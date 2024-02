Viettel ứng dụng AI để tối ưu chất lượng mạng dịp Tết

Ngày 8/2/2024, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội- Viettel cho biết, công tác chuẩn bị hạ tầng mạng lưới cho Tết Giáp Thìn được các đầu mối triển khai từ rất sớm để chủ động đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng vào dịp Tết, khi nhu cầu liên lạc tăng cao.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong cả dịp Tết, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks) đã chủ động quy hoạch định cỡ, bắt tay vào triển khai các giải pháp từ trước Tết 1 tháng. Đến thời điểm hiện tại, Viettel đã hoàn thành triển khai 15.000 giải pháp để bổ sung tài nguyên, sẵn sàng đáp ứng 120% lưu lượng dự kiến. Nổi bật trong số đó là 700 trạm mới, 1.000 trạm nhỏ, 100 xe cơ động và hơn 13.000 giải pháp nâng cấp cấu hình cao cho trạm BTS.

Viettel chủ động quy hoạch định cỡ, bắt tay vào triển khai các giải pháp đảm bảo mạng lưới từ trước Tết 1 tháng

Tết Nguyên Đán là dịp nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông tăng đột biến. Theo ghi nhận từ hệ thống Viettel, những thay đổi về lưu lượng sử dụng cho thấy rõ xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ thoại sang data của người dùng. Mặc dù lưu lượng cả 2 dịch vụ đều tăng so với ngày thường. Tuy nhiên so với cùng kỳ những năm trước, lưu lượng thoại đã giảm và lưu lượng data tăng mạnh.

Ứng dụng AI giải quyết bài toán thuê bao dịch chuyển

Như thường lệ vào dịp cuối năm, hệ thống của Viettel đều ghi nhận sự chuyển dịch vị trí của lượng lớn thuê bao trên mạng lưới. Trong đợt Tết Nguyên đán 2023 Viettel ghi nhận có 22 triệu lượt thuê bao di chuyển tương đương với khoảng 15 triệu người dùng di động có hành vi di chuyển đường dài.

Năm nay, ước tính có khoảng 22,5 triệu lượt thuê bao di chuyển. Chỉ tính đến hết ngày 27 tháng 12 âm lịch, Viettel đã ghi nhận tổng cộng 11 lượt triệu thuê bao tương đương gần 8 triệu khách hàng di chuyển. Dự kiến ngày 28 tết sẽ ghi nhận 3 triệu lượt thuê bao di chuyển tăng gấp 3,5 lần so với ngày thường. Đây là ngày cao điểm nhất trong đợt nghỉ tết năm nay. Trong đó, 5 tỉnh ghi nhận thuê bao di chuyển nhiều nhất là An Giang, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá. Số lượng thuê bao di chuyển về các tỉnh này chiếm khoảng 25%-40% thuê bao tại tỉnh trong ngày thường.

Để đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất, cũng như giải quyết được bài toán thuê bao dịch chuyển và tập trung đông tại các điểm lễ hội, Viettel đã chủ động bổ sung khoảng 1.500 giải pháp/tỉnh để bổ sung tài nguyên.

Xe phát sóng cơ động được đặt tại các địa điểm tập trung đông người, lễ hội, sự kiện

Dịp Tết Nguyên đán 2024 dự kiến có gần 1.000 lễ hội sự kiện trên toàn quốc, với khoảng 12 triệu thuê bao tập trung. Đặc biệt, với 400 điểm bắn pháo hoa, tăng gần 20% so với năm 2023, có hàng chục vị trí dự kiến sẽ tập trung hơn 100.000 người như bắn pháo hoa Hồ Hoàn Kiếm, bắn pháo hoa Hầm Thủ Thiêm, bắn pháo hoa thành phố Sóc Trăng, bắn pháo hoa thành phố Hồng Ngự Đồng Tháp, các chùa lớn như Yên Tử, Bái Đính,… Đây sẽ là thách thức rất lớn cho đội ngũ kỹ thuật Viettel.

Riêng sự kiện trình diễn Drone tại Hồ Tây, với diện tích biểu diễn lên đến 4,5ha và lượng người xem dự kiến hơn 100.000 người xung quanh Hồ Tây, Viettel đã bổ sung tài nguyên gấp 10 lần so với ngày thường.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong dịp Tết Nguyên Đán này, Viettel đã ứng dụng AI trong việc tối ưu chất lượng mạng. Cụ thể, ứng dụng XO do chính các kỹ sư Viettel Networks phát triển có khả năng tự động tối ưu vùng phủ, tự động đưa ra cảnh báo, giải pháp và thực hiện hành động để đảm bảo vùng phủ tốt nhất. Ứng dụng XO đặc biệt hữu ích trong dịp Tết Nguyên Đán, kịp thời tinh chỉnh vùng phủ khi thuê bao di chuyển trên toàn bộ mạng lưới, điều mà không thể thực hiện bằng sức người. Qua ghi nhận thực tế tại các vị trí áp dụng XO, vùng phủ tại mỗi trạm cải thiện 10%, tốc độ cải thiện 5% và các KPI cải thiện 10% so với trước kia.

Bên cạnh đó, gần 100 trạm 5G được triển khai tại các lễ hội sự kiện để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Đồng thời, Viettel Networks đã rà soát, nâng cấp để đảm bảo hiệu năng tốt nhất cho hàng loạt hệ thống giúp tự động giám sát, quản lý vận hành mạng lưới, tối ưu chất lượng mạng như ZDT, SON, GEO,…

Cửa hàng phục vụ xuyên Tết, “AI” hóa công tác tặng quà

Song song với việc chuẩn bị hạ tầng mạng lưới, hệ thống cửa hàng của Viettel trên toàn quốc sẽ mở cửa xuyên Tết phục vụ khách hàng khi có nhu cầu phát sinh.

Về nguồn nhân lực, Viettel duy trì bộ máy kỹ thuật trực 24/24 với 5.000 nghìn kỹ sư trực ứng cứu tại 1 thời điểm trên toàn quốc, đồng thời duy trì quân số 24/24 trên tất cả các kênh giải đáp từ thoại, video call, mạng xã hội để đảm bảo tất cả các yêu cầu của khách hàng được tiếp nhận và hỗ trợ ngay.

Không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo chất lượng dịch vụ. Viettel cũng xác định dịp nghỉ lễ là thời gian tri ân khách hàng có ý nghĩa nhất. Chính vì vậy Viettel đã triển khai hàng loạt chương trình chăm sóc khách hàng: "Hương vị tết" của Viettel++ trên Myviettel với hàng ngàn sản phẩm đặc sản tết theo vùng miền để KH có thể đổi điểm nhận ưu đãi; Với chương trình Lì xì tết, khách hàng có thể soạn TET gửi 191 hoặc nhận lì xì trên website hoặc ứng dụng MyViettel để được nhận điểm thưởng.

Cùng với đó, nhằm đáp ứng nhu cầu truy cập internet trên di động/tại nhà cũng như phục vụ nhu cầu giải trí dịp Tết Nguyên đán, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) triển khai chương trình ưu đãi “TẾT A.I CŨNG CÓ QUÀ”.

Chương trình “TẾT A.I CŨNG CÓ QUÀ” được đông đảo khách hàng đón nhận

Theo đó, khách hàng đăng kí gói di động, internet Viettel, truyền hình TV360 trong thời gian từ nay đến ngày 15/03/2024, sẽ được nhận ngay 5% điểm tiêu dùng Viettel++ trên giá cước thực tế (gấp 10 lần so với thông thường). Như vậy, khi lắp đặt internet Viettel và thanh toán cước cả năm, khách hàng sẽ nhận ngay tới 100 nghìn điểm Viettel++ để đổi ra data, phút gọi, voucher mua sắm. Đồng thời, khách hàng còn nhận được một mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số với giải thưởng là 50 điện thoại Samsung Galaxy ZFlip5 (8GB & 512GB) và 20 giải tiền mặt trị giá 50 triệu/giải.

Để nhận quà tết từ Viettel, đối với dịch vụ di động: khách hàng chỉ cần soạn KM gửi 191, hệ thống của Viettel sẽ gửi gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho từng người. Đối với dịch vụ Internet, khách hàng hòa mạng mới hoặc nâng cấp lên gói cao hơn tại https://viettel.vn/internet-truyenhinh/toan-trinh. Ngoài ra, khi khách hàng lắp đặt mới dịch vụ TV360 trên TV hoặc đăng ký mới gói tháng trên di động (soạn DK30 gửi 1331) cũng sẽ nhận được quà Tết từ chương trình.

Các ứng dụng số của Viettel như TV 360, Viettel Money cũng đều triển khai các chương trình may mắn, quay số trúng thưởng với các quà tặng có giá trị như TV, điện thoại Samsung QLED, Airport và hiều phần quà hấp dẫn khác.

Đặc biệt khách hàng đến giao dịch tại tất cả các cửa hàng của Viettel trong dịp tết này đều được tham gia chương trình Kết nối tình thân – Lộc xuân ngập tràn với rất nhiều phần quà bằng hiện vật có giá trị.

Bên cạnh việc tặng quà Tết cho các khách hàng sử dụng dịch vụ trong nước, nhân dịp Tết đến xuân về, Viettel hiện cũng đang có chương trình tặng quà cho các khách hàng sử dụng dịch vụ Chuyển vùng quốc tế (roaming), theo đó chỉ với 5.000 điểm Viettel++, 20.000 khách hàng đầu tiên có thể đổi lấy voucher hoàn tiền 20% phí đăng ký các gói cước Roaming 5 ngày đi Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia hoặc Thái Lan.