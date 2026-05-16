中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Dễ lái, đổi pin nhanh, không cần bằng:

VinFast Evo Lite ghi điểm tuyệt đối với học sinh Hà Nội

Thứ Bảy, 19:46, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại sự kiện “Phủ xanh trường học 2026” diễn ra ngày 15/5, học sinh trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã trực tiếp trải nghiệm Evo Lite cùng nhiều mẫu xe máy điện VinFast dành cho học sinh, đồng thời được trang bị kiến thức lái xe an toàn.

Không khí sôi nổi trên sân trường cho thấy sức hút của phương tiện xanh với nhóm học sinh phổ thông.

vinfast evo lite ghi diem tuyet doi voi hoc sinh ha noi hinh anh 1
Sự kiện “Phủ xanh trường học 2026” tại trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm đã thu hút đông đảo học sinh tham gia

VinFast Evo Lite trở thành tâm điểm

Khu vực lái thử tại sân trường nhanh chóng thu hút đông đảo học sinh tham gia. Trong đó, VinFast Evo Lite nhận được nhiều sự quan tâm nhờ thiết kế gọn gàng, dễ điều khiển, không yêu cầu giấy phép lái xe và hỗ trợ đổi pin thuận tiện.

Em Hoàng Đức Trí, lớp 10A1, cho rằng cơ chế đổi pin giúp việc sử dụng xe thuận tiện hơn trong việc di chuyển hằng ngày, từ đi học chính khóa đến học thêm.

“Xe đi ổn định, nước ga đầu không bị bốc quá nên em cảm thấy an toàn hơn khi chạy trong phố. Điều em thích nhất là xe có thể đổi pin, rất tiện lợi. Nếu quên sạc hay cần đi gấp thì chỉ cần ghé trạm đổi pin là tiếp tục sử dụng được”, Trí cho biết. Cũng theo nam sinh, dung lượng pin 1,5 kWh của Evo Lite đáp ứng tốt nhu cầu đi học hằng ngày, giúp học sinh yên tâm hơn khi sử dụng xe trong nhiều ngày liên tiếp.

vinfast evo lite ghi diem tuyet doi voi hoc sinh ha noi hinh anh 2
Em Hoàng Đức Trí đánh giá cao dung lượng pin 1,5 kWh và tính năng đổi pin của Evo Lite

Trong khi đó, em Nguyễn Thu Hà, lớp 10A1 lại ấn tượng với sự thân thiện với người dùng của mẫu xe Evo Lite, giúp em làm quen xe nhanh chóng.

“Xe nhẹ, dễ lái và rất phù hợp với các bạn nữ, khi ngồi lên gần như có thể làm quen ngay. Em thấy Evo Lite rất phù hợp với học sinh vì không cần bằng lái và việc thay pin cũng thuận tiện hơn nhiều so với tưởng tượng”, Thu Hà chia sẻ.

vinfast evo lite ghi diem tuyet doi voi hoc sinh ha noi hinh anh 3
Em Nguyễn Thu Hà đánh giá Evo Lite là mẫu xe dễ lái, ngoại hình đẹp

Không chỉ Evo Lite, các mẫu xe như VinFast Evo Grand Lite hay Flazz cũng thu hút đông học sinh trải nghiệm nhờ kiểu dáng gọn gàng, màu sắc đa dạng và phong cách phù hợp lứa tuổi học sinh. Không khí sôi động kéo dài xuyên suốt sự kiện khi nhiều học sinh dành thời gian tìm hiểu thiết kế, cảm giác lái và các tính năng thực tế của từng mẫu xe để lựa chọn chiếc xe phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Lan tỏa lối sống xanh tới học sinh Thủ đô

Một điểm đáng chú ý của chương trình là việc kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Với chủ đề “Lái xe an toàn - Vì tương lai xanh”, sự kiện giúp học sinh THPT Trần Phú hiểu rõ hơn về cách điều khiển xe điện đúng cách. Các em cũng được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cơ bản và nâng cao ý thức tuân thủ luật giao thông khi sử dụng phương tiện cá nhân.

vinfast evo lite ghi diem tuyet doi voi hoc sinh ha noi hinh anh 4
Em Cao Thành Đạt trải nghiệm xe đổi pin Evo Lite tại sự kiện

Bên cạnh trải nghiệm thực tế, chương trình còn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, hướng học sinh tới lối sống xanh và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Theo em Cao Thành Đạt, học sinh lớp 10A8, việc chủ động lựa chọn xe điện là cách để học sinh thể hiện trách nhiệm công dân với quá trình chuyển đổi xanh của Thủ đô.

“Sau buổi sinh hoạt hôm nay, em hiểu hơn về xe điện và phương tiện xanh. Xe máy điện hiện nay thuận tiện hơn nhờ công nghệ đổi pin, nên em sẽ trao đổi với bố mẹ về việc chuyển sang phương tiện xanh, vừa phục vụ nhu cầu đi lại, vừa góp phần bảo vệ môi trường”, Đạt chia sẻ.

Theo ghi nhận tại sự kiện, các em học sinh đã chủ động đăng ký để được tư vấn về cách sử dụng phương tiện xanh. Ngoài khả năng vận hành, nhiều học sinh dành sự quan tâm đặc biệt với xe máy điện nhờ chi phí sử dụng hợp lý, phù hợp nhu cầu đi lại trong đô thị.

Đến nay, chuỗi “Phủ xanh Trường học 2026” đã lan tỏa tinh thần sống xanh tới hàng nghìn học sinh và giáo viên tại nhiều trường THCS, THPT trên toàn quốc. Trong tháng 5, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai tại nhiều điểm trường nhằm tạo điều kiện để học sinh tiếp cận và trải nghiệm thực tế các dòng xe máy điện phù hợp lứa tuổi.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
Tag: VinFast VinFast Evo Lite học sinh Hà Nội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Học sinh mê mẩn, phụ huynh cũng “gật đầu” với xe máy điện VinFast Evo Lite Neo
Học sinh mê mẩn, phụ huynh cũng “gật đầu” với xe máy điện VinFast Evo Lite Neo

VOV.VN - VinFast Evo Lite Neo đang là mẫu xe máy điện hiếm hoi chinh phục được cả học sinh lẫn phụ huynh nhờ thiết kế nổi bật, trang bị an toàn vượt trội và mức giá cực “mềm”.

Học sinh mê mẩn, phụ huynh cũng “gật đầu” với xe máy điện VinFast Evo Lite Neo

Học sinh mê mẩn, phụ huynh cũng “gật đầu” với xe máy điện VinFast Evo Lite Neo

VOV.VN - VinFast Evo Lite Neo đang là mẫu xe máy điện hiếm hoi chinh phục được cả học sinh lẫn phụ huynh nhờ thiết kế nổi bật, trang bị an toàn vượt trội và mức giá cực “mềm”.

VinFast ra mắt xe máy điện Evo Grand với 2 Pin có thể tháo rời, chạy 262km/lần
VinFast ra mắt xe máy điện Evo Grand với 2 Pin có thể tháo rời, chạy 262km/lần

VOV.VN - Ngày 24/7/2025, VinFast chính thức ra mắt dòng xe máy điện thông minh Evo Grand và Evo Grand Lite với thiết kế thanh lịch, hỗ trợ 2 pin 2,4kW tháo rời, cho quãng đường di chuyển tới 262 km sau mỗi lần sạc. Giá bán chỉ từ 18 triệu đồng, phù hợp cho hành trình chuyển đổi xanh và nhu cầu đi lại hằng ngày.

VinFast ra mắt xe máy điện Evo Grand với 2 Pin có thể tháo rời, chạy 262km/lần

VinFast ra mắt xe máy điện Evo Grand với 2 Pin có thể tháo rời, chạy 262km/lần

VOV.VN - Ngày 24/7/2025, VinFast chính thức ra mắt dòng xe máy điện thông minh Evo Grand và Evo Grand Lite với thiết kế thanh lịch, hỗ trợ 2 pin 2,4kW tháo rời, cho quãng đường di chuyển tới 262 km sau mỗi lần sạc. Giá bán chỉ từ 18 triệu đồng, phù hợp cho hành trình chuyển đổi xanh và nhu cầu đi lại hằng ngày.

Lý do xe máy điện VinFast chinh phục người dùng Việt: Bền bỉ, hậu mãi 5 sao
Lý do xe máy điện VinFast chinh phục người dùng Việt: Bền bỉ, hậu mãi 5 sao

VOV.VN - Độ bền đã được kiểm chứng, dải sản phẩm phủ kín nhu cầu từ học sinh đến người chạy dịch vụ, cùng chi phí sử dụng thấp nhờ loạt chính sách hỗ trợ mạnh tay là những yếu tố giúp xe máy điện VinFast ngày càng được lòng người dùng Việt.

Lý do xe máy điện VinFast chinh phục người dùng Việt: Bền bỉ, hậu mãi 5 sao

Lý do xe máy điện VinFast chinh phục người dùng Việt: Bền bỉ, hậu mãi 5 sao

VOV.VN - Độ bền đã được kiểm chứng, dải sản phẩm phủ kín nhu cầu từ học sinh đến người chạy dịch vụ, cùng chi phí sử dụng thấp nhờ loạt chính sách hỗ trợ mạnh tay là những yếu tố giúp xe máy điện VinFast ngày càng được lòng người dùng Việt.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng