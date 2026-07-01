English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Chiến dịch 500 ngày đêm:

Viettel xây dựng 5 phần mềm phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thứ Tư, 15:35, 01/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 5 phần mềm do Viettel xây dựng sẽ kết nối các khâu từ tiếp nhận thông tin, quản lý mẫu hài cốt, theo dõi tiến độ đến quản lý dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hình thành hệ sinh thái số phục vụ toàn diện cho Chiến dịch 500 ngày đêm.

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Quốc gia giao, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Viettel - chủ trì xây dựng và triển khai các nền tảng công nghệ phục vụ chiến dịch. Đây là đơn vị phụ trách các giải pháp chuyển đổi số cho Chính phủ, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, với kinh nghiệm triển khai nhiều hệ thống công nghệ thông tin quy mô lớn.

Theo kế hoạch, Viettel xây dựng 5 phần mềm chuyên biệt, từng bước hình thành một hệ sinh thái số phục vụ toàn diện cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các hệ thống này hướng tới việc số hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, kết nối thông tin từ nhiều nguồn và hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành chiến dịch trên phạm vi toàn quốc.

Trong số đó, phần mềm Quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ đã hoàn thành và đưa vào khai thác trên hạ tầng Viettel Cloud. Với cơ sở dữ liệu tập trung, được chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu đa phương tiện, hệ thống cho phép ghi nhận đầy đủ quá trình lấy mẫu, từ hiện trạng nghĩa trang, hiện trạng mộ, quá trình khai quật, đặc điểm mộ và hài cốt liệt sĩ, đến hoạt động lấy mẫu và bàn giao mẫu.

viettel xay dung 5 phan mem phuc vu tim kiem, quy tap hai cot liet si hinh anh 1
Các kỹ sư của Viettel Solutions xây dựng 5 phần mềm phục vụ xuyên suốt Chiến dịch 500 ngày đêm

Thông tin được lưu trữ dưới nhiều dạng như dữ liệu nghiệp vụ, hình ảnh, video, tài liệu liên quan và được liên kết theo từng hồ sơ mẫu. Cách tổ chức này giúp dữ liệu được quản lý đầy đủ, chính xác và nhất quán hơn, tạo cơ sở phục vụ các bước xác minh, đối chiếu và giám định tiếp theo.

Bên cạnh đó, Viettel Solutions cũng đã hoàn thành phần mềm Quản lý tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm, phục vụ Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng và lãnh đạo các cấp trong công tác theo dõi, chỉ đạo, điều hành. Hệ thống cung cấp dashboard trực quan, tổng hợp các nhóm chỉ số quan trọng như tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu ADN; giám định ADN; rà phá bom mìn; công tác truyền thông và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Việc số hóa dữ liệu tiến độ giúp Ban Chỉ đạo, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan có thêm công cụ để nắm bắt tình hình, phát hiện vướng mắc và đưa ra chỉ đạo kịp thời, thống nhất giữa Trung ương và địa phương.

Song song với 2 phần mềm đã hoàn thành, Viettel đang phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xây dựng 3 phần mềm còn lại, gồm: phần mềm tiếp nhận thông tin, tài liệu, kỷ vật, di vật của liệt sĩ do các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp; phần mềm tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tổ chức, cá nhân trong nước cung cấp; và phần mềm quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Các nền tảng này được thiết kế theo hướng mở, cho phép tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như người dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ, tổ chức trong nước và nước ngoài. Đây có thể là nguồn dữ liệu quan trọng, góp phần phát hiện thêm các đầu mối phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh thông tin liệt sĩ.

Không chỉ phát triển phần mềm, Viettel Solutions còn phối hợp triển khai hạ tầng công nghệ và tổ chức tập huấn cho lực lượng nhân sự Viettel tại 34 tỉnh, thành phố. Lực lượng này tham gia hỗ trợ các Ban Chỉ đạo 515 địa phương trong công tác số hóa hồ sơ lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

Đến nay, hàng trăm tài khoản đã được cấp phát, hàng nghìn dữ liệu đã được cập nhật lên hệ thống, góp phần hình thành cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ chiến dịch. Trong bối cảnh khối lượng thông tin lớn, yêu cầu nghiệp vụ phức tạp và thời gian triển khai gấp, các nền tảng số được kỳ vọng giúp công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trở nên nhanh hơn, đồng bộ hơn và có căn cứ dữ liệu rõ ràng hơn.

Việc Viettel tham gia xây dựng các hệ thống công nghệ cho chiến dịch không chỉ là một nhiệm vụ chuyển đổi số, mà còn là sự đồng hành trong một công việc có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Mỗi dữ liệu được số hóa, mỗi hồ sơ được quản lý đầy đủ hơn có thể góp phần rút ngắn hành trình tìm lại thông tin cho các liệt sĩ còn thiếu danh tính, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình và nhân dân.

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Trong khi đó, thông tin về liệt sĩ ngày càng mai một theo thời gian, khiến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính gặp nhiều khó khăn.

Chiến dịch đặt ra 5 mục tiêu trọng tâm:

●        Tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ.

●        Hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt tìm kiếm, quy tập được.

●        Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.

●        Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

●        Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang; tỉnh Lào Cai; tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.

anh_1.jpg

Viettel ra mắt phim ngắn dịp 37 năm thành lập

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập (1/6/1989 - 1/6/2026), bộ phim ngắn của Viettel với thông điệp "Đánh thức sáng tạo sẵn có trong bạn" đã mở ra một cuộc đối thoại thú vị về tư duy con người trong guồng quay công việc và cuộc sống.

 

CTV Hiền Thu/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Viettel và Petrolimex hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng xanh
Viettel và Petrolimex hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng xanh

VOV.VN - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã ký kết hợp tác, mở ra giai đoạn hợp tác chiến lược mới giữa hai tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu Việt Nam.

Viettel và Petrolimex hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng xanh

Viettel và Petrolimex hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng xanh

VOV.VN - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã ký kết hợp tác, mở ra giai đoạn hợp tác chiến lược mới giữa hai tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu Việt Nam.

Viettel thắng lớn với hai giải thưởng quốc tế về phát triển bền vững
Viettel thắng lớn với hai giải thưởng quốc tế về phát triển bền vững

VOV.VN - Viettel giành hai giải thưởng quốc tế tại Giải thưởng Trách nhiệm xã hội và Phát triển bền vững toàn cầu. Dự án Internet Trường học của Viettel được vinh danh ở hạng mục giáo dục, còn Viettel IDC được trao giải cho các sáng kiến phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây theo hướng bền vững.

Viettel thắng lớn với hai giải thưởng quốc tế về phát triển bền vững

Viettel thắng lớn với hai giải thưởng quốc tế về phát triển bền vững

VOV.VN - Viettel giành hai giải thưởng quốc tế tại Giải thưởng Trách nhiệm xã hội và Phát triển bền vững toàn cầu. Dự án Internet Trường học của Viettel được vinh danh ở hạng mục giáo dục, còn Viettel IDC được trao giải cho các sáng kiến phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây theo hướng bền vững.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng