ngay giữa tầng mây.

Vietjet đón 22 tàu bay mới trong dịp Noel, bứt phá với đội tàu hàng đầu khu vực
Vietjet đón 22 tàu bay mới trong dịp Noel, bứt phá với đội tàu hàng đầu khu vực

VOV.VN - Không khí lễ hội cuối năm càng thêm rộn ràng khi gia đình Vietjet chào đón thêm “thành viên mới” – tàu bay A321neo ACF mang số hiệu VN-A580, tiếp tục gia tăng thêm đội tàu mới – hiện đại – tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu khu vực.

Vietjet đón 22 tàu bay mới trong dịp Noel, bứt phá với đội tàu hàng đầu khu vực

Vietjet đón 22 tàu bay mới trong dịp Noel, bứt phá với đội tàu hàng đầu khu vực

VOV.VN - Không khí lễ hội cuối năm càng thêm rộn ràng khi gia đình Vietjet chào đón thêm “thành viên mới” – tàu bay A321neo ACF mang số hiệu VN-A580, tiếp tục gia tăng thêm đội tàu mới – hiện đại – tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu khu vực.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng