VinFast VF MPV 7 chăm chút hàng ghế sau, hỗ trợ người cầm lái

Tiện nghi được bố trí trên cả ba hàng ghế

Với một chiếc xe thường xuyên chở ông bà và trẻ nhỏ, sự thoải mái ở hàng ghế sau là yếu tố quan trọng hàng đầu. VF MPV 7 có điều hòa tự động tích hợp bộ lọc bụi mịn PM2.5, đi cùng cửa gió riêng cho hàng ghế thứ hai và thứ ba. Cách bố trí này hữu ích trong những chuyến đi đông người giữa thời tiết nóng khi người ngồi sau có thể chỉnh hướng gió phù hợp với vị trí của mình.

Các tiện ích kết nối cũng phục vụ nhu cầu sử dụng chung của gia đình. Màn hình trung tâm 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, cho phép sử dụng bản đồ, cuộc gọi và nội dung âm thanh từ điện thoại trên giao diện của xe. Người lái thuận tiện theo dõi chỉ đường khi tới địa điểm mới, trong khi cả nhà có thể nghe nhạc trong chuyến đi.

Cổng USB-A và USB-C được bố trí ở hàng ghế thứ nhất và thứ hai, tương thích với các loại dây sạc phổ biến giúp người ngồi sau có thể chủ động nạp pin cho thiết bị. Những hộc chứa đồ và vị trí để cốc bổ sung chỗ đặt bình nước, điện thoại cùng vật dụng nhỏ, giữ khu vực ghế ngồi gọn gàng khi đi đông người.

An toàn, an tâm cho cả gia đình

Bên cạnh những tiện ích giải trí, VF MPV 7 còn được trang bị camera lùi và cảm biến phía sau, hỗ trợ người lái quan sát vật cản và căn khoảng cách khi lùi.

“Cảm biến trên MPV 7 hoạt động ổn định, hỗ trợ người dùng rất nhiều”, reviewer Phùng Thế Trọng của kênh Xế Cộng, đồng thời là chủ xe VF MPV 7, nhận xét.

Song song, phanh tay điện tử đi cùng Auto Hold hỗ trợ người lái khi thường xuyên dừng chờ. Khi được kích hoạt, Auto Hold duy trì lực phanh sau khi xe dừng hẳn, người lái có thể nhấc chân khỏi bàn đạp trong lúc chờ đèn đỏ và đạp ga để tiếp tục di chuyển. Việc phải giữ chân phanh liên tục vì thế được giảm bớt.

Ở lối lên tầng hầm hoặc đoạn đường dốc, tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc giữ phanh trong khoảng chuyển chân từ bàn đạp phanh sang ga, hạn chế xe trôi ngược.

VF MPV 7 còn được tích hợp tính năng chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và hỗ trợ phanh khẩn cấp BA. Các hệ thống này hỗ trợ kiểm soát xe khi phanh, điều chỉnh lực phanh giữa các bánh và tăng lực phanh trong tình huống khẩn cấp. Cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS và chống lật ROM bổ sung khả năng hỗ trợ ổn định thân xe khi vận hành. Trong khi đó, móc khóa ISOFIX tiện lợi cho gia đình lắp ghế an toàn trẻ em.

VF MPV 7 có giá niêm yết 750 triệu đồng. Từ ngày 19/9 đến hết 19/12/2026, chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 ưu đãi 9% trên giá niêm yết cho khách hàng sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển đổi sang mua VF MPV 7. Giá xe sau ưu đãi chỉ còn 682,5 triệu đồng.

Khách hàng có thể vay tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng theo chính sách “Mua xe 0 đồng” đến hết ngày 31/12/2026. Chủ xe được miễn phí sạc 10 lần/tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029.