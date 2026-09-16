English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Viettel giới thiệu hệ sinh thái số ngành nước

Thứ Tư, 16:19, 16/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Viettel giới thiệu Hệ sinh thái giải pháp toàn diện, khơi thông "dòng chảy dữ liệu" chuyển đổi số ngành nước.

Ngày 16/9, trong khuôn khổ Tuần lễ Nước Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông Viettel  (Viettel Telecom) mang đến hệ sinh thái giải pháp số toàn diện nhằm giúp các doanh nghiệp ngành nước chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu. Đây là tiền đề quan trọng giúp doanh nghiệp bứt phá trong lộ trình chuyển đổi mô hình quản trị bền vững theo tiêu chuẩn ESG (Environmental - Social – Governance/Môi trường – Xã hội – Quản trị doanh nghiệp).

viettel gioi thieu he sinh thai so nganh nuoc hinh anh 1
Tuần lễ ngành Nước Việt Nam thu hút sự tham gia của 180 tổ chức, doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ

Từ thách thức phân mảnh dữ liệu nội tại

Vận hành ngành Nước là một chuỗi quy trình phức tạp, kéo dài từ khâu sản xuất, quản trị mạng lưới cho đến quản lý và chăm sóc khách hàng. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng công nghệ nhưng mới dừng lại ở việc số hóa cục bộ, từng phần. Việc triển khai rời rạc các phần mềm từ nhiều nhà cung cấp khác nhau đã vô tình tạo ra các "ốc đảo dữ liệu" khiến thông tin bị cát cứ, ngắt quãng, thiếu liền mạch. Từ đó khó khăn cho việc xây dựng hệ thống quản trị tổng thể. Đây chính là "nút thắt" lớn nhất cản trở các doanh nghiệp ra quyết định dựa trên dữ liệu.

viettel gioi thieu he sinh thai so nganh nuoc hinh anh 2
Viettel Telecom giới thiệu hệ sinh thái giải pháp số toàn diện nhằm giúp các doanh nghiệp ngành nước chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu

Đến bài toán đồng bộ từ Viettel

Thấu hiểu nhu cầu của doanh nghiệp, Viettel mang đến hệ sinh thái giải pháp số toàn diện được đồng bộ: từ hạ tầng kết nối IoT, nền tảng số cho đến các ứng dụng quản lý chuyên sâu.

Giải pháp của Viettel giúp kết nối các quy trình theo thời gian thực, loại bỏ việc phân mảnh dữ liệu, hình thành một "dòng chảy dữ liệu" xuyên suốt. Đây là nền tảng quan trọng giúp các doanh nghiệp ngành Nước chuyển mình mạnh mẽ sang mô hình quản trị thông minh, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững ESG.

Bốn trụ cột trong hệ sinh thái số ngành nước của Viettel

Một là, hợp thiết bị thông minh và coonng nghệ viễn thông hỗ trợ các doanh nghiệp ngành Nước tự động hóa khâu thu thập dữ liệu từ đồng hồ đo đếm. Thông tin tiêu thụ được truyền trực tiếp về trung tâm theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp chủ động phát hiện sự cố rò rỉ, giảm thất thoát nước và điều tiết sản xuất hiệu quả.

Hai là, số hóa toàn bộ quy trình: Tích hợp bộ giải pháp Hợp đồng điện tử, Hóa đơn điện tử, Chữ ký số (Mysign), thanh toán số (Viettel Money) giúp doanh nghiệp chuyển đổi mô hình vận hành, lưu trữ thủ công bằng giấy, thanh toán tiền mặt sang quản trị trên môi trường online. Người dân và doanh nghiệp cùng tiết kiệm thời gian, công sức và thuận tiện trong giao dịch mọi lúc mọi nơi. Đồng thời vẫn đảm bảo chuẩn pháp lý, an toàn bảo mật tuyệt đối.

Ba là, trải nghiệm khách hàng: Thông qua các nền tảng truyền thông số (Tendoo marketing, Tammi OA) và tổng đài thông minh (Voice Brandname), doanh nghiệp Nước dễ dàng thông báo chủ động đến người dân về lịch cấp nước, chỉ số tiêu thụ hay sự cố mạng lưới. Người dân nắm bắt thông tin tức thì, từ đó nâng cao mức độ hài lòng với dịch vụ.

Bốn là, quản trị doanh nghiệp số tập trung: Thông qua nền tảng Tendoo Doanh nghiệp số, Viettel hỗ trợ hợp nhất các phân hệ quản trị nghiệp vụ cốt lõi (CRM, Billing, HRM/HRP). Giải pháp giúp tự động hóa trọn vẹn từ khâu tính cước bậc thang, quản lý công nợ, đến điều hành lực lượng kỹ thuật/ghi số ngoài hiện trường. Dữ liệu kinh doanh và nhân sự được chuẩn hóa trên một màn hình duy nhất, giúp Ban lãnh đạo nắm bắt bức tranh vận hành theo thời gian thực và đưa ra quyết định quản trị chuẩn xác.

viettel gioi thieu he sinh thai so nganh nuoc hinh anh 3
Viettel Telecom đồng hành cùng doanh nghiệp ngành Nước xây dựng một hệ sinh thái số có khả năng kết nối và phát triển lâu dài

Kiến tạo ngành nước thông minh

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Viettel Telecom cho biết, định hướng của Viettel không chỉ là đưa công nghệ vào từng nghiệp vụ riêng lẻ, mà hướng tới đồng hành cùng doanh nghiệp ngành Nước xây dựng một hệ sinh thái số có khả năng kết nối và phát triển lâu dài: "Nước là tài nguyên vô giá nhưng không vô tận. Thấu hiểu điều đó, Viettel mong muốn hành cùng doanh nghiệp ngành Nước chuyển đổi số từng bước để hướng tới kiến tạo nên một hệ sinh thái tổng thể. Nếu nước là dòng chảy thiết yếu của cuộc sống, thì dữ liệu chính là dòng chảy sinh mệnh tạo nên năng lực vận hành và sức sống của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số."

Với cam kết "Công nghệ từ trái tim", sự tham gia sâu rộng của Viettel không chỉ giúp các doanh nghiệp trong ngành Nước tối ưu hóa được chi phí và năng lực vận hành, mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng quốc gia, hướng tới một ngành Nước Việt Nam phát triển bền vững.

CTV An An/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ứng dụng Viettel Tammi vượt mốc 5 triệu người dùng
Ứng dụng Viettel Tammi vượt mốc 5 triệu người dùng

VOV.VN - Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ việc đáp ứng nhu cầu thực tế của người Việt gồm: Liên lạc liền mạch (gọi điện, nhắn tin miễn phí data, video call chất lượng cao, mượt mà nhờ ứng dụng AI, tính năng phone to app) cùng gần 50 tiện ích được tích hợp trong 1 ứng dụng với nhiều ưu đãi cho người dùng.

Ứng dụng Viettel Tammi vượt mốc 5 triệu người dùng

Ứng dụng Viettel Tammi vượt mốc 5 triệu người dùng

VOV.VN - Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ việc đáp ứng nhu cầu thực tế của người Việt gồm: Liên lạc liền mạch (gọi điện, nhắn tin miễn phí data, video call chất lượng cao, mượt mà nhờ ứng dụng AI, tính năng phone to app) cùng gần 50 tiện ích được tích hợp trong 1 ứng dụng với nhiều ưu đãi cho người dùng.

eSIM Viettel: Chạm là kết nối — kích hoạt không cần mã QR
eSIM Viettel: Chạm là kết nối — kích hoạt không cần mã QR

VOV.VN - Từ ngày 18/8, Viettel chính thức triển khai tính năng kích hoạt eSIM trên thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS theo cơ chế tự động, không cần quét mã QR– một công nghệ hoàn toàn mới tại Việt Nam.

eSIM Viettel: Chạm là kết nối — kích hoạt không cần mã QR

eSIM Viettel: Chạm là kết nối — kích hoạt không cần mã QR

VOV.VN - Từ ngày 18/8, Viettel chính thức triển khai tính năng kích hoạt eSIM trên thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS theo cơ chế tự động, không cần quét mã QR– một công nghệ hoàn toàn mới tại Việt Nam.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng