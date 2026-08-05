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Vinhomes Green Paradise được trao chứng nhận thành phố thông minh

Thứ Tư, 12:36, 05/08/2026
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VOV.VN - Ngày 5/8, Hội đồng Thế giới về Dữ liệu Đô thị (WCCD) đã chính thức trao cho Vinhomes Green Paradise - Cần Giờ Chứng nhận Tạm thời ISO 37122 đối với Thành phố Thông minh theo Bộ chỉ số tùy chỉnh.

Thông qua đó, Vinhomes Green Paradise hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại đô thị đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế về đô thị thông minh, khẳng định cam kết phát triển đô thị bền vững theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Chứng nhận ghi nhận bước tiến mạnh mẽ của Vinhomes Green Paradise trong quá trình phát triển đô thị thông minh theo các chuẩn mực quốc tế. Theo WCCD, dự án đang đạt được những bước tiến vượt bậc cả về thiết kế, quy hoạch và định hướng phát triển. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để dự án hướng tới Chứng nhận đầy đủ sau khi đi vào vận hành.

Việc Vinhomes Green Paradise được WCCD trao Chứng nhận Tạm thời ISO 37122 theo Bộ chỉ số tùy chỉnh là kết quả của quá trình đánh giá toàn diện do WCCD thực hiện trên cơ sở bộ khung chỉ số được xây dựng riêng cho các dự án phát triển mới. Bộ chỉ số này kế thừa những nguyên tắc cốt lõi của tiêu chuẩn ISO 37122 - một trong các chuẩn mực quốc tế uy tín nhất về đo lường và đánh giá hiệu quả phát triển đô thị thông minh.

vinhomes green paradise duoc trao chung nhan thanh pho thong minh hinh anh 1
Vinhomes Green Paradise - Cần Giờ chính thức nhận chứng nhận tạm thời ISO 37122 đối với Thành phố Thông minh

Tiến sĩ Patricia McCarney, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc WCCD và Giám đốc Standardized Urban Metrics (SUM), cho biết: “Chứng nhận Tạm thời Custom ISO 37122 về Đô thị Thông minh của WCCD là sự ghi nhận đối với tầm nhìn dài hạn và cam kết của Vinhomes trong việc phát triển một mô hình đô thị thông minh, bền vững và có khả năng thích ứng trong tương lai. Dự án đô thị Vinhomes Green Paradise - Cần Giờ hiện đã được trang bị một hệ thống dữ liệu nền tảng mạnh mẽ, tạo động lực cho quá trình phát triển. Đây là cơ sở để theo dõi, đánh giá hằng năm đối với các mục tiêu về quản trị đô thị thông minh, phát triển hạ tầng, ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững. Điều này cũng tạo nên nền tảng quan trọng để dự án đạt Chứng nhận ISO 37122 đầy đủ khi chính thức đi vào vận hành. Chúng tôi chúc mừng Vinhomes với chứng nhận quan trọng này, đánh dấu mốc đầu tiên trên phạm vi toàn cầu, thiết lập tiền lệ mới cho các dự án phát triển mới tại những đô thị trên toàn thế giới”.

Ông Chulse Oh, Trưởng nhóm AX của Korea Management Association Consultants (KMAC), chia sẻ: “Việc Vinhomes Green Paradise được WCCD trao Chứng nhận Tạm thời Custom ISO 37122 về Đô thị Thông minh đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam. KMAC sẽ tiếp tục đồng hành cùng dự án trong quá trình phát triển các giải pháp và chiến lược triển khai đô thị thông minh, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí của mô hình đô thị thông minh toàn diện trong giai đoạn vận hành”.

Tháng 3/2026, Vinhomes Green Paradise đã chính thức khởi động Dự án Chứng nhận Đô thị Thông minh với sự tham gia của WCCD, SUM và KMAC. Theo lộ trình được các bên thống nhất, Chứng nhận Tạm thời Tùy chỉnh là dấu mốc đầu tiên trong quá trình đánh giá và hoàn thiện các tiêu chí của mô hình đô thị thông minh toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế.

Vinhomes Green Paradise sở hữu địa thế hiếm có khi hướng ra biển Cần Giờ và kế cận khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ quy mô 75.000 ha được UNESCO công nhận. Dự án có quy mô 2.870 ha, mật độ xây dựng chỉ 16% và được Vinhomes tiên phong phát triển theo mô hình ESG++, với 5 trụ cột: Môi trường - Xã hội - Quản trị - Tái sinh - Thích ứng biến đổi khí hậu.

Khi đi vào hoạt động, toàn bộ hệ thống vận hành đô thị sẽ được “xanh hóa” với mục tiêu sử dụng 100% điện sạch từ các nguồn năng lượng tái tạo và 100% phương tiện phát thải ròng bằng 0. Bên cạnh việc luôn tuyệt đối tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, dự án đặc biệt chú trọng bảo tồn và tái sinh hệ động thực vật, song song với chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu của TP.HCM. Quỹ tái sinh rừng và thích ứng biến đổi khí hậu cũng sẽ được thành lập nhằm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, phục hồi và ứng phó dài hạn, trọng tâm là chiến dịch phục hồi tái sinh rừng Cần Giờ, góp phần kiến tạo vành đai bảo vệ xanh cho toàn dự án.

Với tầm nhìn ESG++ tiên phong, Vinhomes Green Paradise đã trở thành Ứng viên chính thức đầu tiên trong chiến dịch bầu chọn "7 Kỳ quan Đô thị Tương lai" do New7Wonders phát động.

Việc được trao Chứng nhận Tạm thời ISO 37122 cho Thành phố Thông minh theo Bộ chỉ số tùy chỉnh tiếp tục khẳng định tầm nhìn tiên phong của Vinhomes Green Paradise trong việc phát triển mô hình đô thị thông minh và bền vững theo các chuẩn mực quốc tế, hướng tới trở thành hình mẫu đô thị tương lai của khu vực và toàn cầu./.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
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